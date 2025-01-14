Медведев прошел по грани провала в Австралии. У Даниила пока слишком много ошибок

418-я ракетка мира из Таиланда Касидит Самрей помотал нервы лучшему теннисисту России в дебютном матче на мейджоре.

Australian Open. Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Касидит Самрей (Таиланд) — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 19) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:3

Первая ракетка России Даниил Медведев неприятно удивил на старте Открытого чемпионата Австралии. Нашему теннисисту достался в первом круге очень легкий соперник — Касидит Самрей из Таиланда, ранее никогда не игравший не то что на «мейджорах», но вообще на турнирах ATP. Главной проблемой для звездного россиянина было настроиться на матч против игрока из пятой сотни рейтинга, неведомым образом получившего wild card в основную сетку Autralian Open. И худшие опасения, к сожалению, подтвердились. Таец выиграл у Медведева не просто несколько геймов, а целых два сета, поставив бывшего лидера мужского тенниса на грань провала. Если Даниил рассчитывает попасть в Мельбурне во вторую игровую неделю, ему надо срочно брать себя в руки.

Избил сетку

Матч начался для россиянина более чем оптимистично — он взял подачу соперника, и казалось, что нас ждет мастер-класс и что шутки о «сопернике из-под пальмы» вполне оправданны. Правда, «баранку» в первом сете Даниилу повесить не удалось, но это поначалу не показалось большой проблемой — стартовая партия досталась Медведеву сравнительно легко. А вот дальше внезапно выяснилось, что банальная, в общем-то, в матчах с Осьминогом тактика с укороченными ударами ставит нашу звезду в тупик. Вроде бы Самрей не делал ничего особенного, однако Даниил явно находится не в лучшей физической форме. Ну, и проблемы с настроем на игру тоже имели место. Хотя для такого тертого теннисиста это в высшей степени странно.

Когда Касидит оформил победу в третьей партии и повел в счете по сетам 2:1, а потом еще заработал брейк, запахло суперсенсацией. Естественно, Медведев был взбешен развитием событий — перед четвертым сетом он чуть не сломал ракеткой стойку сетки и взял традиционный в таких случаях туалетный перерыв. На счастье россиянина, его соперник совершенно не имел опыта пятисетовых матчей. Поэтому в решающий момент таец откровенно поплыл — принялся вызывать на корт физиотерапевта и утратил былой кураж. Нельзя сказать, что Самрей перестал бороться, но инициатива дальше была у россиянина.

Конечно, случившееся очень в стиле Даниила — он любит сам себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать. И для первого в сезоне официального матча чудачества и эксперименты, в общем-то, допустимы. Однако качество игры Медведева очень тревожит. Вроде бы рождение дочери, о котором стало известно накануне Открытого чемпионата Австралии, должно мобилизовать россиянина. Но пока мы видим обратный эффект. Если он продолжит в том же валидольном стиле, следующий соперник может не простить вальяжности. А далее нашего теннисиста ждет юный квалифай Лернер Тьен — очень упертый и перспективный американец вьетнамского происхождения.

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Адреналиновый выброс

Два года назад Тьен доходил в Австралии и США до финалов юниорских мейджоров, но во второй круг взрослого ТБШ Лернер вышел впервые. Для этого 19-летнему игроку пришлось пробиться через квалификацию, а затем выдержать пятисетовое противостояние с аргентинцем Камильо Уго Карабелли (4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:4). Однако рассчитывать, что будущий соперник устал и выдохся, Медведеву не приходится. Во-первых, впереди день отдыха, а во-вторых, юный организм обычно восстанавливается моментально. Ну и главное — психологический настрой Даниила на текущий турнир вызывает огромные опасения. Хотя говорить о кризисе пока вроде бы рано.

Накануне этого матча Медведев жаловался, что не любит играть в утренней сессии. «Я больше вечерний человек. Мне не нравится рано вставать, — объяснял Даниил. — Я много делаю утренних тренировок, потому что это не делает ваш день короче, но, если ваша тренировка в 12.00, вы знаете, что ваш день будет до восьми вечера. Когда это теннисный матч, это другая история. Я на самом деле играю хуже, когда выхожу на корт в 11.00 по местному времени. Это снова то, о чем я тоже думал в этом году, постараюсь это изменить, но я определенно чувствую себя лучше, когда играю вечером».

Кроме того, на настрое, видимо, сказалось то, что первый матч дня несколько затянулся и россиянину с тайцем пришлось томиться в раздевалке лишние полтора часа. Однако все это, конечно, не может служить оправданием для игрока с таким багажом побед, как у Даниила. Конечно, сложнейший первый поединок может разбудить Медведева и заставить его мобилизоваться, однако стратегия набора формы по ходу турнира — очень спорная. Ведь на «мейджорах», как доказал Самрей, проходных соперников практически не бывает. В интервью на корте Медведев заявил, что был удивлен уровнем игры Касидита, и признался, что плохо чувствовал мяч во второй и третьей партиях. Однако затем Даниилу, по его признанию, удалось перестроится и поймать победную волну. Дай бог, чтобы этого адреналина хватило на следующие раунды.

«Я играю лучше, когда у меня много практики, — посетовал Медведев на перерыв, который позволил ему встретить Новый год с семьей и сбросить негатив прошлого сезона. — Зачем играть полтора часа, когда мне нужно минимум три, чтобы обрести свой теннис? Если серьезно, во втором и третьем сетах я просто не мог коснуться мяча. Соперник бил очень мощно и постоянно попадал в корт. Я не знал, что делать. Если Самрей будет так играть в каждом матче, жизнь у него станет очень хорошей — деньги, девушки, казино, все остальное. Если не будет так играть в каждом матче, то сладкой жизни не будет. По крайней мере, теннис ему таких бонусов не даст. Я бы хотел, чтобы Касидит так играл в каждом матче, но не против меня».