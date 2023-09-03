Даниил пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open.

US Open-2023. Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6)

Андрей Рублев (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 3:6, 6:3, 6:1, 7:5

Дарья Касаткина (Россия) — Грете Миннен (Бельгия) — 6:3, 6:4

Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Кис (США) — 7:5, 2:6, 2:6

Екатерина Александрова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:6, 1:6

Третья ракетка мира Даниил Медведев испытал серьезные проблемы в матче с Себастьяном Баэсом. В третьем сете пришлось отыгрываться со счета 2:5, а первая подача практически всю встречу работала нестабильно. Это позволило чемпиону турнира в Уинстон-Сейлеме заработать 12 брейк-пойнтов. Правда, реализовал он всего два из них. Даниил отлично собирался в опасные моменты, а однажды воспользовался тактической ловушкой. В итоге россиянин прервал 12-матчевую беспроигрышную серию аргентинца и в пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open. В 1/8 финала он встретится с Алексом де Минауром, которому проиграл два последних матча. Компанию Медведеву во второй неделе «мейджора» составят россияне Андрей Рублев и Дарья Касаткина. А Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, к сожалению, прекращают борьбу в Нью-Йорке.

Время на сон

Даниил вышел на матч четвертого круга после тяжелого матча с Крисом О'Коннелом. Австралиец играл без лишнего давления, и в какой-то момент у него получалось буквально все. Но Медведев не дал сопернику разогнаться, очень сильно сыграв решающий четвертый сет. Баэс сохранил силы после игры с бразильцем Фелипе Мелигени, который решил не выходить на четвертую партию из-за травмы. С учетом двух побед в Нью-Йорке беспроигрышная серия Себастьяна составляла уже 12 матчей. Сначала он взял титул в австрийском Кицбюэле, где был сильнее Роберто Карбальеса Баэны (прошел Хольгера Руне на US Open), Томаса Мартина Этчеверри и местного любимца Доминика Тима. В Уинстон-Сейлеме аргентинец прошел Ласло Джере, Борна Чорича и Иржи Легечку.

Теперь ему предстояла проверка в матче с представителем топ-3, и он достойно ее прошел, сразу начав создавать проблемы фавориту. В первом же гейме на своей подаче Даниилу пришлось отыгрывать два брейк-пойнта. Первые мячи в нужный момент полетели, и ситуация была исправлена. Россиянин взбодрился и перенес свой кураж на прием, сделав ранний брейк (2:1). Далее сет проходил по несвойственному сценарию для мужского тенниса. Медведев испытывал огромные проблемы на своей подаче, но при этом легко брал подачу Баэса. Например, пятый гейм Даниил выиграл под ноль (4:1), а в следующем позволил сопернику сделать брейк, совершив двойную ошибку и дважды смазав удары с бэкхенда (4:2). В седьмом гейме парад брейков продолжился (5:2), а в восьмом Даниил сделал пару эйсов и забрал первую партию.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Второй сет проходил под диктовку Медведева. Он быстро повел с брейком (2:0), а в пятом гейме снова взял подачу Баэса под ноль (4:1). Шансов переломить ход борьбы у Себастьяна не было. Зато в третьей партии 22-летний аргентинец показал, за счет чего стал одним из главных открытий сезона. Баэс стал отлично подавать первым мячом, а при первой же возможности сделал брейк. Причем гейм удалось выиграть невероятной «свечой» (3:1). Далее Себастьян закрепил успех и был близок ко второму брейку подряд. Шестой гейм продолжался более 10 минут. Даниилу удалось отыграть два брейк-пойнта и все-таки продолжить борьбу (4:2).

Следом Баэс взял свою подачу под ноль (5:2), а Даниил попросил перерыв. Он обратил внимание судьи на скользкий корт. В тот момент шел небольшой дождь, и персонал турнира около пяти минут вытирал игровое покрытие полотенцами. Еще какое-то время понадобилось, чтобы закрыть крышу. Перерыв положительно повлиял на игру Медведева, а его соперник сбился с победного темпа. Даниил взял три гейма подряд, хотя после сделанного брейка пришлось отыгрывать сетбол. Даниил вел 40:0, но проиграл четыре розыгрыша подряд. Однако Баэс не воспользовался шансом. В итоге дело дошло до тай-брейка, в котором наш теннисист заработал три матчбола, но Себастьян их героически отыграл.

На часах был уже второй час ночи. Матч вполне могли перенести на следующий день, если бы Себастьян взял четвертый сет. Но Даниил вновь собрался в нужный момент и тут же выиграл два мяча подряд. «Тяжело заканчивать второй матч подряд после часа ночи, — подчеркнул россиянин после матча. — Было ощущение, что в первых двух сетах мы оба играли хорошо, но я лучше проводил решающие моменты. Все складывалось в мою пользу. А в третьем он немного прибавил, и этого хватило, чтобы сделать матч еще сложнее. Комбинация везения и хорошей игры помогли мне сравнять счет. И я рад, что не пришлось играть четвертый сет. Смогу побыстрее лечь спать».

Себастьян Баэс. Фото USA Today Sports

Попала на Соболенко

Далее Медведеву предстоит сразиться с Алексом де Минауром. Финалист недавнего «мастерса» в Торонто пока проиграл в Нью-Йорке всего один сет и находится в отличной форме. К тому же он выиграл у Даниила два последних матча: на прошлогоднем «мастерсе» в Париже и три недели назад в Канаде. Хорошо бы прервать эту неудачную серию.

Узнал своего соперника по 1/8 финала и Андрей Рублев. После трех подряд побед над французскими теннисистами (Артур Казо, Гаэль Монфис и Артур Риндеркнех) 25-летний москвич выйдет на корт против Джека Дрейпера. Во втором круге британец довольно легко прошел Хуберта Хуркача, а в третьем без проблем обыграл американца Майкла Ммо.

«Это будет тяжелый матч, — признался Андрей Рублев. — Вы можете найти мои интервью, в которых меня спрашивали, кто станет следующим обладателем титула ATP. Я всегда называю Дрэйпера. Джек очень талантливый, действительно отличный теннисист. У него есть все, чтобы совершенствоваться и войти в элиту».

Дарья Касаткина. Фото USA Today Sports

А вот Дарью Касаткину, которая вышла во вторую неделю US Open впервые за шесть лет, ждет встреча со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. После шести личных матчей белорусская теннисистка впереди (4:2).

«С Дашей всегда получаются сложные матчи, — отметила Соболенко после легкой победы над Кларой Бюрель. — Она показывает великолепный теннис, очень хорошо двигается, старается достать каждый мяч. Мне нужно сохранять концентрацию, не торопиться. Надо сохранять спокойствие и ждать подходящей возможности, чтобы воспользоваться ею».

Дарья осталась единственной представительницей России в женской сетке. Екатерина Александрова не смогла навязать борьбу чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой, взяв всего три гейма, а Людмила Самсонова обидно уступила Мэдисон Кис. Американка смогла одержать волевую победу после поражения в первом сете и теперь сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.