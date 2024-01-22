«Тренируюсь, устаю, отдыхаю, играю». Медведев устроил шоу на главной арене Australian Open

Сегодня, 15:15
Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2024 — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Это третий выход россиянина в четвертьфинал «мейджора» в Мельбурне, ранее он дважды доходил здесь до финала (2021, 2022). Бывший лидер мирового рейтинга сорвал концовку третьего сета и продлил игру, но затем избавил себя от лишних нервов и потери энергии.
«Да, третий сет был тяжелым физически, потому что он играл очень агрессивно, как только я наносил один удар в розыгрыше не слишком агрессивно или недостаточно глубоко, он отвечал по полной. Это было очень впечатляюще. В конце третьего сета я играл недостаточно длинно, недостаточно хорошо, много ошибался, допустил несколько двойных ошибок. Но после третьего сета у меня в голове была единственная вещь: окей, теперь четвертый сет, я не могу это изменить. Просто надеялся, что не будет пяти сетов. И я рад, что их не было», — сказал Медведев в интервью на корте.
О своем состоянии и запасе энергии с учетом пятисетового матча второго круга против Эмиля Руусувуори до утра пятницы по местному времени Даниил заметил: «На самом деле перед этим матчем чувствовал себя на 100 процентов. Но он заставил меня побегать, как уже сказал, и это одна из причин, почему в конце третьего сета я немного больше ошибался. Я почти «умер» [физически], если честно. Но слишком много промахиваясь, чего не хотел допускать, я как бы немного восстановился и в четвертом сете смог поднять уровень своей энергии. Возможно, сумей я сделать это в конце третьего сета и выдай тогда последний рывок, не играл бы четвертый, но точно не знаю. И теперь я снова очень уставший. Перед матчем все было хорошо, теперь большая усталость. Но один день восстановления, и все будет в порядке перед следующим матчем».
После матча на главном корте турнира «Род Лэйвер Арене» Медведев снова отвечал на вопросы Джима Курье. Легендарный американец по два раза выиграл Australian Open (1992, 1993) и «Ролан Гаррос» (1991, 1992) и по разу играл в финалах двух других «мейджоров» — Уимблдона (1993) и US Open (1991). В этом интервью экс-теннисист завел разговор о стиле игры Даниила при подаче соперника: по ходу своей карьеры россиянин стал располагаться дальше от задней линии. Курье назвал Медведева мастером приема, попросил его взять микрофон и на месте провести небольшой мастер-класс об эволюции в этом аспекте игры.
«Да, ты назвал меня мастером приема, но я так не считаю, потому что мой прием вблизи не так хорош. Я могу это делать, но это не лучший прием. Тебе лучше спросить у Новака или кого-то еще. Да, я начинал здесь и в один момент со своим тренером или даже самостоятельно, знаете, [задумался о коррективах] играя с парнями [с мощной подачей]. Когда появился в туре, был Жо-Вильфрида Тсонга с подачей под 220, и я проиграл ему матч, насколько помню, очень легко, без брейк-пойнтов. И я подумал, что можно сделать что-то иначе. Так что в следующий раз, когда играл с кем-то, кто подавал сильно, то отошел куда-то сюда (делает два-три шага назад от задней линии). А потом, когда играл с кем-то, кто подавал еще сильнее, то отошел куда-то сюда (делает еще два-три шага назад). И в какой-то момент я понял, что на самом деле могу играть со многими парнями как-то так, потому что мне нет необходимости лупить на приеме, могу наносить обычный удар с вращением — мяч прилетает ко мне в хорошую позицию, и все такое. В один момент понял, где у меня лучший прием, и начал играть лучше», — сказал Медведев.
Даниил после этой речи вернул микрофон Курье, сделал еще несколько шагов назад и сымитировал игру на приеме со смещением в угол площадки.
«Еще пара вопросов. Господи, как отсюда далеко до сетки (закрывает глаза рукой). Может кто-то обычных габаритов, как я, защищать корт из такой глубины против таких рослых парней, как ты?» — спросил Курье.
Медведев ответил: «Считаю, ты можешь. Думаю, многие подачи я принимаю после рывка. Когда ты близко [к задней линии], ты делаешь один шаг и принимаешь подачу. Отсюда порой делают три-четыре шага. Если честно, думаю, как бы все могут делать это, нужно потренироваться. И что хорошо, отсюда очень тяжело промахнуться. Хах! Да, так что ты можешь, да-да, ты можешь бить очень сильно и много раз будешь удивлен, как полетит [мяч]».
«Я постараюсь, но скажу одну вещь. В 53 года сделать четыре шага — больше не вариант. И заверяю тебя, я смогу промахнуться отсюда. Задам последний вопрос, не стану занимать много времени, обожаю это [общение], но отпущу тебя отдыхать. Как ты будешь отсюда играть против дроп-шота, когда тут вроде как нужно спринтовать на 25 метров?» — спросил Курье о защите против укороченных ударов.
Медведев ответил: «Что ж, это проблема. Нуну был невероятен при игре дроп-шотами сегодня. Я всегда привожу этот пример. Помню, как в финале Индиан-Уэллса против меня Алькарас (а у него один из лучших дроп-шотов, если вообще не лучший) выиграл где-то десяток мячей дроп-шотами. И потом я приехал в Майами, играл с другими парнями — и внезапно каждый стал делать дроп-шоты против меня. Но если твой дроп-шот неидеальный, я выиграю турнир. Так что был так рад, что парни делали дроп-шоты, а мне это было на руку. А вот сегодня не был рад, что он делал дроп-шоты, потому что они были на самом деле невероятны, просто невероятны. И да, я стараюсь много практиковаться с моим тренером по физподготовке, мы в общем-то много раз отрабатываем это: я выполняю прием из тени без подачи отсюда, а потом бегу туда (показывает на сетку). И потом я устаю, потом отдыхаю, потом иду играть матч».
Два россиянина в топ-8 Австралии
Медведев снова повеселил публику своей игрой и выступлением. Следующий соперник третьей ракетки мира — поляк Хуберт Хуркач, второй полуфиналист в этой половине сетки определится в матче мастера дроп-шотов Карлоса Алькараса и Александра Зверева.
В половине сетки с Новаком Джоковичем играет в том числе Андрей Рублев. Россиянин в десятый раз в карьере дошел до четвертьфинала на «Большом шлеме» и еще никогда не пробивался в полуфинал.
Рублев тоже провел в Мельбурне несколько сумасшедших по содержанию и эмоциям матчей, заодно ловил сверчков и подарил цитаты «Лучший план — не иметь плана (и импровизировать)» и «Подумал, что «умру», но сделаю все (для победы)». Впереди Андрея ждет четвертая ракетка мира Янник Синнер, это противостояние он прокомментировал знакомо иронично: «Кажется, что у меня проблемы».