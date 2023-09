«Вы тупые, что ли?». Зачем Медведев повторяет легендарный монолог про американцев?

Трепетные отношения между фанатами US Open и первой ракеткой России не дают соскучиться.

Матч Даниила Медведева с австралийцем Кристофером О'Коннелом (6:2, 6:2, 6:7, 6:2) во втором круге Открытого чемпионата США ознаменовался новым раундом в противостоянии Даниила Медведева с нью-йоркской публикой. В один из моментов лучший теннисист России сорвался на двух веселых и, видимо, нетрезвых болельщиц, которые поддерживали его соперника и кричали Даниилу под руку во время подачи. «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — возмутился Медведев. В ответ одна из девушек послала рассерженному теннисисту воздушный поцелуй. Теперь все теннисное сообщество радостно смакует этот мем.

Низкий IQ?

Отношения Медведева с трибунами на Открытом чемпионате США — особая тема еще с 2019 года. Тогда в матче третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса Даниил показал средний палец публике, которая поддерживала его соперника. После этого россиянина в Нью-Йорке часто освистывали, а наш лучший теннисист уверял, что любит пикироваться с американскими болельщиками и эти конфликты придают ему дополнительный драйв. «Чем чаще вы будете так себя вести, тем больше я выиграю, ребята», — уверял наш спортсмен.

На этот раз конфликт со зрителями случился в начале третьего сета, когда публика на корте Луи Армстронга начала особенно активно поддерживать австралийца и не утихала в том числе во время подачи Медведева. По правилам тенниса кричать игроку под руку и ходить во время розыгрышей нельзя. В идеале пока мяч в корте, зрители вообще должны молчать, но мешать подающему — это вообще моветон. Так что судья на вышке попросил фанатов вести себя поспокойнее.

Вместо этого две зрительницы в одежде цветов российского флага продолжали шуметь, а потом еще и отправились за пивом, не успев вернуться к тому моменту, когда Даниил взялся подавать. Их хождения сбили Медведева. Он в гневе покрутил пальцем у виска и крикнул нарушительницам по-английски: «Can you shut up? Are you stupid or what? Stupid or what? Low IQ?» (англ. Вы можете заткнуться? Вы тупые или как? Тупые, что ли? Низкий IQ?). Пристыженные фанатки притихли, но одна из них, продолжая держать в руке бокал пива, послала Даниилу воздушный поцелуй.

Даниил Медведев. Фото AFP

В конце концов в перепалку вмешался судья на вышке: «Пожалуйста, будьте справедливы по отношению к обоим игрокам. Спасибо», — заявил арбитр. Однако Медведев не успокоился и продолжал делать резкие комментарии в адрес болельщиков. Кроме того, во время перехода он оттолкнул от себя оператора с камерой, а также устроил шоу с вызовом врача и требованием «тех же таблеток, что дали сопернику».

Приятнее, когда меня поддерживают

Фраза про «тупых» в применении к американской публике многим напомнила серию юмористических монологов Михаила Задорнова о странностях жизни в США с рефреном «Они тупые!». Навряд ли Медведев помнил об этом меме во время матча, но невольно дал этому выражению новую жизнь. По крайней мере, на несколько часов, пока не схлынет информационная повестка.

«Иногда эмоциональные всплески помогают, иногда нет, — прокомментировала Даниил конфликт с болельщиками после матча. — Можно потерять концентрацию, и тогда будет труднее. На этот раз, возможно, мне это немного помогло. В целом это был отличный матч. Не знаю почему, но в какой-то момент соперник решил начать играть лучше. Я играл одинаково от начала до конца. В концовке стало немного сложнее, поэтому я рад, что смог продержаться. Нашу встречу с Кристофером посетило так много людей... Уже второй час ночи, надеюсь, ребята, вам завтра не надо рано вставать и все выспятся».

«Поверьте, мне все равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. И так происходит на большинстве турниров, — говорил Даниил на тему конфликта с трибунами в интервью «СЭ» в конце 2021 года. — Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фейка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное. Если говорить про организаторов турниров, то если они обязаны выписать мне штраф, то делают это. Больше в их компетенцию в этих вопросах ничего не входит».

Даниил Медведев. Фото Danielle Parhizkaran, USA Today Sports

Я что ли убил кого-то?

Впрочем, сейчас Даниилу навряд ли грозит штраф за поведение. Многие коллеги Медведева совершенно безнаказанно отмачивают на корте и не такое. Да, россиянин был немного груб с нарушительницами правил, но матом не ругался, ракетки не швырял. А общаться с болельщиками теннисистам во время игры в общем-то не запрещено. В этом плане в туре есть очень большие мастера, один из величайших — Новак Джокович. Даниил пока не дотягивает до коммуникационных навыков серба, но тоже порой пытается устроить шоу на корте. Другой вопрос — иногда он сваливается в негатив.

Один из самых памятных конфликтов с участием Даниила произошел в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2022 года, в котором Медведеву противостоял представитель Греции Стефанос Циципас. Россиянина тогда вывели из себя подсказки сопернику со стороны его отца (коучинг тогда был запрещен). При этом судья почему-то вынес предупреждение не Циципасу, а Даниилу — якобы за неприличный жест в адрес трибун. «За что? Ты тупой? Почему его отец может говорить каждый розыгрыш? Можешь ответить на мой вопрос, пожалуйста? Господи, ты ужасный судья. Как ты можешь работать на полуфинале «Большого шлема»? — набросился россиян на рефери.

Три года назад на US Open-2020 лучший теннисист России вспылил в полуфинале против австрийца Доминика Тима. Тогда линейный судья не зафиксировал аут, а судья на вышке запретил использовать повтор, так как Медведев запросил его слишком поздно. После этого Даниил начал ругаться с судьей и супервайзером, а также перешел на другую половину корта, что запрещено правилами, и получил за это предупреждение. «Ребята, это цирк, что ли, да? Если US Open — это цирк, тогда о'кей, — сказал Медведев. — Все помнят четвертый раунд. Тут мне дали предупреждение. За что? Извините, я что ли убил кого-то?»