Медведев напугал из-за усталости. Россиянин не без проблем вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил подарил Нуну Боржешу сет, но сумел вовремя собраться.

Теннис. Australian Open 2024. Четвертый круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1

Даниил Медведев третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. Лучший теннисист России в четырех партиях обыграл португальца Нуну Боржеша, хотя срыв в концовке третьего сета и заставил немного понервничать. Впрочем, Медведев не только создал себе проблемы, но и сам их быстро и успешно решил.

Встреча с темной лошадкой

Почти на каждом турнире «Большого шлема» кто-то из малоизвестных широкой публике игроков выступают в роли «темных лошадок» — совершают шикарные прорывы, казалось, из ниоткуда. Это касается, кстати, и россиян. Три года назад на Открытом чемпионате Австралии Аслан Карацев добрался до полуфинала, а на Уимблдоне-2023 четвертьфиналистом стал Роман Сафиуллин. На сей раз в Мельбурне настал черед 21-летнего француза Артура Казо и 26-летнего Боржеша, добравшихся до четвертого круга. Казо, не входящий в топ-100, выбил датчанина Хольгера Руне и уступил только в матче за выход в четвертьфинал поляку Хуберту Хуркачу. А 69-я ракетка мира Боржеш «снял скальп» с опытнейшего и находящегося в отличной форме болгарина Григора Димитрова, причем показал прекрасный теннис. Чем впечатлил Медведева, который перед встречей с Нуну заявил — он намерен отнестись к матчу со всей серьезностью.

Что же касается Боржеша, то он, конечно, радовался первому прорыву так далеко на «Больших шлемах» (ранее на семи таких турнирах он пять раз вылетал в первом круге и дважды во втором), но не забыл и про комплименты Медведеву. Россиянина он назвал потрясающим теннисистом. Естественно, в этой встрече Даниил считался фаворитом, особенно после уверенной победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в третьем круге. И дебют встречи действительно предвещал Медведеву относительно легкую прогулку. В шестом гейме стартовой партии он сделал брейк, а первые сложности на подаче у россиянина возникли только при 5:3 — дважды было «ровно», однако наш теннисист дожал-таки португальца.

Во второй партии подача Боржеша и вовсе начала подвисать с завидной регулярностью. Нуну старался действовать сверхагрессивно — либо пробивал с задней линии, либо шел к сетке. В принципе, задумка правильная — превзойти Даниила в комбинационной игре почти невозможно. Кстати, за весь матч Боржеш показал неплохой процент реализации выходов к сетке — более 70 (38 выигранных очков в 52 попытках), однако во втором сете брака было многовато. Дважды португалец спасался с брейк-пойнтов, но в седьмом гейме сделать этого не смог. Вот только затем Медведев ответил любезностью, сделав при 4:3 двойную ошибку на брейк-пойнте.

Нуну Боржеш и Даниил Медведев. Фото Reuters

Неудобный соперник на очереди

Партия завершилась тай-брейком, в котором португалец повел 2:0. К счастью, после этого Даниил включился и забрал сет. А в третьей партии, проиграв в дебюте свою подачу, взял четыре гейма подряд. Вроде бы встреча шла к логическому завершению, однако интригу внезапно возродил сам Медведев. Сначала он сделал две двойные и не подал на матч при 5:4, затем не реализовал двойной матчбол на приеме, после чего совершил еще две двойные и отдал свою подачу второй раз подряд. При этом россиянин еще и начал демонстрировать раздражение. Такими шикарными подарками грех было не воспользоваться — Боржеш забрал третий сет.

Что же случилось с Даниилом? Сам он объяснил срыв накатившей усталостью. Действительно, хотя в Мельбурне было около +20, россиянин в третьей партии выглядел измотанным. «Нуну заиграл очень агрессивно. Стоило мне сделать хотя бы один недостаточно глубокий или агрессивный удар, как он атаковал по максимуму. До матча я чувствовал себя на 100 процентов, но он заставил меня бегать. И в конце третьего сета я начал ошибаться, потому что физически уже «умер». Однако в четвертом сете сумел прибавить. В тот момент я надеялся, что не придется играть пятую партию. Очень рад, что не пришлось», — прокомментировал в интервью на корте Медведев.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Что ж, без помощи соперника не обошлось — Боржеш не выдержал собственного темпа, брака в его действиях стало заметно больше, а Даниил сумел-таки наладить подачу. Как следствие, ранний брейк, затем при 4:1 второй и уверенная победа в партии и в матче. После выигрыша россиянин, кстати, в беседе с Джимом Курье много улыбался и смеялся, не только рассказывая, но и показывая, почему он стоит на приеме так далеко — на расстоянии в несколько метров от задней линии. По словам Даниила, сначала он принимал рядом с задней линией, но после дебюта в ATP-туре и легкого поражения от француза Жо-Вильфреда Тсонга, подававшего со скоростью 220 километров в час, решил отойти подальше. А затем в матчах с мастерами подачи отходил все дальше и дальше, пока не нашел комфортную точку. «Вскоре я понял, что так можно играть на приеме против всех — успеваю к мячу и бью обычный удар с вращением. Потому что мяч доходит до меня в хорошей позиции. К тому же сложно пробить в аут — даже если сильно вкладываешься, мяч обычно залетает с приема в корт». В девятом за карьеру четвертьфинале на «Большом шлеме» Медведев сыграет как раз с мастером подачи — Хуркачем. Очевидно, что Даниилу будет непросто — поляк ведет по личным встречам 3:2, причем выиграл два последних матча. С другой стороны, успешного опыта на таких стадиях «Больших шлемов» у россиянина заметно больше.