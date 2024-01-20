Медведеву надоело страдать на корте. Россиянин провел свой лучший матч на Australian Open

Даниил разгромил Феликса Оже-Альяссима и сыграет в четвертом круге с Нуну Боржесом.

Теннис. Australian Open-2024. Третий круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — 6:3, 6:4, 6:3

Женщины

Анна Калинская (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:7 (8:10), 6:1, 6:4

Ясмин Паолини (Италия, 26) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6 (7:1), 6:4

Лидер российского тенниса Даниил Медведев не слишком вразумительно начал нынешний Australian Open, едва не вылетев уже во втором круге от финна Эмиля Руусувуори. Однако матч третьего круга в Мельбурне показал, что Даниил находится на правильном пути. Ему явно надоело страдать на корте. Во встрече с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом он отдал всего десять геймов, причем практически весь матч, за исключением дебюта второй партии, провел на топ-уровне. Судя по всему, Медведев начал набирать обороты. Порадовала и Анна Калинская, также вышедшая в четвертый круг.

Стремительное восстановление

Конечно, после пятисетового сверхнапряженного ночного матча, в котором россиянин находился в двух розыгрышах от фиаско, за нашего теннисиста было тревожно. Но, к счастью, на турнирах «Большого шлема» не надо играть на протяжении двух дней подряд — перерыв почти в 40 часов позволил Медведеву восстановиться. Сам россиянин еще накануне встречи четвертого круга даже удивлялся, что физически после такого стресса для организма чувствует себя весьма неплохо. Понятно, повторять такие пятисетовые мучения Даниилу вряд ли хотелось. А ведь оппонент у него был весьма опасный — в 2022-м в четвертьфинале в Мельбурне Феликс даже вел 2:0 по партиям и имел матчбол в четвертом сете, вот только дожать россиянина не сумел.

Прошлый сезон сложился для канадца не самым лучшим образом, хотя в концовке 2023-го он постепенно начал обретать себя, взяв титул в швейцарском Базеле. И перед игрой с Медведевым, хотя и уступал в шести предыдущих очных поединках, был настроен решительно. Тем не менее все его надежды разбились о превосходную игру третьей ракетки мира.

Очевидно, что Даниил провел свой лучший матч на Открытом чемпионате Австралии-2024. У Медведева хорошо работала подача — восемь эйсов при четырех двойных. Но главное, в сложных ситуациях она всегда его выручала. На приеме россиянин и вовсе был великолепен, особенно на брейк-пойнтах. Он сделал пять брейков в семи попытках — превосходная реализация. Да и по активно выигранным мячам превзошел оппонента (23:19), а невынужденных ошибок совершил заметно меньше (25 против 43).

Даниил Медведев. Фото Reuters

Спит когда и где захочет

Кстати, так много брака Феликс допускал не просто так — Даниил явно прибился к мельбурнским кортам, очень часто посылая мячи или очень глубоко под заднюю линию, либо в самую линию. А попытки переиграть Медведева в затяжных обменах на задней линии в большинстве случаев заканчивались для канадца плачевно.

В первой партии россиянин сделал брейк в третьем гейме, после чего спокойно удерживал свою подачу, а сет и вовсе завершил на подаче канадца — тот под прессингом на брейк-пойнте сделал двойную. Вторая партия, надо признать, началась интригующе — россиянин проиграл стартовый гейм. Но затем затянул Оже-Альяссима в свою «паутину», сравняв счет в шестом гейме. А в десятом вновь взял подачу оппонента, оформив победу в партии. Канадец совсем сник, а россиянин продолжил в том же духе. В четвертом гейме Медведев выиграл подачу Феликса под ноль. После чего уверенно довел матч до победы, в 14-й раз за карьеру дойдя до четвертого круга турнира «Большого шлема». Кстати, он уже превзошел прошлогодний результат, когда в третьем круге уступил американцу Себастьяну Корде.

«Я лег спать после предыдущей ночной игры в семь утра, проснулся в полдень. Провел спокойный день. Здорово, что у меня есть сверхспособность — могу уснуть когда и где хочу. Некоторые ребята признаются, что после тяжелого матча два-три часа не могут уснуть, им было бы тяжело в моей ситуации. А я все же немного поспал. Когда я был моложе, где-то до 21 года, ходил на тусовки. Это, конечно, плохо влияло на теннис, но некоторые тренировки после бессонных ночей, возможно, помогли мне в нынешней ситуации», — с улыбкой заявил Медведев в интервью на корте. Он также добавил, что в игре против Оже-Альяссима чувствовал себя процентов на 80, но к встрече четвертого круга должен подойти более свежим.

Кстати, за выход в четвертьфинал Даниил встретится вовсе не с болгарином Григором Димитровым, как предполагалось, а с португальцем Нуну Боржесом, занимающим сейчас 69-ю строчку в рейтинге ATP и впервые на турнирах «Большого шлема» дошедшим до второй недели. Раньше он ни разу не проходил на таких турнирах дальше второго круга. Как, кстати, и россиянка Анна Калинская, добившаяся в Мельбурне выхода в четвертый круг у женщин.

Калинская переиграла обидчицу Дарьи Касаткиной американку Слоан Стивенс и теперь сыграет с итальянкой Ясмин Паолини, выбившей в третьем круге еще одну нашу соотечественницу Анну Блинкову. Отметим, что в верхней половине сетки после вылета польской теннисистки Иги Свентек от чешки Линды Носковой вообще не осталось ни одной представительницы топ-10.