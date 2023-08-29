Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:45

Рекордный старт Медведева. Россиянин выиграл первый матч на US Open в ускоренном режиме

Даниил Медведев стартовал с уверенной победы на US Open
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Даниил отдал венгру Аттиле Балажу всего два гейма.

US Open. Мужчины. Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:1, 6:1, 6:0

Со сверхуверенной победы начал россиянин Даниил Медведев US Open-2023. Венгру Аттиле Балажу он отдал всего два гейма. Но уже следующий соперник Даниила будет гораздо серьезнее.

Вера Звонарева, Даниил Медведев, Дарья Касаткина. Старт Медведева, Рублева и Хачанова и другие матчи: онлайн-трансляция первого круга US Open

Легче старта не придумаешь

Надо признать, оппонент в первом круге Медведеву достался, пожалуй, самый простой из всех возможных. Венгр Аттила Балаж завершал карьеру в 2014-м, однако пару лет спустя решил возобновить выступления. И не зря — он совершил-таки прорыв в топ-100 в возрасте за 30 лет. В 2019-м он сенсационно дошел до финала турнира ATP в хорватском Умаге. Кроме того, неплохо проявил себя на «челленджерах», в частности, в начале 2020-го в финале в Бангкоке обыграл россиянина Аслана Карацева. Потихоньку он добрался до 76-й позиций в рейтинге, однако затем из-за травмы пропустил 14 месяцев.

После чего в 2022-м сыграл в трех «челленджерах», на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, но без успехов. Затем попробовал вернуться минувшей весной, но в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде не взял в квалификациях не единого сета. Таким образом, обычный рейтинг у него к августу 2023-го отсутствовал. Зато по защищенному рейтингу 34-летний Балаж имел возможность сыграть на US Open, чем и воспользовался — солидные призовые в Нью-Йорке полагаются даже за вылет в первом круге...

Фото Reuters

Так что, наверное, любой теннисист топ-100 в матче с венгром был бы фаворитом. А Медведев тем более. Пусть Даниил не так здорово, как хотелось, провел два «мастерса» перед открытым чемпионатом США — вылетел в четвертьфинале в Торонто и в третьем круге в Цинциннати, на американском открытом харде он играть любит и умеет. Как-никак выигрывал здесь в 2021-м, доходил до полуфинала в 2020-м и финала в 2019-м. Правда, в прошлом году Даниил неожиданно вылетел в четвертом круге от австралийца Ника Кирьоса.

Но очевидно, что Балаж в игровом плане далеко не Кирьос. И даже не бразилец Тиаго Сейбот Уайлд, который огорчил Даниила на старте «Ролан Гаррос» — 2023. Поэтому ждать сбоя от Медведева на сей раз явно не стоило. Да и сам Даниил вышел на корт не расслабленным, а собранным. Совершая во время игры минимум невынужденных ошибок. В дебютном гейме на подаче венгра дважды было «ровно», однако с третьего брейк-пойнта россиянин красивым обводящим ударом добился своей цели. После чего легко подтвердил брейк.

Фото Reuters

Комфортно в тени Джоковича и Алькараса

Даниил доминировал на корте, порой совершая какие-то оригинальные (и, кстати, успешные) удары, придавая мячу необычное вращение. К тому же он часто ловил соперника на противоходе, лучше подавал, принимал, обводил, разводил по корту. В общем, все делал лучше, заставляя Балажа чуть ли не рычать от недовольства собственным теннисом. В итоге венгр взял только два гейма за весь матч — третий в первом сете и четвертый во втором, а в третьей партии и вовсе уступил с «баранкой». Показалось, что Медведев даже не вспотел — игра продолжалась всего час и 14 минут. Иногда столько на «Больших шлемах» идет один сет, а тут завершились все три партии.

Даниил Медведев, Мария Шарапова и&nbsp;Ализе Корне. Средний палец Медведева, бананы Шараповой, переодевание француженки: главные скандалы US Open

Кстати, и с точки зрения проигранных геймов эта победа стала рекордной для Даниила. Ранее самым разгромным был выигрыш на старте Открытого чемпионата Австралии у американца Маркоса Гирона, когда россиянин отдал три гейма. Теперь же он ограничился двумя. «Всегда приятно хорошо начинать турнир. Я доволен своей игрой и с нетерпением жду следующих матчей. Хочу как можно дольше играть в Нью-Йорке и надеюсь, что смогу прибавлять от матча к матчу», — прокомментировал прямо в интервью на корте свою стартовую игру Даниил, сделавший 41 виннерс при всего 13 невынужденных ошибках.

Медведев также спокойно отнесся к тому, что все внимание сейчас приковано к двух лидерам мирового тенниса — сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу. «Меня это не волнует. К тому же нет ничего удивительного, ведь они с большим отрывом лидируют по очкам, выиграли титулы на «Больших шлемах» и сыграли несколько роскошных финалов и полуфинал на «Ролан Гаррос». Моя цель — дойти до кого-то из них, то есть добраться до полуфинала. Если же они проиграют раньше, то в матче за выход в полуфинал надеюсь сыграть с кем-то другим. И я очень хочу выиграть», — отметил Медведев, не забыв также заверить, что в любимые видеоигры он во время «Больших шлемов» не играет, только дома — в период отдыха.

Новак Джокович. Джоковичу хватило одного матча на US Open, чтобы стать лучшим в мире. Но сербу нельзя расслабляться

Ранее Медведев уверял, что хорошо чувствует себя как физически, так и психологически. И рассчитывает выступить в Нью-Йорке лучше, чем в Торонто и Цинциннати. Почему бы и нет? Кстати, уже известен и соперник Даниила по второму кругу. Им стал австралиец Кристофер O'Коннелл, 69-я ракетка мира. Кристофер на старте обыграл соотечественника Макса Перселла в четырех сетах, да и с Медведевым выдал яркий трехсетовый матч в феврале в четвертьфинале турнира в Дохе. Так что легкой прогулки Даниилу ждать точно не приходится. Но это даже полезно. Чтобы подготовиться к топ-матчам на второй неделе, россиянину необходимо протестировать свои теннисные навыки в игре с крепким оппонентом, способным создать сложности. Хочется надеяться, что Медведев уверенно пройдет этот тест и действительно дойдет на US Open как минимум до полуфинала.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
2
Обсудить
Читайте также
Овечкин стал гостем шоу Басты Gazgolder
Тарасова надеется, что с пропавшей фигуристкой Горбачевой все в порядке
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Джоковичу хватило одного матча на US Open, чтобы стать лучшим в мире. Но сербу нельзя расслабляться
Джокович вернется на первую строчку рейтинга АТР после US Open
Медведев: «Моя цель состоит в том, чтобы после US Open люди говорили обо мне»
Джокович — о потенциальном финале с Алькарасом на US Open: «Это неуважительно по отношению к следующему сопернику»
Синнер: «В наших матчах c Алькарасом очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать»
Джокович возвращается на трон, Свентек защищает титул. US Open на старте
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Старт Касаткиной и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа
Старт Медведева, Рублева и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа
Блинкова — Беррейдж: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open
Пегула победила Джорджи и вышла во второй круг US Open
Победительница Уимблдона Вондроушова вышла во второй круг US Open
Шевченко проиграл Норри в первом круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джоковичу хватило одного матча на US Open, чтобы стать лучшим в мире. Но сербу нельзя расслабляться