Медведев прервал безвыигрышную серию. Россиянин уверенно начал любимый US Open

Даниил в четырех сетах на старте открытого чемпионата США обыграл Душана Лайовича.

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1

Даниэль Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 22) — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6

Даниил Медведев прервал, пусть и не слишком длинную, но все же необычную и неприятную для себя безвыигрышную серию из трех матчей. На старте US Open лучший теннисист России в четырех партиях переиграл неудобного для себя соперника — серба Душана Лайовича.

Последние неудачи и неудобный соперник

Первый матч Медведева на US Open-2024 должен был ответить на главный вопрос: «Сумел ли россиянин восстановить игру на харде к любимому турниру «Большого шлема»?». Даниил, напомним, проиграл на старте «мастерсов» в Монреале и Цинциннати, что, конечно, стало неприятным сюрпризом. Можно много говорить о негативном влиянии выступления на олимпийском грунте Парижа, но все-таки даже отсутствие привычного времени для тренировок, по идее, не должно было привести к столь серьезному провалу в результатах на удобном покрытии.

Как выяснилось, три встречи подряд на харде (с учетом поражения в полуфинале «мастерса» в Майами от итальянца Янника Синнера) Даниил в последний раз проигрывал семь лет назад в 2017-м. А три поражения подряд на разных турнирах (итоговый, где россиянин уступил во всех трех матчах в группе в 2022-м не в счет) в прошлый раз у него были тоже достаточно давно — в 2020-м. В общем эти неприятные серии надо было прерывать. И две недели перед открытым чемпионата США могли в этом помочь.

Нельзя сказать, что соперник в первом круге US Open достался россиянину слишком уж простой. Серб Душан Лайович не только относительно недавно, в 2023-м обыгрывал легендарного соотечественника Новака Джоковича и россиянина Андрея Рублева, у него и с Медведевым баланс личных встреч был положительным — 2:1. Правда, в нынешнем сезоне 34-летний Душан несколько сдал, занимая только 66 место в рейтинге, однако мастерство по-прежнему при нем. Что Лайович и доказал в первой половине встречи с Даниилом.

Заставил серба устать

В первом сете неожиданно выяснилось, что серб в затяжных розыгрышах не только не уступает Медведеву, но и превосходит его. По крайней мере долгие обмены на задней линии чаще оставались за ним. Хотя на счет первой партии это не повлияло — финалист прошлогоднего открытого чемпионата США сделал брейк при 3:3, а затем взял еще два гейма и первый сет, пусть для этого Даниилу пришлось несколько раз сыграть просто фантастически, заслужив аплодисменты публики. В частности, он радовал фирменными шикарными обводками из сложных ситуаций по линии.

Зато во втором сете красивая игра Лайовича с эффектными выходами к сетке стала приносить свои плоды. К тому же у Медведева начала сбоить подача, что привело к брейку при 1:1. Тогда на больше и ровно Даниил сделал две двойные ошибки, а затем и невынужденную. Мало того, это оказалось отнюдь не случайностью. Душан свои подачи в этой фазе игры брал легко и непринужденно, а россиянин мучился, с трудом взяв два следующих своих гейма. А при 3:5 вновь позволил Лайовичу сделать брейк и сравнять счет по сетам.

«Во втором сете он играл невероятно, но после небольшой паузы я сумел прибавить и начал перехватывать инициативу», — рассказал Медведев после матча. Он действительно это сделал, сразу взяв подачу Лайовича под ноль, затем повел 2:0 и вернул матч под свой контроль. Выяснилось, что тактика «растаскивания» сербского ветерана по всему корту в изматывающих розыгрышах себя оправдала — Душан начал уставать, не добегать до мячей, ошибаться. В девятом гейме уже по традиции подающий отдал гейм и завершил сет не в свою пользу.

Медведев повел 2:1. Преимущество россиянина не только по счету, но и по игре в этот момент ощущалось, так что команда Медведева, в том числе его тренеры Жиль Сервара и Жиль Симон и супруга Дарья смогли более-менее расслабиться. Не верилось, что Лайович взбодрится настолько, чтобы создать в четвертой партии проблемы Медведеву. Он и не создал, проиграв пять геймов подряд. И хотя взял гейм престижа, вскоре отправился пожимать Даниилу руку. Радует, что россиянин прервал-таки серию поражений, причем временами атаковал и справа и слева просто шикарно. Но десять двойных ошибок и некоторое количество брака при довольно простых ударах доказывают — работы на этом US Open у Медведева, если он хочет зайти далеко, еще очень много.

Также нельзя не отметить обиднейшее поражение еще одного россиянина Карена Хачанова. Экс-полуфиналист US Open уступал неудобному сопернику британцу Дэну Эвансу 1:2 по сетам, сравнял-таки счет, повел 4:0 в решающей пятой партии и отдал шесть геймов подряд, а с ними и матч!