Русская жара в Нью-Йорке! Медведев — в полуфинале!

В ночь на четверг Даниил Медведев в трех сетах победил Андрея Рублева в четвертьфинале US Open.

US Open. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 6:3, 6:4

Российское четвертьфинальное дерби на Открытом чемпионате США превратилась в настоящую игру на выживание. Сильная жара за 30 градусов по Цельсию и влажность не помешали Даниилу и Андрею выдать гигантское количество великолепных, но энергозатратных розыгрышей, напряженных геймов и брейков. Сюжет в каждом из сетов оказался закручен до предела. И пусть Медведев победил в трех партиях, назвать этот успех легким язык не поворачивается.

В первом сете Андрей повел 3:0, но Даниил после небольшой раскачки уверенно вернулся в игру и взял стартовую партию. Во втором сете Рублев опять вел — 3:1, но вновь позволил более опытному сопернику догнать себя, а потом и выйти вперед — 2:0 по партиям. Бросалось в глаза, что обоим соперникам приходилось очень тяжело. Они постоянно вытирали пот, меняли футболки, пили много воды, между розыгрышами старались отдышаться и при этом бегали как настоящие спринтеры по корту, не забывая мощно попадать по линиям.

При этом Даниил опять испытывал сложности с дыханием, пользуясь ингалятором. Поначалу он выглядел более спокойным, чем Рублев, но в третьем сете не выдержал и Медведев, пожаловавшийся на невыносимый зной. В этой партии первая ракетка России также уступал — 2:4 — и вновь догнал и перегнал друга-оппонента. Причем точку поставил с пятого матчбола в гейме, который продолжался более 15 минут.

Рублев продлил свою безвыигрышную серию в четвертьфиналах «Больших шлемов» — их стало уже девять, а Медведев вышел в полуфинал на US Open в четвертый раз в карьере. До второго в карьере титула в Нью-Йорке ему осталось одержать две победы. Соперник Даниила определится в матче между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.