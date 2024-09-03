«Для меня это лучшее место в мире». Медведев идет к титулу в любимом Нью-Йорке

Лучший теннисист России прошел четыре круга US Open-2024.

«У меня была очень хорошая подготовка»

Даниил Медведев в пятый раз за шесть лет вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. За это время россиянин трижды играл в финале и завоевал пока единственный титул «Большого шлема» в 2021 году. Этой осенью в Нью-Йорке бывший лидер мирового рейтинга снова стремится к долгожданному второму чемпионству на «мейджорах».

На пути к четвертьфиналу Медведев после непростого начала прошел серба Душана Лайовича в четырех сетах, а затем в трех — венгра Фабиана Марожана (с тай-брейком в решающей партии), итальянца Флавио Коболли и португальца Нуну Боржеша. Даниил в начале года встречался с Боржешем на той же стадии Australian Open и теперь не взял всего четыре гейма — 6:0, 6:1, 6:3.

Дальше Медведева ждет игра с победителем матча между первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером и американцем Томми Полом. Даниил и Янник могут встретиться на третьем из четырех «мейджоров» этого сезона после эпического финала Мельбурна и четвертьфинала Уимблдона, в котором россиянин наконец-то прервал неудачную серию против итальянца.

Медведев в Нью-Йорке возвращается на свой топ-уровень. После противоречивого выступления на Олимпиаде в Париже россиянин рассчитывал переключиться и ударно провести любимую часть сезона на североамериканском харде. Даниил не исключал спада на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати — и на обоих вылетел в стартовых играх. Но US Open — совсем другое дело.

«У меня была очень хорошая подготовка, потому что я рано проиграл в Цинциннати. По сути у меня получился тренировочный блок, который я не мог провести после хорошо сыгранного Уимблдона. Тогда на два-три дня вернулся домой перед Олимпиадой, после [Парижа] сразу полетел в Монреаль, так что не осталось дней на тренировки, а это порой приводит к плохим результатам. Я люблю проводить тренировочные блоки, и он был у меня здесь. Смотрите, в Монреале и Цинциннати я понимал, что покажу не лучший теннис. Это случилось. Я знал, что важно приехать сюда с хорошим настроем, чувствовать себя готовым, играть лучше. И я смог вернуться на победный путь. Теперь постараемся выиграть как можно больше матчей», — сказал пятый номер мирового рейтинга после стартовой победы на US Open-2024.

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«Мне здесь нравится»

Медведев снова покоряет публику Нью-Йорка, с которым у него особенные отношения с прорывного Открытого чемпионата США-2019. Тогда россиянин прошел путь от ненависти до признания. Теперь он рассчитывает на поддержку зрителей, хотя без исключений не обходится.

«Честно говоря, каждый год все по-другому, идет все лучше и лучше. Сначала я просто хотел выиграть один матч. А теперь приезжаю с мыслями: «Окей, для меня это лучшее место в мире, где можно играть». Мне здесь нравится. Мой любимой турнир в мире», — сказал Медведев в интервью на корте после первого матча и дождался одобрительной реакции публики. Даниил добавил: «Приезжаю сюда с единственной целью — выиграть. Здесь сильные соперники. Но надеюсь, вы можете мне помочь, ребята».

На первой неделе турнира Медведев говорил, что его беспокоит не столько жара, сколько влажность. В любом случае условия остаются одинаковыми для обоих соперников. Вместе с тем он получает удовольствие от своей игры и снова охотно общается с публикой и журналистами. Восстановлению помогают физиопроцедуры, начало сна до полуночи, но если после — тоже не проблема. А вот чтение — не то, что помогает переключиться.

«Нет. Я много читал, когда был юным. Наверное, лет до 12. Может, звучит как оправдание, но у меня не так много свободного времени. Чтение меня немного утомляет. Оно не позволяет расслабиться. Люблю читать книги, но предпочитаю другие занятия. Обожаю фентези-футбол и видеоигры. Люблю соревноваться. Что угодно, где есть соперничество, меня расслабляет. Но не теннис. Теннис не позволяет расслабиться», — рассмеялся Даниил на вопрос о том, чем занимается вне корта.

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«Только Синнер знает, что именно произошло»

Медведев не ушел от темы допингового случая Синнера. Янник сдал две положительные допинг-пробы в весенней части североамериканского сезона на «мастерсе» в Майами и избежал дисквалификации. Итальянец сумел доказать: запрещенный анаболический стероид клостебол попал в его организм из-за халатности массажиста. Россиянин при этом заметил, что в жизни все возможно, а допинговые случаи в разных видах спорта порой связаны с нелепыми обстоятельствами.

«Моя точка зрения такова: только он знает, что именно произошло. Так что мы не можем знать. Никто не знает всей правды, кроме него, его команды и, возможно, независимого [теннисного] трибунала. Я надеюсь, в такой ситуации все будет одинаково для любого игрока, каждый игрок сможет защитить себя. Я думаю, то, что он сделал, было в рамках правил. Просто правила несколько расплывчаты и все такое. Есть единственная вещь, которая меня немного пугает в делах о допинге. Он знал, что произошло, и это хорошо для него, потому что он смог защитить себя. Но представьте, что любой игрок из топ-100 может получить письмо, в котором ему сообщат об обнаруженном в крови кокаине. Вы идете и говорите: «Я ничего такого в жизни не делал. Я понятия не имею, как он туда попал». А когда вы не знаете, вас дисквалифицируют. Это несколько хитрая часть. Таковы правила о допинге. Это нормально, вы вынуждены смириться. Как сказал, просто надеюсь, что такое же отношение будет к каждому игроку», — сказал Даниил на пресс-конференции после матча первого круга.

Также Медведев восторженно оценил победу Новака Джоковича над Карлосом Алькарасом в финале Олимпиады. Сам легендарный серб назвал парижское золото своим величайшим достижением.

«Удивительно. Знаете, Новак, Рафа [Надаль], Роджер [Федерер] - мы все знаем, что они — потрясающие. Их «Большие шлемы», рекорды и все такое. Всякий раз, когда Новак выигрывает «шлем» в таком возрасте, вы всегда удивляетесь тому, как он это делает, чего он продолжает добиваться, но вы как бы привыкли к этому. Что касается Олимпиады, лично я, к сожалению, не видел матч. Я был уже в Монреале, в это время тренировался или что-то такое. Но думал, как Карлос подошел к этому матчу — победил на «Ролан Гаррос» и в финале Уимблдона с Новаком, потрясающе выступал на Олимпиаде. Если честно, считал, что он выиграет. И тут Новак, в 37 лет. Видел некоторые хайлайты, возможно, он сыграл лучший матч этого сезона. Я был впечатлен тем, как он вышел на этот матч при таком большом давлении, ведь это единственное, что он не выигрывал. И он стал даже лучше, чем обычно, победил Карлоса, которого в этом году было не остановить. Я был поражен еще больше, даже если и так впечатлен Новаком. Невероятно. Больше и добавить нечего», — сказал теннисист.

Фото Global Look Press

«Теннис выводит наружу всю рубцовую ткань»

Медведев на этом US Open не остается без напоминаний о своем перфомансе в 2019 году. На пути к первому финалу «Большого шлема» россиянин покатался на американских горках, а его интервью после матча третьего круга с Фелисиано Лопесом стало легендарным. Тогда Даниил несколько раз срывался во время игры и показал публике средний палец у своего виска, после победы назвал негативную энергию зрителей главным фактором успеха с посылом «Я победил из-за вас».

«Есть некоторые вещи в моей карьере, которыми я недоволен. Но это, возможно, мое лучшее интервью после матча. Я просто обожаю его. Если люди теперь хотят отпраздновать [пятилетие], я здесь», — рассмеялся россиянин после матча первого круга.

Атмосфера игры второго круга дала Медведеву повод вернуться к теме отношений с публикой. После победы над Марожаном он прикладывал указательный палец к уху и просил зрителей быть громче.

«О матче. Чувствовал себя, как в итальянском ресторане. Еда отличная. Послевкусие отличное. Но голова просто «вот такая». Было так шумно и влажно, что весь матч думал только: «Постарайся сосредоточиться, постарайся сосредоточиться». Это забавное чувство», — рассмеялся Даниил в интервью на корте.

У Медведева тут же спросили об идеальном взаимодействии с публикой. Россиянина назвали дирижером Нью-Йорка, который то просит зрителей замолчать, то призывает показать свою симпатию.

«Что ж, это было на этом корте пять лет назад. Идеальный способ — не делать такого, немного другие пальцы. (Прикладывает руку к голове.) Это идеальный способ. (Смеется.) Почти все время, если только не играет Роджер или любимчик местной публики, тот, кто уступает, получает немного больше поддержки и пытается вернуться в матч. А тут [соперник] начал играть очень хорошо в третьем сете, так что публика поддерживала его. Каждый раз, когда брал важный розыгрыш, словно говорил: «Давайте, дайте мне немного», — рассмеялся теннисист.

Заодно Медведев объяснил отличие в своем поведении на корте и в жизни. По словам игрока, на эмоциях сложнее бороться с разочарованием.

«Как человек, в жизни я гораздо спокойнее, чем на корте. Я тот, кто сдерживает разочарование. Разница в том, что в жизни могу сдерживаться месяц, два или год. Это не так уж хорошо, потому что когда это все же выходит наружу, то становится ударом по всем вокруг, им нужно бежать. (Смеется.) Но это редкость. Теннис — это непросто. Мой тренер говорил мне сегодня, что теннис выводит наружу всю рубцовую ткань, которая у тебя внутри», — сказал Даниил.

На пресс-конференции Медведев развил мысль о том, что с начала сезона собирался меняться и меньше раздражаться на корте из-за посторонних моментов. На Открытом чемпионате Австралии он стремился концентрироваться на игре, однако не обходится без эмоциональных перепадов. Речь даже не о резком монологе с претензиями во время игры в Цинциннати. Даниил заверил: работа над собой не прекращается, но идет с переменным успехом, голова на корте всегда кипит, поэтому он выдает всякие хайлайты — не только в игре, но и у микрофона. И теннисист рад, что после карьеры в его наследии будут и титулы, и такие яркие моменты, как-то самое интервью пятилетней давности.

«Это был один из лучших моих вечеров в плане тенниса. Что смог выиграть тот матч — это невероятно. Когда я показал неприличный жест, я заслужил хейт, гул в тот момент. Но я смог выиграть матч, когда Фелисиано [Лопес] был невероятен, в тот день он играл нереально, но я победил и потом дошел до финала. Тогда по сути началась моя карьера на «Большом шлеме», потому что ранее вроде даже не был в четвертьфинале. Если честно, это один из важнейших дней в моей карьере, может даже так. А интервью — его всегда здорово пересматривать. Помню, в Кубке Дэвиса-2021, в котором мы победили, Бублик выиграл один из своих матчей и вроде как немного поссорился с публикой, а потом вышел на интервью и сказал: «Я выиграл из-за вас». И все такое. Очень забавно. И когда другие игроки цитируют тебя, это что-то особенное», — сказал россиянин.

Фото Global Look Press

«Кажется, я знаю, что хочу сделать, если выиграю еще «шлем»

На этом US Open рано случились несколько сенсаций. Главные — Алькарас вылетел во втором круге после поражения от Ботика ван де Зандсхулпа, Джокович — в третьем после встречи с Алексеем Попыриным. Чемпион Нью-Йорка-2022 и обладатель четырех «шлемов» играл в одной половине сетки с Медведевым и Синнером, 24-кратный чемпион «мейджоров» — в другой вместе с Александром Зверевым. Теперь потенциальный четвертьфинал между Даниилом и Янником вполне может назвать основного претендента на титул. Впрочем, россиянин после своей встречи третьего круга предпочел думать о другом.

«Смотрите. Я говорил перед матчем, что для меня сюрпризы не имеют большого значения. Условия немного сложные, возможно, у фаворитов меньше отрыв от других ребят. Просто нужно быть более внимательным. Если я играю в хороший теннис, могу выиграть все. Если не играю хорошо, могу проиграть кому угодно. Мне просто нужно играть в свой лучший теннис и постараться победить», — сказал Медведев.

В четвертом круге Даниил воплотил это стремление в новую победу и в интервью на корте порадовался выходу в четвертьфинал. С 2019 года он не добирался до этой стадии US Open только в 2022-м, в следующем сезоне после чемпионства. Тогда Медведева остановил Ник Кирьос, который теперь пообщался с ним после матча. Австралиец назвал россиянина одним из лучших в мире на кортах Нью-Йорка.

«Мне нравится играть здесь. С тех пор, как был безумный рывок в 2019-м, особенно финал против Рафы [Надаля]. Честно говоря, где бы с ним ни играл, публика была полностью на его стороне. Я раз играл с ним во время [пандемии] ковида, и там никого не было [на трибунах]. Но я все равно чувствовал, что публика за него», — сказал Медведев.

Кирьос оценил стабильность россиянина в последние пять лет. Австралиец не стал присваивать бывшей первой ракетке мира никаких новых прозвищ, а просто спросил об объеме его тренировок для сохранения игры на высочайшем уровне.

«Я стараюсь усердно работать. Порой делаю это, порой — нет. Бывают дни, когда тяжелее выходить на корт и тренироваться. Но у меня такое мышление, что если кто-то другой тренируется больше меня, то у меня меньше шансов победить. А я хочу побеждать постоянно, поэтому стараюсь тренироваться как можно больше. Я добиваюсь здесь успеха, на US Open. И в последний раз проиграл в четвертом круге, ах, против тебя, правильно? (Смеется.) Хорошие воспоминания», — сказал Даниил.

Заодно Кирьос напомнил Медведеву о его ярких выступлениях на кортах и пресс-конференциях, вспомнил его празднование после чемпионства-2021 в фифашном стиле «только легенды знают». Австралиец уточнил, заготовил ли Даниил что-то на случай продолжения победной серии.

«Мне кажется, я знаю, что хочу сделать, если выиграю следующий «Большой шлем». Когда-то я его выиграю, надеюсь. Пару раз я был близок, но не смог отпраздновать. Лучше выигрывать матчи, а потом праздновать. Пресс-конференции — как получается. Я просто надеюсь, что смогу выигрывать больше матчей. Вот где у тебя больше возможностей выступить или сделать что-то сумасшедшее», — рассмеялся Даниил.

Медведев в четырех предыдущих случаях не останавливался на US Open в четвертьфинале (финал-2019, полуфинал-2020, титул-2021 и финал-2024). На турнирах «Большого шлема» россиянин еще трижды добирался до решающего матча (три проигранных финала Australian Open — 2021, 2022 и 2024) и дважды — до полуфинала (Уимблдон — 2023 и 2024).