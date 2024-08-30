Медведев набирает обороты на US Open. Но к чему он вспомнил про «итальянский ресторан»?

Лидер российского тенниса уверенно вышел в третий круг «мейджора» в Нью-Йорке, обыграв в трех сетах венгра Марожана.

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)

Один из фаворитов Открытого чемпионата США Даниил Медведев провел впечатляющий матч против венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке. Накануне US Open из-за трехматчевой серии поражений у многих болельщиков возникли опасения во поводу нелучшей формы российского теннисиста. Однако в первых двух матчах на любимом «Флэшинг мидиуз» наш спортсмен во многом успокоил своих поклонников и, что еще важнее, успокоил себя. В поединке против 51-й ракетки мира экс-чемпион «мейджора» очень уверенно действовал на задней линии и проверял бэкхенд соперника, после чего часто атаковал. Не забыл Медведев и о провокациях в отношении трибун, которые на сей раз сравнил с итальянским рестораном.

Давайте кричите еще громче

Навряд ли две победы Медведева после трех поражений — это повод говорить, что Даниил вышел из кризиса. Но матчи против серба Душана Лайовича и венгра Фабиана Марожана дают определенный повод для оптимизма. В поединке второго круга россиянин вел в счете практически весь матч, но порой утрачивал концентрацию, позволяя сопернику возвращаться в игру. Кроме того, пятый номер рейтинга ATP не слишком уверенно подавал, наколотив 10 двойных ошибок (что много при восьми эйсах в трех сетах). Но в итоге все закончилось хорошо — у нашего спортсмена даже остались силы на сложные художественные образы.

«Сегодняшний матч был похож на итальянский ресторан. Еда отличная, послевкусие отличное, но голова болит от ужасного шума, — заявил Медведев в интервью на корте. — В Нью-Йорке, если не вступает Роджер Федерер или местный фаворит, тот, кто проигрывает, получает больше поддержки. В третьем сете Фабиан заиграл очень хорошо, поэтому публика переживала именно его. Каждый раз, выигрывая важное очко, я показывал трибунам: «Давайте, кричите еще громче». Это было действительно весело». Себя же я постоянно призывал сосредоточиться. И мне удалось оставаться стабильным, я провел несколько замечательных розыгрышей».

Здесь надо пояснить, к чему Даниил заговорил об итальянском ресторане. Как известно, кухня Италии считается легкой — у здорового человека после употребления в умеренных количествах национальных блюд этой страны точно не возникнет тяжести в желудке. При этом люди, впервые оказавшиеся в заведениях общепита на Апеннинах, порой оказываются шокированы шумом в обеденном зале. Итальянцы не привыкли понижать голос в общественных местах, при этом говорят очень громко, и все разом. Это создает своеобразный фон, который с непривычки сильно воздействует на нервы.

У Медведева давняя история отношений с трибунами «Флэшинг Мидоуз». С 2019 года (с первого своего успешного турнира в Нью-Йорке) Даниил использовал негатив болельщиков для того, чтобы мобилизоваться на корте, и специально демонстрировал публике спорные жесты, вступал в перепалку с отдельными зрителями и делал резкие заявления в интервью. Сейчас россиянин тоже пытался завести себя и фанатов при помощи неких сурдоприемов и достиг в этом определенных успехов — стадион начал болеть за венгра, погнал его вперед, что чуть не привело Марожана к успеху в третьем сете. К счастью, Даниил выстоял и может считать случившееся «генеральной репетицией» перед более серьезными испытаниями.

Перспектива матча против Синнера

После легких побед в двух первых сетах Медведеву пришлось столкнуться с яростным сопротивлением. В начале третьей партии Фабиан сначала отдал свою подачу, но тут же сделал обратный брейк и дальше бился как лев. На тай-брейке Даниил вел в счете 5:1 и 6:2 — казалось, что победа в матче у него в кармане. Однако Марожан отыграл три из четырех матчболов и чуть не переломил ситуацию в свою пользу. Можно сказать, что здесь наш спортсмен взял свое на опыте. Все же за плечами у Даниила три финала US Open — и с наскока его не возьмешь, как бы не вела себя публика. Ну и соперник на этот раз покачал, совершив за матч 45 невынужденных ошибок против 25 у россиянина.

«Я знал, что Марожан может выступить очень хорошо, — отметил россиянин после победы. — Когда он в форме, то играет невероятно, и ему трудно навязать свой теннис. Я всегда смотрел, что он делает на корте, и старался демонстрировать свои лучшие стороны. Я действительно рад, что прошел в следующий раунд».

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Матч продолжался 2 часа 7 минут. 28-летний россиянин допустил 10 двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. При этом процент первых подач для топ-игрока у Медведева оказался очень низким (47). Тем не менее, Даниил вышел в третий круг Открытого чемпионата США седьмой год подряд. Следующим соперником Медведева будет итальянец Флавио Коболли, обыгравший бельгийца Зизу Бергса — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.

Говорить о более дальних турнирных перспективах Медведева пока рано, ведь до серьезных соперников Даниил пока не добрался, а строю практически все фавориты. Правда, один из них — третий сеянный испанец Карлос Алькарас накануне разочаровал многочисленных поклонников. Чемпион-2022 и финалист-2023 на сей раз вылетел уже во втором круге, внезапно уступив в трех сетах (1:6, 5:7, 4:6) 74-й ракетке мира голландцу Ботику Ван де Зандсхулпу. Впрочем, для Медведева это мало что меняет — в четвертьфинале россиянину по-прежнему грозит матч с первой ракеткой мира Янником Синнером, который, несмотря на допинговый скандал, пока выступает очень уверенно.