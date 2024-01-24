Медведев нашел счастье у сетки. Россиянин рискнул и вышел в полуфинал Australian Open

Даниил победил в пятисетовом триллере в Мельбурне Хуберта Хуркача.

Australian Open 2024. Мужчины. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

Если бы в теннисе победитель матча определялся по сумме набранных очков за весь матч, Даниил Медведев не прошел бы в полуфинал Australian Open 2024. Но россиянин в четвертьфинальном матче в Мельбурне против поляка Хуберта Хуркача подтвердил свой класс, лучше сыграв важнейшие розыгрыши. И в итоге взял верх в пяти сетах, заодно побив «полуфинальный» рекорд Марата Сафина.

Опережая Сафина

Дело в том, что нынешний выход в полуфинал стал для Даниила уже восьмым за карьеру на «Больших шлемах» — четырежды это удавалось на US Open, однажды в прошлом сезоне на Уимблдоне и теперь уже в третий раз на Открытом чемпионате Австралии. У Марата таких выходов было семь. Хотя, надо признать, что ради очередного национального теннисного рекорда у мужчин (Мария Шарапова с 19 полуфиналами у женщин вне конкуренции) Медведеву пришлось серьезно потрудиться. Ничего удивительного в этом нет — Хуркач всегда считался для него неудобным соперником, а счет личных встреч перед встречей в Мельбурне был 3:2 в пользу поляка.

Фото Reuters

Возможно, Хуберт и находился долгое время в тени ровесников или почти ровесников Медведева, Александра Зверева из Германии и Стефаноса Циципаса из Греции, но в его квалификации сомневаться не приходится. Не зря Даниил называет его подачу одной из лучших в мужском туре, да и в розыгрышах на задней линии Хуби порой смотрится просто великолепно. Однако в прошлом ему частенько не хватало стабильности, особенно в пятисетовом формате. Впрочем, не стоит забывать, что в 2019-м на Уимблдоне он не только обыграл в двухдневном пятисетовом поединке Медведева, но затем уверенно прошел в четвертьфинале и Роджера Федерера. Тот матч, кстати, стал последним в карьере легендарного швейцарца.

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После Уимблдонского полуфинала, где поляк уступил итальянцу Маттео Берреттини, он больше не доходил даже до четвертьфиналов «Больших шлемов». У него был игровой спад, но по ходу прошлого сезона Хуберт вновь обрел себя, взял титул на «мастерсе» в Шанхае, победив в финале россиянина Андрея Рублева. Он вернулся в топ-10 и по ходу нынешнего турнира уже обновил личный рейтинговый рекорд — даже после поражения от Даниила он поднимется на восьмую строчку. Но все же Медведев куда опытнее. И похоже, именно опыт и выручил его на сей раз.

Фото Reuters

Время воздушных поцелуев

Перед игрой россиянин говорил о том, насколько важно держать во встрече с Хуркачем свою подачу и использовать шансы на приеме. Что ж, шансы-то он использовал, а вот с первой частью планы возникали серьезные сложности. К примеру, уже в стартовом гейме первого сета Даниил сделал брейк. Мало того, было 2:0 в его пользу и «меньше» на подаче Хуркача. Однако дожать в партии оппонента не удалось, а в шестом гейме последовал сбой у Даниила и обратный брейк. Судьба сета решилась на тай-брейке, где Медведеву для победы хватило лишь одной выигранной подачи Хуберта.

Несмотря на жаркую погоду в Мельбурне, соперники чередовали короткие розыгрыши с затяжными — свыше 20 или даже 30 ударов. При этом далеко не всегда засиживались на задней линии, на двоих за матч у них набралось почти 100 выходов к сетке. Казалось, при таком рваном ритме преимущество должен был иметь более выносливый, пластичный и креативный россиянин, вот только на деле вся вторая партия прошла под диктовку его оппонента. Брейк в дебюте сета, затем второй в седьмом гейме, уверенная подача на партию — счет в матче сравнялся.

Фото Reuters

Тем не менее Медведев продолжил как ни в чем не бывало — он не поддался нервозности, не стал выказывать раздражения. Забыл о провальном сете, отыграл два брейк-пойнта в дебюте третьей партии, после чего сразу сделал обратный брейк после двойной поляка. А при 2:0 героически спасся с 0:40. И пусть при 5:2 то же самое удалось его оппоненту, на своей подаче россиянин поставил точку в сете. Впрочем, на Уимблдоне-2021 он также вел 2:1 по партиям и уступил.

На сей раз события развивались до поры до времени по похожему сценарию. Четвертую партию россиянин проиграл обиднейшим образом. Казалось, после очередного раннего брейка он надломил Хуркача, особенно тем, что в важнейший момент не только принял самую мощную подачу поляка в 222 км в час, но и выиграл этот розыгрыш! Но при 4:3 и 30:15 ошибка и две хорошие атаки соперника свели его преимущество к нулю. А в 12-м гейме Даниил явно занервничал и вновь отдал подачу, а с ней и сет.

Решающая партия в таких затяжных и жарких во всех смыслах матчах — борьба на пределе физических и психологических возможностей. До счета 3:3 соперники уверенно брали свои подачи, а в седьмом гейме Хуркач дал слабину. Причем на брейк-пойнте Медведев действовал активно, пошел в атаку к сетке, за что и был вознагражден. Хотя радоваться было преждевременно — на своей подаче Даниил отыгрался при 4:3 с «меньше», да и при 5:4 немного потрепал нервы, начав с 0:15 после обводки Хуберта. Тем не менее он продолжил рисковать и действовать в стиле «подача — выход к сетке» и таким напором в столь ответственный момент, похоже, все-таки обескуражил Хуркача. А какую поставил эффектную точку — красивым укороченным у сетки! После чего на радостях послал воздушные поцелуи своей команде во главе с французским тренером Жилем Сервара. Кстати, в этой партии он реализовал семь из девяти выходов к сетке. Всего же за матч он выиграл 156 розыгрышей против 164 у Хуркача. Но это не помешало ему победить!

Фото Reuters

На сей раз после выхода в полуфинал, где россиянин встретится с победителем матча испанца Карлоса Алькараса и Зверева, Медведев пообщался на корте не с Джимом Курье, а с еще более знаменитым экс-теннисистом Джоном Макинроем. Даниил и после марафонского, без минуты четырехчасового матча, был крайне учтив и улыбчив. Объяснил, что стоял на приеме ближе, чем обычно, особенностью (очень высокий отскок) подачи соперника и признался, что очень и очень устал.

«Уже в концовке второго сета мне стало тяжело физически. В четвертой партии уже не хватало сосредоточенности. И я просто старался выкладываться — и если бы проиграл, то проиграл бы, поехал домой. Но я смог выиграть, чему очень рад. Особенно мне понравился матчбол», — резюмировал россиянин, который теперь находится в двух шагах от второго в карьере титула на «Большом шлеме».

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