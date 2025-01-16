Медведев отмучился в Мельбурне. Наши лучшие теннисисты пока не готовы к сезону

Даниил швырял ракетки, ругался со зрителями и судьями и вылетел во втором круге.

Открытый чемпионат Австралии. Второй круг

Лернер Тин (США) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)

Вслед за второй ракеткой России Андреем Рублевым Открытый чемпионат Австралии покидает и первая — Даниил Медведев. Наш сильнейший теннисист почти пять часов бился в ночи в Мельбурне с малоизвестным американцем Лернером Тином и не смог его превзойти.

Дорогой старт

На первый взгляд соперник во втором круге не сулил Медведеву больших проблем. 19-летний Лернер Тин занимает 121-ю строчку рейтинга ATP. В основную сетку Открытого чемпионата Австралии он пробился впервые через квалификацию. Однако совсем простым американец не выглядел. В прошлом сезоне он выступал на турнире NextGen — итоговом для лучших игроков до 20 лет. Там Тин дошел до финала, где уступил Жоао Фонсеке. Это тот самый 18-летний бразилец с убийственным форхендом, который выбил из розыгрыша в Мельбурне Андрея Рублева в первом круге.

Смущала и форма Медведева на старте сезона. В стартовом матче турнира ему потребовалось пять сетов, чтобы обыграть 418-ю ракетку мира Касидита Самрея. По ходу этой встречи россиянин уступал 1:2 по сетам, а еще выплеснул много эмоций, которые будут ему дорого стоить. В прямом смысле слова дорого. В одном из эпизодов стал колотить ракеткой по сетке и сломал камеру, которая на ней висела.

«Надеюсь, штраф не слишком большой. Он будет за сломанную ракетку, плюс надо будет компенсировать камеру — но гоу-про, по-моему, не очень дорогие, — говорил Даниил. — Должен сказать, что камера оказалась очень-очень крепкой. Ракетка разломалась, а камера — нет. Хоть и перестала работать. Я был удивлен — потому что не хотел ломать ракетку. Но когда увидел, что она разлетелась, подумал: «Ладно, пришло время для новой».

Однако, по информации TennisChannel, россиянина могут наказать очень серьезно. Если судьи квалифицируют эпизод как неспортивное поведение, то штраф может выйти до 100 тысяч долларов.

В матче против Тина Медведеву надо было держать себя в руках, чтобы чек еще не вырос. Даниил, конечно же, выглядел фаворитом. До этого Лернер провел тоже сложный пятисетовик в первом круге против аргентинца Уго Карабельи. К тому же для американца это был уже пятый матч в Мельбурне, ведь он, напомним, прошел через квалификацию. Сил у россиянина должно было быть побольше. Ранее теннисисты никогда не встречались друг с другом.

Лернер Тин. Фото Getty Images

Напористый тинейджер

Медведев начал встречу вяло и невыразительно. Особенно хорошо это было видно на контрасте с заряженным молодым Тином, который добегал до сложных мячей и мощными ударами лупил по углам. Игра в основном протекала на задней линии. Казалось, для Даниила такой сценарий удобен. Однако режима «осьминога» пришлось подождать.

Россиянин играл довольно просто, нагружая бэкхенд Лернера. Однако как только мяч попадал ему под удобную левую руку, американец сразу шел в атаку. Тем не менее первый брейк в матче за счет опыта и неплохой первой подачи добыл для себя именно Медведев. После этот брейк он подтвердил и снова мог забрать подачу соперника. Вот только Тин в критические моменты был не по-юношески спокоен и уверен. Отбившись на грани, он еще подкрутил точность на своем форхенде и стал забирать геймы на приеме. В итоге 3:1 в пользу Даниила перевернулось в 3:5.

В этот период у россиянина начали сдавать нервы. В одном из эпизодов он огрызнулся на какую-то реакцию болельщика, в грубой форме сделав ему неприличное предложение. По факту мата в этих словах не было, поэтому судьи, которые знакомы с нецензурными выражениями на всех языках мира, ничего не заметили. Тем не менее стартовый сет Медведев проиграл.

Проблемы для Даниила на этом закончились. Тин поймал кураж, при котором у него все получалось. Хотя вторая партия получилась странной, больше похожей на женский теннис. Ведь оба теннисиста по очереди не могли реализовать преимущество своей атаки. Но если американец реагировал на свои неудачи спокойно, то россиянин все больше заводился. При счете 3:3 Лернер выдал мощнейший гейм на приеме, завершив его идеальной «свечкой», которая обязана попасть в хайлайты. Тогда Даниил не выдержал и швырнул ракетку в рекламные счеты. Благо пущенный снаряд ни в кого не отрекошетил. Хотя россиянин все равно получил предупреждение за неспортивное поведение.

В результате Медведев этот гейм отыграл, и дело докатилось до тай-брейка. Но там у нашего теннисиста появился новый враг — линейный судья. При счете 2:2 арбитр два раза подряд заметил у россиянина заступ при подаче, за что американец получил легкое очко. После этого Даниил как-то растерялся, упустив и вторую партию.

Однако на третью он выходил собранным. В игре Медведева стали проявляться проблески. Так, он добавил жесткости своим ударам и начал показывать наработанный арсенал. Тин от напора россиянина не тушевался, не нервничал и продолжал зарабатывать очки своим форхендом. Партия вышла ровной и снова перешла на тай-брейк. В нем первым до сетбола добрался Даниил, вот только быстро это преимущество упустил. Сначала Лернер выстоял в долгом размене, а после невынужденную ошибку совершил россиянин. Таким образом, американец заработал матчбол. Благо следующая подача была у нашего теннисиста, и он спасся эйсом. Со своего третьего сетбола Медведев все-таки дожал оппонента.

Фото Getty Images

Неудавшийся камбэк

В четвертом сете американец поплыл, причем очень сильно. Невынужденных ошибок стало в разы больше, мяч перестал попадать в любимые углы, и Лернер поник. В перерывах между розыгрышами он стал то и дело покусывать и теребить пальцами нижнюю губу. Казалось, что Тин этот матч мысленно проиграл. Медведев же почувствовал свою власть и начал додавливать соперника, чуть было не повесив ему «баранку». Американец все-таки собрался под конец партии, но шансы на победу все равно выглядели для него призрачными.

Растерянность Лернера присутствовала и в начале решающей партии. К тому же добавилась физическая усталость. Дыхание стало тяжелее и по корту он стал двигаться не так резво. Даниил мог сразу повести с брейком, но не смог реализовать свои возможности. Американцу помогла где-то подача, где-то удача.

После спасений в первом гейме пятого сета Тин потихоньку начал приходить в себя. Сначала старался играть просто, но надежно, дожидаясь ошибок соперника, а затем вновь включать свой фирменный удар кроссом слева. Мяч снова стал цеплять линии корта. Однако визуальное преимущество все еще сохранял Медведев.

При счете 5:5 и 15:15 в Мельбурне в два часа ночи пошел дождь. Спортсмены скрылись за козырьками скамейки, дожидаясь, когда закроют крышу. После возобновление игры было ощущение, что пауза пошла на пользу россиянину. Он сделал важнейший брейк и уже шел подавать на матч. Но Тин, оказавшись на грани, вновь заиграл в свой лучший теннис.

В третьем и самом важном тай-брейке матча оба теннисиста выжимали из себя все. За этот период они выдали несколько затяжных ралли, попеременно забирая в них очки. Ощущения, что уже пятый час играют между собой 5-я ракетка мира против 121-й, вообще не складывалось. В концовке опытный Медведев не выдержал и дрогнул, подарив Мельбурну еще одну сенсацию.

В шоке был и победитель. Когда после матча его попросили поделиться ощущениями, то он ответил: «Я не знаю, что сказать». От Даниила же никаких слов не было. Как сообщил журналист Бен Ротенберг россиянин не пришел на пресс-конференцию. Таким образом, в мужской сетке в одиночном разряде из россиян до третьего круга в Мельбурне добрался только один теннисист — Карен Хачанов.