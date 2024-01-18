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Медведев спасся на крыльях ночи. Лучший российский теннисист одержал волевую победу в Мельбурне

Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Эмиль Руусувуори.
Фото Reuters
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Даниил отыгрался с 0:2 по сетам против Эмиля Руусувуори и в четвертом часу ночи оформил путевку в третий круг Australian Open.

Теннис. Australian Open 2024. Второй круг
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 3) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0

Лидер российского тенниса Даниил Медведев едва не выбыл с Australian Open уже после своего матча второго круга. Третий «сеяный» уступал в 0:2 по сетам финну Эмилю Руусувуори, но почти в четыре часа ночи по времени Мельбурна сумел-таки поставить победную точку. Да, физически эта игра наверняка измотала Даниила, но психологически, возможно, сделала его сильнее.

Слишком много ошибок

В стартовом матче Australian Open Медведев, напомним, умудрился проиграть первый сет со счета 5:3 не входящему в топ-100 французу Теренсу Атману, против Эмила Руусувуори он также никак не сможет занести стартовый сет в актив. Как потом признавался россиянин, его выбило из колеи ожидание в связи с марафонским тай-брейком Анны Блинковой и Елены Рыбакиной на этом корте. Как бы то ни было, уже в первом гейме на своей подаче Даниил позволил финну сделать брейк и так до конца партии отыграться не сумел, хотя и имел брейк-пойнты. Медведев на удивление много ошибался, раздражался и жаловался своему сидящему на трибунах тренеру французу Жилю Сервара.

Мало того, и второй сет россиянин начал откровенно слабо — опять подарил сопернику свою подачу. Даже обычно молчаливый Сервара внезапно разговорился, пытаясь не просто подбадривать, а подсказывать. Даниил после этого не начал действовать на порядок лучше, но все же сумел в шестом гейме сделать обратный брейк. После чего выиграл свою подачу и вновь подачу финна. Казалось бы, вот он перелом — Руусувуори расстроен, надо просто подать на сет и выровнять ситуацию. Однако сказать оказалось проще, чем сделать. Россиянин вновь впал в какой-то ступор, отдал подачу с 30:15, а при 5:4 не реализовал и тройной сетбол на приеме.

В итоге партия завершилась тай-брейком, перед которой Медведев попросил обработать мозоль на ноге. Пауза не выбила Эмиля из колеи, зато сам Даниил вернулся на корт каким-то расхлябанным — проиграл пять розыгрышей подряд, а вскоре и сет, таким образом, оказавшись в шаге от сенсационного поражения. Кстати, за карьеру россиянин всего два раза спасал матчи со счета 0:2 — на Уимблдоне 2021 года против хорвата Марина Чилича и на Открытом чемпионате Австралии-2022 против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Эмиль Руусувуори.
Фото Reuters

Боулинг ракеткой

Безусловно, следовало отметить довольно чистую, активную и стабильную игру Руусувуори, но все же Медведев действовал явно не на своем уровне. Хуже обычного работала подача, да и в обменах ударами на задней линии Даниил не выглядел привычным «осьминогом». В третьей партии он решил немного изменить тактику, активно используя укороченные. Объективно, помогали они не всегда, порой приводили к поражению в розыгрышах, но все же ломали ритм и добавляли усталости финну. Вскоре Медведев повел в партии с роскошным преимуществом 4:1 с двумя брейками. Но просто добраться до победы в сете не смог — Руусувуори оформил один обратный брейк, а при 4:3 на подаче Даниила было «меньше». Хорошо хоть не без помощи везения (трос сыграл в его пользу) россиянину удалось взять этот важнейший гейм, а затем и успешно подать на сет.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Елена Рыбакина. Сумасшедшее спасение Медведева, Блинкова выбила Рыбакину, Касаткина проиграла Стивенс: онлайн-трансляция дня Australian Open

В четвертой партии Медведев сразу взял подачу финна, затем отыграл тройной брейк-пойнт, вел 4:2 и... все равно доигрался до тай-брейка. Он продолжал слишком часто по своим меркам ошибаться, жаловаться на жизнь, а при 4:5 и вовсе запулил ракетку по бутылкам на своей скамейке, словно решил сыграть ей в своеобразный боулинг. При 4:5, 40:40 он был в двух мячах от поражения, но все же не проиграл. К счастью, хоть тай-брейк он провел собранно, заслужив аплодисменты немногочисленных зрителей на арене Рода Лейвера. Что и неудивительно, на часах к тому моменту в Мельбурне было уже больше трех часов ночи.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

В решающем сете борьбы уже не было — Руусувуори устал, жаловался на боль в плече, а Медведев расслабился и заиграл на высоком уровне. Как следствие, победа с «баранкой» и выход в третий круг, где россиянина будет ждать очень непростой соперник — Оже-Альяссим. Тот самый, с которым Даниил провел знаменитый четвертьфинал в Мельбурне два года назад. Теперь, главное, успеть восстановиться после ночного марафона продолжительностью 4 часа и 23 минуты.

«Надеюсь, в 6.30 утра я лягу спать, посмотрим, как быстро удастся заснуть, в районе полудня проснусь, проведу легкую тренировку. Будет непросто, но я сделаю все возможное, чтобы выиграть. Если это не получится, значит, не получится», — рассказал Медведев о своих ближайших планах. Как бы то ни было, он может гордиться тем, что нашел выход из очень непростой ситуации.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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