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Сегодня, 14:15

Апофеоз провала Медведева в Австралии: игнор пресс-конференции, общий штраф — до 200 тысяч долларов

Медведева оштрафовали из-за пропуска пресс-конференции после матча на Australian Open
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Даниилу лучше поскорее забыть турнир.

Даниил Медведев неожиданно покинул Открытый чемпионат Австралии уже после второго круга. Матч с 19-летним американцем Лернером Тином продолжался 4 часа 49 минут и завершился напряженной победой 121-й ракетки мира в пяти сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

По ходу встречи российский теннисист неоднократно давал выплеснуться эмоциям — оскорблял болельщика на трибунах, спорил с судьей, швырял ракетку. Очевидно, что и после поражения Медведев был глубоко расстроен — об этом говорит и поведение россиянина.

«Превращается в обиженного неудачника»

Матч начался в 22.00, а закончился глубокой ночью — около трех часов по Мельбурну. Несмотря на позднее время, журналисты подготовили Медведеву вопросы, но Даниил проигнорировал обязательную пресс-конференцию.

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Как передает американский репортер Бен Ротенберг, в 3.32 представителям прессы сообщили о том, что Медведев скоро явится на пресс-конференцию. Однако спустя шесть минут выяснилось, что россиянин уже не придет.

Поведение Даниила многим не понравилось. В комментариях под постом американского журналиста в соцсети X хватает критики.

«Медведев превращается в обиженного неудачника. Сначала он высмеивает соперников, которые его побеждают, утверждая, что они только против него играют в свой лучший теннис, а теперь он уклоняется от вопросов после того, как его честно обыграл тинейджер. Я понимаю, что он разбит, но хотелось бы услышать его», — пишет пользователь Bharat.

Фото Reuters

Потенциальный штраф — больше призовых

Пока неизвестно, повлечет ли за собой неявка Медведева штраф от организаторов, которые могут быть снисходительны, учитывая поздний час. Но технически Даниил нарушил медиарегламент, и игроков раньше уже не раз штрафовали на турнирах «Большого шлема» за пренебрежение обязательствами перед СМИ.

Тем не менее Медведева наверняка ждут санкции, ведь даже в двух матчах Australian Open он успел много натворить.

В матче первого круга россиянин разбил ракетку о сетку, повредив при этом установленную на ней камеру, что может привести к штрафу за порчу оборудования.

В игре с Тином Медведев получил сразу два предупреждения от судей: первое — за то, что бросил ракетку в сторону рекламного щита.

Второе — за неспортивное поведение после того, как сделал вид, что собирается ударить мячом по линейному судье.

Боссы Australian Open примут окончательное решение о размере санкций для Медведева, но прайс-лист известен. Игроки могут быть оштрафованы до 50 000 долларов за грубое обращение с ракеткой и до 100 000 — за неспортивное поведение. Таким образом, Медведеву, вероятно, придется раскошелиться на 200 000 долларов, что равно сумме, которую игроки получают в качестве призовых за выход во второй круг. А если Даниила заставят оплатить еще и разбитую камеру, то финансовые санкции могут превысить призовые Мельбурна.

Фото Reuters

Восхищения Тином

Насколько ужасным получился турнир для Медведева, настолько крутым он выходит для обыгравшего его Тина. 19-летнего американца уже называют будущей звездой тура.

Сам теннисист из США после победы дал забавное интервью, в котором рассказал о деталях встречи:

«Я определенно надеялся, что дело не дойдет до тай-брейка в пятом сете, но я просто рад победе, — признался Тин. — Понимаю, что сделал все намного сложнее, чем могло бы быть... Было очень больно уступить в третьем сете после затянувшейся игры и матчбола».

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Кроме того, американец объяснил, что помешало ему побороться в четвертом сете (1:6):

«Честно говоря, в четвертом сете мне просто ужасно хотелось в туалет, поэтому я старался побыстрее закончить его. Но я также хотел начать пятую партию со своей подачи, поэтому слил игру при счете 0:5, и это сработало».

В третьем круге американец встретится с французом Корентеном Муте, занимающим 69-е место в рейтинге АТР.

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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