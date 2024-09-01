Медведев в шаге от Синнера. На US Open у Даниила все хорошо, и это пугает

Лидер российского тенниса уверенно обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге Открытого чемпионата США.

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Флавио Коболли (Италия, 31) — 6:3, 6:4, 6:3

Даниил Медведев с большим запасом ворвался во вторую неделю нью-йоркского «мейджора», обыграв в матче третьего круга в трех сетах итальянца Флавио Коболли. Россиянин был лучше во всех компонентах игры и, даже позволяя сопернику реализовывать брейки и выигрывать марафонские розыгрыши, все равно четко контролировал ход поединка. В итоге — уверенный выход в следующий раунд и еще один шаг к четвертьфиналу против первой ракетки мира Янника Синнера. Правда, до этого суперматча Даниилу надо в понедельник одолеть португальца Нуну Боржеша.

Было влажно и жарко

После вылета прежних чемпионов Открытого чемпионата США Карлоса Алькараса и Новака Джоковича определенные опасения существовали и в отношении Медведева. Ведь не секрет, что Даниил подошел к нынешнему турниру не в лучшей форме. Конечно, все это относительно, но, в отличие от прошлых лет, россиянин на американском харде «не звенит», испытывает проблемы с подачей и после неудачной Олимпиады, возможно, находится в не слишком хорошем настроении. Тем не менее позади уже три круга, а лидер нашего тенниса уверенно двигается вперед. Из десяти сыгранных в Нью-Йорке сетов Осьминог оставил за собой девять.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

После победы во втором круге над Фабианом Марожаном Медведев сравнил поведение публики с «итальянским рестораном», имея в виду бессмысленный и беспощадный гул. И, как на заказ, следующим его соперником оказался итальянец. 22-летний Флавио Коболли звезд с неба не хватает, но в начале августа дошел до финала турнира в Вашингтоне и теоретически мог доставить Даниилу много неприятностей (хотя, конечно, не столь много, как мог обрушить на самого себя россиянин, если бы встал не с той ноги). К счастью для нас, пятый номер мирового рейтинга выглядел мобилизованно, с трибунами и судьями не ругался, тренеров не материл. И потратил на матч ровно столько сил, сколько требовалось, продемонстрировав очень уверенную первую подачу.

«Я сказал перед матчем, что для меня осечки фаворитов не имеют особого значения, — прокомментировал Даниил неудачи Алькараса, Джоковича и Циципаса. — Единственное, когда матчи проводятся в сложных условиях, у фаворитов может быть меньше преимуществ перед остальными игроками. Просто нужно быть более осторожным. Если я буду играть в хороший теннис, я смогу выиграть все. Если я буду играть плохо, я могу проиграть кому угодно. В Нью-Йорке очень-очень влажно и очень жарко. Я думаю, что это немного замедляет игру. Я смотрел до своего матча другие игры, и это было... забавно. Как бы то ни было, на трибунах много людей для такого позднего времени. И наслаждался этой игрой».

Надежда на треш-ток

28-летний россиянин теперь единственный экс-чемпион US Open, оставшийся в мужской сетке. Но это, конечно, не делает нашего соотечественника явным претендентом на титул. Ведь в четвертьфинале его наверняка будет ждать лидер рейтинга ATP и еще один итальянец — Янник Синнер. Допинговый скандал, похоже, никак не повлиял на этого спортсмена. По сетке он продвигается очень уверенно и в третьем раунде разгромил австралийца Кристофера О`Коннелла. Правда, теперь первую ракетку мира ждет неуступчивый американец Томми Пол, и никто не знает, как поведет себя Янник, если окажется в действительно стрессовой ситуации.

Нет уверенности и в стабильности Медведева, ведь Даниил должен защищать в Нью-Йорке очки за прошлогодний финал и испытывает большое давление из-за «засухи с титулами», которые россиянин не брал с мая прошлого года. Перед поединком с Коболли лидер нашего тенниса говорил, что опасается «взрывной игры» в исполнении итальянца. «Это был тяжелый матч. Я чувствовал себя словно на качелях, — признался Медведев после завершения поединка. — В какой-то момент я начал играть намного лучше на чужой подаче, чем на своей. Хорошо, что все закончилось в трех сетах».

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Медведев затратил на победу два часа и 18 минут, что можно считать оптимальным временем для турнира «Большого шлема». С одной стороны — Даниил не слишком устал, с другой — не получил повода расслабиться. И единственное, что пока вызывает опасения — пока турнир развивается для него слишком гладко. А, как мы знаем, звездному россиянину для реализации всех своих возможностей требуется как-то завести себя — либо при помощи треш-тока, либо преодолевая какие-то трудности. Рутинные победы не поставлены у Медведева на поток. С другой стороны, Даниил постепенно меняется и, возможно, он уже повзрослел достаточно для того, чтобы разжигать в себе огонь просто в силу профессиональной необходимости, без внешнего негатива.