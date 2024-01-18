«На месте болельщиков досмотрел бы матч по ТВ перед сном». Медведев вернулся в игре до утра

Даниил Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в третий круг Australian Open.

«Спасибо, ребят, вы такие сильные»

Медведев провел сумасшедший матч против финна Эмиля Руусувуори — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Эта игра закрыла день на «Род Лейвер Арене», теннисисты начали свое противостояние на главном стадионе «Мельбурн-парка» за 45 минут до полуночи по местному времени. Третий номер «посева» слишком много для себя ошибался, проявлял недовольство и промахивался снова. Россиянин постепенно стал выбираться из сложного положения, но все равно был в паре мячей от вылета в четвертом сете при счете 4:5 и 40:40 на своей подаче. Даниил выстоял и здесь, а в решающей партии при общей усталости сполна воспользовался появившимся преимуществом и рванул к победе. К своей собственной радости, а также радости не скрывавшего эмоций тренера Жиля Сервара, оставшихся на арене зрителей и болельщиков у экранов.

Ранее Медведев дважды выигрывал матчи турниров «Большого шлема», в которых уступал 0-2 по сетам. Предыдущие случаи — против Марина Чилича на Уимблдоне в 2021 году и против Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Australian Open в 2022-м. Поединок с Руусувуори встал в этот ряд и оказался уникальным. После того, как соперники провели на корте 4 часа и 23 минуты, игра закончилась в 3:39. Это третье из самых поздних завершений встреч в истории «мейджоров».

«Тяжело, тяжело, тяжело. Думаю, всего два матча, в которых я ушел с 0-2 и выиграл, были здесь, на этом корте. Так что хорошие воспоминания, это точно. Я помню еще и то, что первую победу в пяти сетах тоже одержал на этом корте. Да, эта [победа] точно останется в моей памяти. И сколько сейчас? 3.40, утро? Честно, ребят, я не был бы здесь, ха-ха, спасибо, что остались. Если я был бы теннисным болельщиком и пришел [на такой матч], где-то в час ночи сказал бы что-то вроде: «Окей, пойдем домой, мы поймаем концовку матча на ТВ, посмотрим минут 30 и отправимся спать». Так что спасибо, ребят, вы такие сильные, сильные», — сказал Медведев в интервью на корте.

Эмиль Руусувуори. Фото Reuters

«Когда вышел на корт, уже был немного измотан»

Начало матча Даниила с Руусувуори было задержано эпичной игрой Анны Блинковой и Елены Рыбакиной. Анна сотворила одну из главных сенсаций турнира и выбила представляющую Казахстан финалистку Открытого чемпионата Австралии-2023. Противостояние дошло до тай-брейка третьего сета, который закончился со счетом 22:20 и стал самым долгим для одиночных разрядов «мейджоров».

Медведев о подготовке к началу своего матча сказал: «На самом деле очень тяжело. Самым сложным был тай-брейк, девушки играли минут 35 или где-то столько. В теннисе ты никогда не знаешь, когда нужно поесть, когда разминаться. И здесь это все было слишком рано, потому что думал, что тот матч пройдет быстрее, что тай-брейк закончится быстрее. Так что я пошел разминаться. Ты разминаешься пять минут, отдыхаешь пять минут, но ты остаешься. Так что когда вышел на корт, я был уже немного измотан. Это непросто. И он был лучше подготовлен к началу, но я рад, что сумел остаться сильным, хотя было очень тяжело. И я рад, что выиграл».

«Сменил где-то 55 ракеток, чтобы подобрать нужную»

Медведев также оценил условия проведения матча, когда вечером в Мельбурне постепенно холодало. Даниил иронично высказался о числе перепробованных ракеток в поисках лучшей натяжки струн. При критичном счете 4:5 в четвертом сете он сыграл в своеобразный боулинг — запулил «ту самую» ракетку в бутылки у своей скамейки.

«И тут тоже [свои сложности]. Вчера было дождливо, поэтому стоял вопрос, стоит тренироваться в помещении раньше или следует подождать. Решил тренироваться [накануне] внутри, сегодня — снаружи. И когда уже вышел на разминку, такой: «Вау, все так быстро, все так по-другому». Было непросто начать матч. Я реально очень много ошибался, везде промахивался. И я взял и сменил где-то 55 ракеток, чтобы подобрать нужную натяжку, в итоге нашел одну, с которой чувствовал, что играю лучше. Хотя порой это ты просто создаешь себе такое впечатление в голове. И я остался с этой ракеткой, взял ее в начале третьего сета и играл ею до конца матча», — сказал Медведев.

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Если не сработает, то не сработает»

Медведев через два дня сыграет с Оже-Альяссимом — тем самым, против которого два года назад сотворил в Мельбурне предыдущую победу с возвращением с 0-2. Россиянин ведет против канадца по личным встречам со счетом 6-0. Но ключевым теперь становится вопрос восстановления, которое должно было начаться с физиопроцедур до сна.

Даниил затруднился назвать время, когда он доберется до кровати и уснет после энергозатратного матча: «Я не знаю. Вероятно, надеюсь, в 6.30. И снова тот же вопрос, буду делать физио или нет. Если не буду делать, думаю, не выйду через два дня, так что лучше пойти на физио. И потом посмотрим, сколько буду спать. Если лягу в кровать в 6.00, может, посплю где-то до 12, завтра проведу легкую тренировку. Посмотрим. Может быть тяжело, это нелегко, но я хочу попробовать выиграть [следующий матч] и отдам все. Если это не сработает, то не сработает».