«Жду много интересного». Медведев открывает сезон: русский Новый год, режим разрушителя, Синнер и Алькарас

Лучший теннисист России перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев второй год подряд начинает сезон на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. В предыдущее межсезонье бывший лидер мирового рейтинга впервые за долгое время добрался до пляжного отдыха, на этот раз не планировал уезжать далеко от своей резиденции в Монако — и на это была особая причина. Перед вылетом в Австралию россиянин сообщил о радостном событии: в его семье появился второй ребенок. «Счастливый 2025-й», — подписал 28-летний теннисист свой снимок с младенцем на руках и двухлетней дочерью Алисой.

Медведев играл в финале трех из четырех последних Australian Open. В 2021 году он в трех сетах уступил Новаку Джоковичу в Мельбурне, а в сентябре остановил серба в решающем матче US Open. Тогда Даниил выиграл первый «мейджор» в карьере и оставил легенду без уникального достижения в виде сезонного «шлема». В двух других австралийских финалах против Рафаэля Надаля в 2022-м и Янника Синнера в 2024-м россиянин вел 2-0 по сетам, но уступал. Поражение от Надаля привело к откровенному монологу будущей первой ракетки мира о «ребенке внутри, который перестал мечтать», битва с Синнером завершила изнурительный марафон и задала тон сложному сезону.

Даниил в прошлом году не завоевал ни одного титула впервые с сезона-2017. Серия без трофеев длится с мая 2023-го и уникального чемпионства хардового специалиста на грунтовом «мастерсе» в Риме. При этом россиянин повторил лучшие результаты в Австралии, на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе и Уимблдоне соответственно со вторыми подряд финалом и полуфиналом против Карлоса Алькараса, вернулся на грунт ради Олимпиады в Париже и в четвертьфинале любимого US Open проиграл скрытый финал будущему чемпиону Синнеру. Теннисист выплеснул накопившееся разочарование на Итоговом турнире, но обещал перезагрузиться в межсезонье.

Пятый номер рейтинга ATP Медведев в первом круге Australian Open-2025 сыграет с получившим «уайлд-кард» Касидитом Самреем из Таиланда. Россиянин попал в половину сетки Синнера и в одну четверть с четвертой ракеткой мира Тейлором Фритцем, в четвертом круге может встретиться с соотечественником и другом Андреем Рублевым. В другой половине — Александр Зверев и потенциальные соперники по четвертьфиналу Алькарас и Джокович.

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Второй ребенок

Пока большая игра не началась, Медведев получает многочисленные поздравления с пополнением в семействе. Россиянин дал предстартовую пресс-конференцию в Мельбурне на следующий день после прилета.

«Спасибо. Чувствую себя отлично в этом прекрасном месте. Очень рад. Жизнь в туре такова — на следующий день после рождения ребенка ты уже летишь в Австралию, что занимает сутки при разнице во времени в 10 часов. Но для меня это нормально. Всегда говорил, что мне нравится теннис, люблю путешествовать. Чувствую себя замечательно перед стартом сезона и смотрю вперед», — сказал Медведев.

Межсезонье

Даниил год назад изменил подход к работе зимой и доволен результатом. Теннисист предпочитает встречать Новый год с семьей и только затем отправляется в Австралию.

«Честно говоря, подготовка была отличной. Не хочу произносить слишком громких слов, но ощущение, что провел одну из лучших предсезонок. У меня было достаточно времени, мы работали где-то пять недель, что довольно много. Год назад делал то же самое и не проводил турниры [до Australian Open]. По моему мнению, [сезон] начинается слишком рано. Особенно для меня. Я не праздную [католическое] Рождество 25 декабря. Но в России более важна ночь с 31 декабря и 1 января, когда русский Санта Клаус приходит, дарит подарки и так далее. Чувствую, что я в таком возрасте, когда не хочу [куда-то ехать на турнир], просто хочу быть дома. Не думаю, что буду играть где-то до Australian Open, потому что мне очень нравится проводить это время с моей семьей, которая растет. Да, у меня ощущение, что сезон начинается слишком рано, но чувствую себя отлично, потому что это дает мне дополнительное время для тренировок. Думаю, мы увидим у меня много интересных вещей. Сам этого жду», — сказал Медведев.

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Игрок и тренер

С этого сезона в команду Джоковича вошел его бывший соперник из большой четвертки Энди Маррей. Медведев оценил этот ход двух легенд, а также ответил на вопрос, видит ли он себя в роли тренера и в чем здесь может быть главное отличие для закончившего карьеру игрока.

«Да, по поводу влияния [Маррея] на Новака — тяжело сказать. Дело в том, как можно тренировать Новака, ведь он настолько силен. Представьте, он выигрывает: это из-за Энди или потому что это — Новак? Никогда не узнаешь. Но это отличное партнерство, как считаю, в любом смысле — в плане энергии, интереса медиа, развития тенниса. Это здорово. Представьте, что Месси станет тренером Криштиану Роналду. Хах, это будет странно», — сказал Даниил.

Россиянин добавил: «Если говорить обо мне и работе тренером — смотрите, у меня нет представления, чем я буду заниматься после завершения карьеры. Может быть что угодно, это может быть связано с теннисом или нет. Слышал от кого-то: это слишком нервно находиться в ложе, ведь ты не можешь контролировать, что там делает твой игрок. Это намного более тяжелое чувство, которое мог испытать, когда играл в командных турнирах. Ты реально хочешь, чтобы твой партнер по команде выиграл. И если он промахивается, ты такой: «Давай, можешь лучше». Это не то же самое, когда ты сам на корте. Так что это будет очень весело».

Лидеры тура

Год назад Медведев в шестой раз в карьере сыграл в финале турнира «Большого шлема», при одном титуле у чемпиона US Open — три поражения в Мельбурне и два в Нью-Йорке. Раньше россиянин бился против Надаля и Джоковича, теперь пытался конкурировать на «мейджорах» и других турнирах с Синнером и Алькарасом. Даниилу напомнили: он словно был доволен ролью разрушителя в противостоянии с новыми суперзвездами. Вопрос, не пошатнулась ли уверенность из-за поражений от лидеров тура.

«Что ж, скажу она несколько меньше. Почему? Потому что у меня не получилось в прошлом году, за исключением Australian Open. Я был менее разрушительным, ведь Янник и Карлос обыграли меня много раз, на многих турнирах я дошел до хороших стадий и не смог победить их. Так что мне хотелось бы стать снова разрушителем, давайте назовем это так, даже не знал этого слова. Это будет означать, что я способен доходить до поздних стадий и побеждать их. И снова: на данный момент они явные фавориты, это нормально. Знаете, я стараюсь развивать кое-что, посмотрим, сработает ли это. Как говорил, в прошлом году я увидел: того, что делаю против них, недостаточно. Так что постараюсь прибавить», — сказал теннисист.

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Ночные игры

Медведев на Australian Open-2024 провел несколько пятисетовых и поздних матчей. Теннисист вспомнил прошлогоднюю игру второго круга с финном Эмилем Руусувуори на «Род Лейвер Арене», в которой после старта за 45 минут до полуночи по местному времени спасался с 0-2 по сетам и закончил в половину четвертого утра. При этом россиянин не собирается просить организаторов ставить его на более раннее время.

«Нет, для меня так нормально. Мне скорее нравится чаще играть вечером, чем утром. Предпочту даже выйти вторым запуском после семи вечера, чем начинать в 11 часов. В прошлом году мне очень не повезло с тай-брейком Елены [Рыбакиной] и Анны [Блинковой]. Они сыграли вроде 22:20 или что-то такое сумасшедшее, я даже не помню точный счет, но это был почти 40-минутный тай-брейк, так что мне очень не повезло. И мой матч тоже был затяжным, что могло быть и случилось. Для меня нормально играть вторым запуском после семи вечера. Мое личное мнение — вечерние матчи должны начинаться в шесть, тогда не будет данной проблемы, потому что тогда бы я не закончил в 3:30, а 2:30 — это большая разница. Но это нормально. Я не буду просить, потому что не хочу играть в 11 утра, лучше вечером», — сказал Даниил.

На уточнение про матчи в 11 утра россиянин также заметил: «Я в большей степени вечерний человек. Не люблю вставать рано. И я многое делаю для тренировок. Не то, что это укорачивает день, но если у тебя первая тренировка в полдень, то все потом затянется до восьми вечера, а если сначала позаниматься в десять утра, то [тренировочный день продлится] хотя бы до шести. Это важно, чтобы вечером провести время с семьей и все такое. А если это теннисный матч, то тут другая история. На самом деле играю хуже, когда матч начинается в 11 утра. Снова, это что-то такое, о чем я думал в этом году, что можно постараться исправить. Но я определенно чувствую себя лучше, когда играю вечером».

Рейтинг

Медведев завершил предыдущий сезон на пятом месте рейтинга ATP. Теперь у теннисиста уточнили, насколько для него принципиальна тема лидерства, второго места или позиции вне топ-4. Лезет ли она в голову, особенно в начале года, когда россиянин ставит цели на сезон.

«Где-то посередине. Рейтинг важен, он буквально показывает, как ты выступаешь в году. Да, Янник провел невероятный сезон, он номер один заслуженно. И считаю, рейтинг показывает, знаете ли, что я не лучшим образом выступил в прошлом году. Предыдущие сезоны заканчивал выше, а тут другие парни были лучше. И в то же время, когда приезжаю на турнир, например, вот сюда, мне все равно, буду ли я после него четвертым, третьим или шестым. Если выйду в финал здесь, возможно, буду четвертым, потому что мы с Фритцем в одной части сетки. Я просто стараюсь делать все возможное, а рейтинг это покажет. Но я не гонюсь за рейтингом, потому что в ином случае провел бы больше турниров в прошлом году и, вероятно, набрал побольше очков на [турнирах ATP категории] 250 или 500. Я не гонюсь за этим, но должен выступить лучше, чтобы быть выше в рейтинге», — сказал Даниил.

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Кирьос против Синнера

Ник Кирьос активно критикует лидера рейтинга после того, как по ходу прошлого сезона стало известно о допинговом инциденте с Синнером. Теперь итальянец приехал защищать титул в Мельбурне, где его может ждать встреча с эпатажным австралийцем. У Медведева спросили, разрушают ли гармонию в раздевалке подобные противостояния игроков.

«Мне тяжело сказать, потому что я здесь полтора дня, а все, кто встречался со мной до этого момента, поздравляли меня, так что у меня сплошная гармония в раздевалке. И я еще не видел Ника. На самом деле будет интересно посмотреть, если они пересекутся с Янником, как это пройдет и какой будет атмосфера. А если нет, думаю, это зависит в итоге от того, что с какими-то игроками ты общаешься больше, с какими-то меньше. Знаете, с кем-то вы улыбаетесь и дружите, с кем-то просто обмениваетесь приветствием. Не думаю, что из-за такого, давайте назовем это претензиями или разногласием между двумя, тремя или четырьмя игроками, изменится атмосфера всей раздевалки. Я не видел никаких изменений», — сказал Даниил.

Россиянин также ответил на вопрос, что думает о недружелюбных рукопожатиях после матчей и напряжении в игре между соперниками: «Во время матча — не уверен, что задумываюсь об этом. Хах, не думаю об этом в игре. Конечно, такое порой случается при рукопожатии, может проявиться какая-то реакция с твоей или другой стороны. И снова: я считаю, что все мы, теннисисты, должны быть, наверное, чуть более открытыми к таким холодным рукопожатиям, пусть лично я больше склоняюсь к стилю Новака. Когда я был моложе, всегда восхищался этим. Вы знаете, что Новак на корте может быть коварным, жестким со своей ложей, даже не в отношении оппонента, также можно видеть его разочарование, если соперник играет хорошо или что-то еще. Но когда матч завершен, он сам говорил об этом, все такое заканчивается. Битва закончена, он всегда поздравляет своего соперника, не имеет значения, он победил или проиграл, всегда улыбается. И мне такое нравится. В то же время могу понять некоторых людей: когда ты проиграл, то расстроен и не хочешь улыбаться своему сопернику, который только что тебя победил. Нормально отношусь к обеим ситуациям, но больше предпочитаю теплые рукопожатия».