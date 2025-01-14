Медведев стартовал в Австралии: пошутил о деньгах и девушках, оценил штраф за ракетку и камеру, заявил о желании взять «шлем»

Лучший теннисист России открыл 2025-й.

Даниил Медведев победил Касидита Самрея из Таиланда в первом круге Australian Open — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Россиянин оформил первую победу в сезоне на главном корте в Мельбурне за три часа и восемь минут.

«Зачем играть полтора часа, когда нужно как минимум три?»

28-летний Медведев и 23-летний Самрей в рейтинге ATP стоят больше чем в четырех сотнях строчек друг от друга. Теннисист из Таиланда занимает 418-е место и получил «уайлд-кард» от организаторов турнира «Большого шлема» в Австралии. Дебютант сумел затянуть бывшего лидера мирового рейтинга в пятисетовую игру, но сил и мастерства не хватило на развязку.

Стартовый матч Медведева на «Род Лейвер Арене» прошел вторым запуском утренней сессии третьего дня. Пятый номер посева был вынужден догонять малоизвестного соперника и перетягивать публику на свою сторону. В конце третьего сета россиянин расколотил ракетку о камеру на сетке, до и после этого выплеска эмоций старался не терять концентрацию и в своем стиле вкатиться в турнир.

«Да, я знаю, что играю лучше, когда больше играю в теннис. Так что вроде как подумал: зачем играть полтора часа, когда нужно как минимум три? Нужно, чтобы лучше почувствовать удары, поймать хорошие ощущения», — сказал Медведев в интервью после матча на корте, оглянулся на стадионные часы и развеселил публику. Даниил добавил: «Если говорить серьезно, во втором и третьем сете не мог дотянуться и коснуться мяча. Имею в виду, что [он играл] в полную мощь и все попадал, я не знал, что делать».

Медведев выразил мнение, что Самрей в игре с ним сумел здорово поднять свой уровень. И снова подарил зрителям возможность посмеяться.

«Думаю, [он так играет] не каждый матч, потому что посмотрел некоторые и не видел такой уровень, так что был удивлен. Полагаю, если он будет играть так каждый матч, его жизнь может стать хорошей — деньги, девушки, казино, что угодно», — сказал Даниил под новую волну восторженного гула. Россиянин добавил: «Если он не будет, то тогда все это не получит. Хотя, быть может, не в теннисе, ведь он может достичь этого иначе. Но — да, я желаю ему играть так каждый матч».

Медведев согласился, что желает Самрею играть так с другими соперниками. Но все же — не с ним.

«Если я встречаюсь с ним, нет. Но и не хочу, чтобы с ним случилось, как уже было против меня довольно давно. Я победил в Токио и играл с одним китайским теннисистом, обладателем «уайлд кард» Чжан Чжичжэнем [в октябре 2018-го в Шанхае], так что не знал, чего ждать. И я провел невероятную игру, чтобы спасаться на матч-пойнтах и победить. Он подавал где-то под 230 [км/ч], очень здорово. На следующей неделе он выступал на каком-то «челленджере» и проиграл 2:6, 2:6. А я брейканул его только раз за три сета. Да, требуется быть последовательным, чтобы чего-то добиться в теннисе. И я ему этого желаю», — сказал Даниил.

Медведев также оценил свою готовность ко старту сезона с учетом не самого обычного межсезонья. Теннисист отказался от разогревочных турниров в Австралии второй год подряд, перед вылетом в Мельбурн сообщил о рождении второго ребенка.

«Да, я уже сказал это на пресс-конференции [перед стартом]: возможно, никогда больше не буду играть подготовительные турнире [перед Australian Open], если только их не подвинут. У меня сейчас двое детей, хочу оставаться дома на Новый год и Рождество. Даже при любви к Австралии, каждый Новый год в Австралии — это будет все труднее. Так что я вроде как собираюсь приезжать сюда несколько позже. И нет — это дает мне только хорошую энергию. Знаете, в конце прошлого года, вероятно, я бы проиграл такой матч, потому что не смог бы концентрироваться и сражаться до конца. Теперь же новый год и новая энергия, по крайней мере — это есть сейчас, надеюсь, хватит на весь сезон. Так что рад, что выиграл этот матч», — сказал Даниил.

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«Камера оказалась очень крепкой. Не хотел крушить ракетку»

Медведев на пресс-конференции не стал скрывать, что знал о Самрее не так много. При этом один из фаворитов Australian Open не считает свой уровень игры на старте недостаточно хорошим.

«Да, конечно же, знал не так много о сопернике, нам потребовалось искать в интернете некоторые его игры, моя команда изучила их больше. Мы вроде как знали, как он играет, мы знали, что он может сильно бить и так заходит на удары. Единственное, обычно он много промахивается, а вот сегодня — по статистике, которую видел, он допустил много невынужденных ошибок, но как минимум во втором и третьем сетах я не чувствовал, что он делал их часто, ведь играл хорошо. У меня появился только один шанс брейкануть его — я должен был распорядиться им лучше, вот почему проиграл третий сет. Но в общем-то в его исполнении это был вроде как топ-уровень игры: хорошо подавал, допустил по одному брейку в каждом сете — это просто то, что нужно делать для побед в матчах. Я рад, что смог оставаться стойким. Как считаю, не играл на плохом уровне, действовал довольно хорошо. Постараюсь играть только лучше и лучше по ходу турнира», — сказал Даниил.

Сербский журналист уточнил у россиянина про его слова об успехе, девушках и казино. По его мнению, слова выглядели шуткой старомодного парня в стиле ретро, а не всем известного современного и образованного человека.

«Даже не знаю, я сказал первое, что пришло в голову. Успех может выражаться по-разному. Это может быть семья и дом где-то там, где ему хочется. Но — да, имею в виду, что если он сможет играть так, как сегодня, это займет время, он также проиграет какие-то матчи, но победит во многих в этом году. И потом он может войти в первую сотню, тут начнется несколько иная история по сравнению с «челленджерами». Но как шутил со своей командой, по моему мнению, он должен победить на следующем же «челленджере», если сыграет так, как сегодня. Может, в финале встретится с парнем из топ-100, так что будет несколько сложнее, но все же. И да, наверное, я в большей степени все же современный человек, но с удовольствием пожил бы в ретро-мире и посмотрел на него, потому что думаю, он мне понравился бы больше», — сказал теннисист.

Медведев получил вопрос про срыв на камере в сетке и ожидаемом размере штрафа. Россиянин рассчитывает, что не потеряет большую сумму.

«Если честно, надеюсь, что не очень большой. Вроде как обычно штрафуют за сломанную ракетку. Камера тоже сколько-то стоит, но не думаю, что GoPro очень дорогая. И должен сказать, что камера очень и очень крепкая. Моя ракетка не выдержала и сломалась, а вот камера все перенесла. Да, она упала, но ни один кусочек не отскочил. Камера оказалась крепкой, чему был очень удивлен. Когда делал это, не хотел крушить ракетку и разбить ее на кусочки. И когда увидел ракетку, подумал вроде: «Окей, полагаю, время взять новую», — сказал Даниил с неизменной улыбкой.

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«Только одна вещь попадет во все соцсети»

Медведев оценил укороченные удары Самрея. При глубоком расположении на приеме россиянин нередко получат от соперников такие забросы.

«Дело в том, что он использовал их даже не в первом, во втором сете, а я был близок. И снова: моя команда смотрела его матчи, мне сказали, что не увидели ни одного дропшота. И одно дело просто выполнять дропшоты, многие делают это против меня, но не каждый выигрывает. Другое — если делать так, как он сегодня: на метр за сетку, с обратным вращением и довольно низко. Думал вроде: «Окей, когда он промахнется хотя бы раз?» И когда он промазал раз или два в четвертом и пятом сете, подумал: «Окей, спасибо большое». И снова: те дропшоты, которые он делал сегодня, будут работать почти против любого, не только против меня. Может быть, [даже] с Янником и Карлосом, может быть — нет, но против очень многих парней это сработает, так что ему просто требуется продолжать делать это. И опять: я не беспокоился из-за дропшотов в целом. На самом деле много работал над этим во время предсезонки, так что хотел лучше справляться с ними сегодня. Но это требует времени», — сказал Даниил.

Россиянин после прошлогоднего марафона в Австралии вернулся с новым пятисетовым матчем. При этом он заметил, что его слова про желание сыграть три часа в стартовом матче — все же больше шутка.

«Был бы больше рад, если бы сыграл три сета, так что это больше была шутка. Но что есть, то есть. Знаете ли, ты на «Большом шлеме», нужно побеждать, а уступать при 1-2 по сетам — не лучшее чувство. Думал, что не хочу улетать завтра, так что старался оставаться стойким и победить. Чувствовал, что сконцентрирован весь матч. К сожалению, только одна вещь попадет во все соцсети — это [сломанная] ракетка. Но это не весь матч. Я оставался стойким, был собранным, даже после этого инцидента в следующем гейме имел брейк-пойнт, мог вернуться в сет. И скажу это снова, я доволен тем, что оставался стойким, сконцентрированным. Это то, что хочу делать в этом году больше, чем удалось в прошлом сезоне. И это хорошее начало для этого дела», — сказал теннисист.

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«У меня большое мотивация выиграть титул»

Медведев сыграл три финала Открытого чемпионата Австралии за четыре сезона, но каждый раз оставался в шаге от титула. Журналисты уточнили, достаточно ли у чемпиона US Open-2021 мотивации для нового похода за трофеем Мельбурна.

«Сто процентов, мотивация большая. Этот турнир мне нравится, на нем я могу играть хорошо, провел здесь несколько из моих лучших матчей. Говоря откровенно, в двух проигранных финалах с Рафой [Надалем в 2022-м] и Янником [Синнером в 2024-м] демонстрировал невероятный теннис — может быть, тот теннис, который не показываю каждый раз. Так что у меня огромная мотивация, постараюсь снова выйти в финал и добиться лучшего [pезультата]. Если буду вести 2-0 по сетам, пусть так, просто постараюсь закончить [и победить] в трех, четырех или пяти сетах — не так важно. У меня большая мотивация и желание выиграть титул, это точно», — сказал Даниил.

Россиянин снова вернулся к теме времени начала матчей. Перед турниром он не собирался отказываться от игры вторым запуском в вечерней сессии, из-за чего год назад провел несколько поздних встреч.

«В шесть или семь [часов вечера] - для меня это лучшее время начала. Это не так поздно, обычно заканчиваешь и отправляешься в кровать сразу после полуночи, что все равно нормально, а перед этим есть весь день. Я люблю просыпаться без спешки, не вскакивать. Даже сегодня матч был днем, не с утра, но ты просыпаешься, разминаешься, ешь. Я встал в 7.30, хотя предпочитаю делать это позже. Впрочем, ты адаптируешься. Как говорил, в прошлом году я проиграл больше матчей, которые пришлось играть рано, так что с моей командой постарался лучше подстроиться под такие. Сегодня встал раньше, выиграл матч — хорошо», — сказал теннисист. И на уточнение про режим этого дня добавил: «Если бы не игра, наверное, встал бы в 9.30. Это дало бы пару дополнительных часов на сон. Это всегда здорово. Думаю, мы все любим высыпаться, кто-то больше, чем остальные. Я люблю поспать».

Накануне в первом круге вылетел один из старых соперников Медведева — Стефанос Циципас. Греческий теннисист потерпел тяжелое поражение в трудный период карьеры и выразил усталость от стиля жизни профессионального теннисиста. Россиянина спросили, испытывает ли он подобное и как избегает выгорания.

«Если честно, то такое есть. Думаю, когда тебе 21, не испытываешь такого. Ты просто путешествуешь, тебе нравится это — «челленджеры», потом попадаешь в ATP-тур, а это, как говорил, лучшая жизнь. Ты обожаешь это, а потом в один момент, знаете, привыкаешь — не совсем верное слово. Например, если говорить обо мне, у меня появилась семья, иногда тяжело от нее уезжать. Чем выше забираешься, скажем так, тем больше на кону, так что больше требуешь от себя. Стефанос — победитель нескольких «мастерсов» и Итогового турнира, у него два или три финала «Большого шлема». И если ты немного падаешь, проигрываешь в первом раунде или что-то такое, это сильно влияет на тебя, потому что сам ждешь от себя многого. Это тяжело. Я проходил такое в прошлом году, это точно, в конце сезона. Когда был моложе, конец года был для меня лучшим временем, потому что не беспокоился, конец или начало сезона. Теперь по ходу года порой очень сильно устаю от тура, это сильно выматывает. Но ты должен с этим справляться. По крайней мере, могу сказать, что в начале каждого сезона чувствую себя очень свежим, сейчас я очень свеж. Вот что пытался сделать в предсезонке — хорошо отдохнуть, и мы с командой внесли много корректировок, чтобы постараться провести этот год хорошо до конца», — сказал Даниил.