Рекордный старт Медведева. Россиянин выиграл первый матч на US Open в ускоренном режиме

Даниил отдал венгру Аттиле Балажу всего два гейма.

US Open. Мужчины. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:1, 6:1, 6:0

Со сверхуверенной победы начал россиянин Даниил Медведев US Open-2023. Венгру Аттиле Балажу он отдал всего два гейма. Но уже следующий соперник Даниила будет гораздо серьезнее.

Легче старта не придумаешь

Надо признать, оппонент в первом круге Медведеву достался, пожалуй, самый простой из всех возможных. Венгр Аттила Балаж завершал карьеру в 2014-м, однако пару лет спустя решил возобновить выступления. И не зря — он совершил-таки прорыв в топ-100 в возрасте за 30 лет. В 2019-м он сенсационно дошел до финала турнира ATP в хорватском Умаге. Кроме того, неплохо проявил себя на «челленджерах», в частности, в начале 2020-го в финале в Бангкоке обыграл россиянина Аслана Карацева. Потихоньку он добрался до 76-й позиций в рейтинге, однако затем из-за травмы пропустил 14 месяцев.

После чего в 2022-м сыграл в трех «челленджерах», на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, но без успехов. Затем попробовал вернуться минувшей весной, но в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде не взял в квалификациях не единого сета. Таким образом, обычный рейтинг у него к августу 2023-го отсутствовал. Зато по защищенному рейтингу 34-летний Балаж имел возможность сыграть на US Open, чем и воспользовался — солидные призовые в Нью-Йорке полагаются даже за вылет в первом круге...

Фото Reuters

Так что, наверное, любой теннисист топ-100 в матче с венгром был бы фаворитом. А Медведев тем более. Пусть Даниил не так здорово, как хотелось, провел два «мастерса» перед открытым чемпионатом США — вылетел в четвертьфинале в Торонто и в третьем круге в Цинциннати, на американском открытом харде он играть любит и умеет. Как-никак выигрывал здесь в 2021-м, доходил до полуфинала в 2020-м и финала в 2019-м. Правда, в прошлом году Даниил неожиданно вылетел в четвертом круге от австралийца Ника Кирьоса.

Но очевидно, что Балаж в игровом плане далеко не Кирьос. И даже не бразилец Тиаго Сейбот Уайлд, который огорчил Даниила на старте «Ролан Гаррос» — 2023. Поэтому ждать сбоя от Медведева на сей раз явно не стоило. Да и сам Даниил вышел на корт не расслабленным, а собранным. Совершая во время игры минимум невынужденных ошибок. В дебютном гейме на подаче венгра дважды было «ровно», однако с третьего брейк-пойнта россиянин красивым обводящим ударом добился своей цели. После чего легко подтвердил брейк.

Фото Reuters

Комфортно в тени Джоковича и Алькараса

Даниил доминировал на корте, порой совершая какие-то оригинальные (и, кстати, успешные) удары, придавая мячу необычное вращение. К тому же он часто ловил соперника на противоходе, лучше подавал, принимал, обводил, разводил по корту. В общем, все делал лучше, заставляя Балажа чуть ли не рычать от недовольства собственным теннисом. В итоге венгр взял только два гейма за весь матч — третий в первом сете и четвертый во втором, а в третьей партии и вовсе уступил с «баранкой». Показалось, что Медведев даже не вспотел — игра продолжалась всего час и 14 минут. Иногда столько на «Больших шлемах» идет один сет, а тут завершились все три партии.

Кстати, и с точки зрения проигранных геймов эта победа стала рекордной для Даниила. Ранее самым разгромным был выигрыш на старте Открытого чемпионата Австралии у американца Маркоса Гирона, когда россиянин отдал три гейма. Теперь же он ограничился двумя. «Всегда приятно хорошо начинать турнир. Я доволен своей игрой и с нетерпением жду следующих матчей. Хочу как можно дольше играть в Нью-Йорке и надеюсь, что смогу прибавлять от матча к матчу», — прокомментировал прямо в интервью на корте свою стартовую игру Даниил, сделавший 41 виннерс при всего 13 невынужденных ошибках.

Медведев также спокойно отнесся к тому, что все внимание сейчас приковано к двух лидерам мирового тенниса — сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу. «Меня это не волнует. К тому же нет ничего удивительного, ведь они с большим отрывом лидируют по очкам, выиграли титулы на «Больших шлемах» и сыграли несколько роскошных финалов и полуфинал на «Ролан Гаррос». Моя цель — дойти до кого-то из них, то есть добраться до полуфинала. Если же они проиграют раньше, то в матче за выход в полуфинал надеюсь сыграть с кем-то другим. И я очень хочу выиграть», — отметил Медведев, не забыв также заверить, что в любимые видеоигры он во время «Больших шлемов» не играет, только дома — в период отдыха.

Ранее Медведев уверял, что хорошо чувствует себя как физически, так и психологически. И рассчитывает выступить в Нью-Йорке лучше, чем в Торонто и Цинциннати. Почему бы и нет? Кстати, уже известен и соперник Даниила по второму кругу. Им стал австралиец Кристофер O'Коннелл, 69-я ракетка мира. Кристофер на старте обыграл соотечественника Макса Перселла в четырех сетах, да и с Медведевым выдал яркий трехсетовый матч в феврале в четвертьфинале турнира в Дохе. Так что легкой прогулки Даниилу ждать точно не приходится. Но это даже полезно. Чтобы подготовиться к топ-матчам на второй неделе, россиянину необходимо протестировать свои теннисные навыки в игре с крепким оппонентом, способным создать сложности. Хочется надеяться, что Медведев уверенно пройдет этот тест и действительно дойдет на US Open как минимум до полуфинала.