Медведев не позволил Рублеву снять проклятие. Драматичное российского дерби на US Open

Даниил уступал Андрею с брейком во всех трех партиях, но вышел в полуфинал.

US Open-2023. Четвертьфинал. Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 6:3, 6:4

Встречи теннисистов-соотечественников на поздних стадиях крупных турниров всегда вызывают у болельщиков противоречивые чувства. Так было и перед игрой Даниила Медведева с Андреем Рублевым на кортах последнего «Большого шлема» в текущем сезоне. С одной стороны, кто-то из россиян точно должен шагнуть в полуфинал US Open, и точно есть, за кого поболеть. С другой — нужно выбирать, кто из игроков более симпатичен лично тебе. И проигравший ведь тоже будет российским теннисистом.

Накануне СМИ опросили всех более-менее значимых теннисных экспертов, и стало ясно, что не ясно ничего. Фаворита в этом четвертьфинале было определить очень тяжело. Победить должен был, как водится, сильнейший.

Против течения

Медведев и Рублев в нынешнем сезоне подошли к американскому мейджору, будучи немного в тени других претендентов на титул. Перед US Open оба не блистали. Поэтому никто бы не удивился, если бы кто-то из них сгинул в пучине турнирной сетки так же, как не набравший форму после травмы Карен Хачанов. Но нет, Даниил и Андрей прошли весь путь, отмеренный им перед очной встречей. И сделали это уверенно. Даже Новаку Джоковичу, пожалуй, пришлось больше нервничать в «номерных» кругах — он как-никак отыгрывался с 0:2 по сетам против Ласло Джере.

Впрочем, несколько статистических нюансов позволяли считать более высокими шансы Медведева. Во-первых, он вел по личным встречам 5:2. Во-вторых, он уже обыгрывал Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США, дело было три года назад. Интересно, кстати, что все восемь матчей между двумя россиянами, включая нынешний, проходили исключительно на харде. И самый интересный момент. В карьере Даниила это был восьмой четвертьфинал «Шлемов», и в семи случаях он проходил дальше. В том числе трижды — в Нью-Йорке. Андрей, напротив, в девятый раз добрался до этой стадии, но все восемь предыдущих встреч проиграл. Настоящее проклятие, или комплекс, как хотите.

Преодолеть его не получилось и на сей раз. Встреча получилась яркой, конкурентной, одинаково тяжелой для обоих игроков. Но в каждом сете Медведев находил силы действовать вопреки обстоятельствам. Начало игры сложилось совершенно не в его пользу — первые 12 розыгрышей в матче остались за Рублевым, который быстро повел 3:0 с брейком. Но Медведев столь же молниеносно сравнял счет, отдав сопернику только два очка за три гейма. Андрей ответил, взяв свою подачу «под ноль», но следом снова проиграл три гейма подряд.

Начало второй партии получилось очень ярким — Медведев с ходу сделал брейк. Рублев ответил своим, а затем и еще одним. И снова «завис», отдав Даниилу пять геймов подряд, хотя казалось, что Медведев вот-вот утратит душевное равновесие. Причем нельзя сказать, что у Андрея не было шансов — в восьмом гейме он имел три брейк-пойнта, но Даниил провел активный отрезок и подавил сопротивление соотечественника.

А в девятом при счете 30:30 на своей подаче Рублев допустил двойную ошибку, подарив Даниилу сетбол. Тот подарок принял, выстоял в обороне и классно ударил по линии с бэкхенда, в четвертый и последний раз за партию взяв подачу соперника. Лицо Андрея в этот момент воплощало всю скорбь мира.

Четвертьфинальный тупик

Перед началом третьего сета Рублев удалился под трибуны, а Медведев остался сидеть, завернувшись в полотенце, при этом сняв футболку и даже носки. Психологический перевес в этот момент был явно на его стороне. Он мог позволить себе даже отдохнуть целый сет и ничего не потерять.

Рублеву же отступать было некуда. Он тут же ввязался в борьбу и добился брейк-пойнта в стартовом гейме благодаря очередному успешному выходу к сетке. Но Медведев хладнокровно и даже не без доли везения удержал подачу — при счете «ровно» против Андрея сыграл трос. Видно было, что очки в эти мгновения даются Рублеву с трудом. Тем не менее, в третьем гейме он снова цепко сыграл на приеме и дошел до брейк-пойнтов. Но сначала, действуя в атакующей манере, немного не попал в угол корта, а потом Даниил с олимпийским спокойствием на счете «меньше» зарядил эйс. Однако стабильность на подаче после 12 с лишним минут игры изменила Медведеву, и двойной ошибкой он отдал преимущество в сете сопернику.

После этого Даниил, чтобы не дать Рублеву разогнаться, запросил медицинский тайм-аут. Хотя зрителям, в числе которых был знаменитый пловец Майкл Фелпс, игра явно доставляла удовольствие, и они предпочли бы не делать пауз. Тем временем сюжет партии начал повторять предыдущую — Медведев сделал обратный брейк при участии оппонента, допустившего пару невынужденных ошибок. После чего уже Рублев активизировался и снова забрал чужую подачу. Это выглядело как скрытый сетбол, тем более, что Андрей после этого повел и в два гейма, а на Медведева не лучшим образом действовала духота на корте.

Но тут снова начало действовать «проклятие четвертьфинала» — при в целом равной игре Рублев отдал четыре гейма подряд. Его соперник словно удав, уже обвивший жертву, продолжал давить и сначала сравнял счет, а затем дважды выиграл концовки геймов, которые могли качнуться в любую сторону. Особенно красочным получился последний гейм. Шесть раз «ровно», четыре отыгранных матчбола, несколько сорванных ударов Рублева из выгодных позиций, двойная ошибка. Так что Медведев все равно дожал соотечественника, который проиграл последнее очко ударом в сетку. История повторилась три года спустя. Впереди у Даниила матч либо с Карлосом Алькарасом, либо с Сашей Зверевым. Трудно придется в любом случае.