Медведев едва не проиграл на неудобном корте Уимблдона. Россиянин с трудом вышел в третий круг

Даниил сумел переломить ход встречи с Александром Мюллером.

Уимблдон-2024. Мужчины. Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 26) — 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 21) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (13:11), 2:0 отказ Карацева

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Мюллер (Франция) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5

Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона, с огромным трудом преодолев сопротивление француза Александра Мюллера. Россиянин проиграл первый сет, а затем уступал с брейком во втором, но нашел в себе силы переломить ситуацию. Не помешал ему и тот факт, что он играл на неудобном для себя центральном корте.

Игра на глазах у Шараповой

Уверенная, всего с девятью проигранными геймами за три сета победа в первом круге над американцем Александром Ковачевичем, конечно, порадовала Медведева. Но расслабляться было нельзя, ведь с каждым кругом на «Больших шлемах» уровень сопротивления только возрастает. К тому же организаторы, по-видимому, услышали похвалы Даниила в адрес корта № 1, где он практически неуязвим, решили усложнить ему жизнь, поставив на центральную арену. Шутки шутками, но абсолютно одинаковых кортов нет, поэтому Медведев вряд ли лукавил, говоря о своих предпочтениях по уимблдонским кортам.

К тому же не стоило забывать, что этот день был знаковым для российского тенниса. Ведь 3 июля 2004-го чемпионский титул на Уимблдоне завоевала Мария Шарапова. Сейчас 37-летняя Мария Юрьевна присутствовала на матче соотечественника, что, наверное, только добавляло давления для Даниила. Впрочем, всем известно, что Медведев обычно хорош под прессингом. И его соперник из Франции предоставил ему такую возможность, с первых же геймов оказывая очень серьезное давление.

Мария Шарапова на матче Даниила Медведева против Александра Мюллера. Фото Reuters

Пусть Мюллер сейчас не входит в топ-100, занимая 102-е место, он изначально казался опасным. Александр имеет в своем активе несколько побед над сильными оппонентами. В частности, в мае на «мастерсе» в Риме он выбил Андрея Рублева. Правда, подвигов на траве он прежде не совершал, однако...

В стартовом сете Медведев действовал лучше Мюллера. На подаче француза у него было немало шансов. Уже во втором гейме Александр спасся с 0:40.Еще один брейк-пойнт россиянин заработал в четвертом гейме, а в десятом гейме брейк-пойнт на подаче Мюллер автоматически считался и сетболом. Вот только реализовать возможности Даниил не сумел, в итоге доигравшись до тай-брейка. Где даже вел 2:0, а затем проиграл семь розыгрышей из восьми. Медведев выглядел немного раздраженным, активно жестикулируя после промахов. Мало того, при 3:6 он, похоже, подумал, что уже проиграл партию, сев в свое кресло на переходе.

Усталый, но довольный

Вообще Даниил в этот момент явно потерял концентрацию, чем Мюллер умело воспользовался, поведя во второй партии 3:0 с брейком. И только тогда Медведев заиграл, как и положено теннисисту из топ-5 рейтинга ATP. Он сумел сравнять счет, в свою очередь взяв три гейма подряд. Но француз и не думал сдаваться. Напротив, продолжал напрягать на именитого соперника. При 4:5 на подаче россиянина он заработал сетбол, который Даниил отыграл, пусть немного неуклюжим, зато эффективным ударом слета. Еще один сетбол Медведев спас при 5:6. На тай-брейке Даниил уступал 0:3, однако в отличие от первого сета на сей раз роли поменялись — семь из восьми розыгрышей с этого счета забрал россиянин.

В третьем сете тягучая и нервная игра продолжилась. Соперники часто обменивались резаными ударами, порой заставляли друг друга много бегать в затяжных розыгрышах. Тут уже Медведев повел 3:0 и даже заработал брейк-пойнт на 4:0. Но легкой прогулки не получилось, Мюллер остался в игре. Вскоре счет сравнялся (4:4), и только сверхусилием россиянин забрал партию. Помог, конечно, соперник, который на сетболе Даниила решился на укороченный и не преуспел.

Мюллер вызвал врача в перерыве между партиями. При этом сдаваться не собирался, продолжив носиться по корту как ни в чем не бывало. При этом Александр еще и пытался играть на публику — подачи с руки, твинеры... Вот только ошибаться он стал чуть чаще, чем и воспользовался в концовке партии россиянин. «Очень тяжелый матч с физической точки зрения. Я пытался оставаться в борьбе, проиграв сет и уступая с брейком во втором. Старался успокоиться, вернуть подачу, и мне это удалось. Признаться, такое впечатление, что центральный корт намного медленнее, чем корт № 1. Как бы то ни было, я смог выиграть. Надеюсь, с каждой игрой на этой арене буду играть все лучше и лучше», — резюмировал усталый, но довольный Медведев.

Параллельно с Даниилом свои матчи первого круга провели еще трое российских теннисистов. Прошлогодний четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин в двухдневном и пятисетовом противостоянии справился с «сеяным» аргентинцем Франсиско Черундоло, отыгравшись с 0:2 по партиям. Карен Хачанов в российском дерби прошел Аслана Карацева. Три сета ребята играли более трех часов. Причем тай-брейк третьего сета Хачанов выиграл 13:11. А в начале четвертого при 2:1 в пользу Карена Карацев снялся из-за травмы.