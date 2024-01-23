Медведев помирился с австралийской публикой. Теперь трибуны на стороне Даниила?

В четвертьфинале в Мельбурне Даниил сыграет с неудобным соперником — Хубертом Хуркачем.

Даниил Медведев на нынешнем Australian Open был близок к провалу (во втором круге уступал 0:2 по сетам финну Эмилю Руусувуори), но преодолел все сложности и вышел в Мельбурне четвертьфинал, где рано утром по московскому времени сыграет с весьма неудобным соперником — поляком Хубертом Хуркачем. Между тем россиянин благодаря своей искренности и непосредственности все больше влюбляет в себя австралийскую публику, которая два года назад вывела его из себя во время финала с испанцем Рафаэлем Надалем. Возможно, именно поддержка болельщиков поможет ему выйти в полуфинал.

Классные диалоги с Курье

Немного предыстории. В 2022-м во время финала с Надалем, проигранного в пяти сетах, Медведев очень разозлился на поведение зрителей, кричавших ему под руку при подаче. В разговоре с судьей он обозвал их идиотами, после чего на пресс-конференции заявил, что «зрители в основном болеют против русских». Но сейчас, кажется, Даниил переманил публику на свою сторону.

Вообще интервью Медведева на корте после матчей и его пресс-конференции — настоящее пиршество для гурманов. Здесь почти никогда не бывает скучно. Если некоторые теннисисты и теннисистки после побед отвечают односложно или банально, то Даниил устраивает настоящие мини-спектакли. Особенно если с ним разговаривает опытный интервьюер вроде экс первой ракетки мира американца Джима Курье. Их беседа после встречи четвертого круга на арене Рода Лейвера вызвала восторг у болельщиков. Точнее то, как ярко не только рассказывал, но и показывал россиянин особенности своего приема подачи. С имитацией, взмахами рук, рывками вперед и назад и улыбкой на лице.

Двумя днями ранее в связке с Курье Медведев «зажигал» после победы в игре третьего круга, весело рассказывая о том, как опыт тусовок до утра в молодости помог ему восстановиться после ночного матча, а также о своей суперспособности засыпать где и когда угодно. «Этот парень — просто золото у микрофона, он волшебен не только с ракеткой», — заявил тогда Курье под одобрительный гул публики. Если ориентироваться только по реакции зрителей, то могло показаться, что они смотрят на сольное выступление какого-то классного юмориста — тирады Даниила частенько вызывали смех у болельщиков. Очевидно, они в восторге от этого парня из России, который недавно в сериале Netflix предстал едва ли не в образе злодея.

«Обожаю интервью с Джимом Курье, его вопросы всегда разные. После интервью на «Маргарет Корт», которое было даже смешнее, чем сегодня, я сказал ему, что, надеюсь, ему нравится брать у меня интервью так же, как мне нравится давать ему интервью. У нас с ним прекрасное взаимопонимание, — отметил Медведев. — В таких разговорах люди могут увидеть эту сторону моей личности, поскольку на корте я веду себя немного иначе, порой могу показаться немного безумным. А тут все видят, что перед ними нормальный парень. И мои взаимоотношения с австралийской публикой в этом году, кажется, просто превосходны. Перед турниром я сказал, что постараюсь изменить отношение ко мне. Но это не значит, что я прошу: «Ребята, пожалуйста, любите меня несмотря ни на что. Во время матчей я стараюсь меньше раздражаться на действия публики, больше контактировать с командой и меньше со зрителями».

Даниил Медведев. Фото Reuters

Важно держать подачу

Кстати, на днях в Мельбурне Медведев на пресс-конфренции вновь рассказал историю о том, как в 2017-м серб Новак Джокович «подвез» его на своем самолете из Монако, где они вместе тренировались, в Сербию на матч Кубка Дэвиса Россия — Сербия. И добавил: «Не все это знают о Новаке. Он может быть грубым на корте, как и я. Но мы впервые пересеклись, когда я был 400-м в мире. Сейчас я третий, был первым. А его отношение ко мне не изменилось. Конечно, сейчас я стал для него более принципиальным соперником, но вне корта он относится ко мне так же. Мне это в нем нравится как в человеке».

«Прежде всего хочу поблагодарить Даниила за добрые слова... Я тоже самого лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и как об одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него прекрасные отношения с большинством участников тура», — вскоре ответил на такие добрые слова Новак.

С Хуркачем у Медведева отношения действительно очень хорошие. В отличие от игр с Александром Зверевым или Стефаносом Циципасом у Даниила никогда не было конфликтов в матчах с рослым добродушным поляком, который по итогам Australian Open обновит свой рейтинговый рекорд — станет как минимум восьмой ракеткой мира. А если выиграет у Даниила... Определенные предпосылки для этого есть — в пяти матчах россиянин победил лишь дважды. Причем единственная встреча на «Большом шлеме» (Уимблдон-2021), а также два последних матча (в 2022-м на «мастерсе» в Майами и в финале травяного турнира в Галле) остались за Хубертом.

Любопытно, что на нынешнем Открытом чемпионате Австралии поляк, так же как и Медведев, едва не вылетел во втором круге — он уступал 1:2 по партиям чеху Якубу Меншику. Но затем Хуркач наладил игру — в четвертом круге он не отдал ни сета сенсационному французу Артуру Казо.

Хуберт Хуркач. Фото Reuters

«Хуби — сложный соперник, его подачу трудно принимать. Возможно, в прошлом году именно у него была лучшая подача. Она станет ключевым фактором. Мне нужно держать свою подачу, не давать ему поводов для брейка, либо стараться самому сделать брейк, либо добираться до тай-брейка и стараться его выиграть. Так что надо хорошо подготовиться психологически... У него есть два титула на «мастерсах». Когда у тебя есть «мастерс», то, на мой взгляд, ты уже претендент на «Большой шлем». Так что у него может получиться, но, надеюсь, не в этот раз», — рассказал о своем сопернике Даниил. В свою очередь Хуркач назвал россиянина очень непростым соперником, который потрясающе играет.

Очевидно, встреча с поляком станет для Медведева самым сложным пока испытанием на турнире. Здесь он уже не имеет права часто проваливаться на подаче, сыпать двойными ошибками. Требуется полная концентрация, но из слов россиянина понятно, что Даниил и сам все прекрасно понимает. А на приеме шанс обязательно представится, главное — быть готовым им воспользоваться.