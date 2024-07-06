Медведев выиграл двухдневный марафон на Уимблдоне. Россиянин вышел в четвертый круг благодаря свечкам

Даниил не без труда справился с Яном-Леннардом Штруффом.

Уимблдон

Мужчины. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)

Артур Филс (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3

Даниил Медведев все же выиграл двухдневный марафон у Яна-Леннарда Штруффа из Германии на Уимблдоне и вышел в четвертый круг, где встретится с болгарином Григором Димитровым. При этом Медведев остался единственным россиянином в мужском одиночном разряде, поскольку Роман Сафиуллин чуть раньше проиграл свой пятисетовый матч французу Артуру Фису.

Игра затянулась из-за потери концентрации

Организаторы словно решили дать Даниилу попробовать сыграть на всех кортах Уимблдона. Первую победу, над Александром Ковачевичем из США, он одержал на счастливом для себя корте № 1, вторую, над французом Александром Мюллером, — на центральном корте, который ему не слишком нравится. Но при всех минусах центрального корта для Даниила он, как и корт № 1, обладает одним важным для дождливого лондонского лета достоинством — крышей. У корта № 2 такого полезного атрибута нет, что и заставило Медведева со Штруффом играть очень долго. Вернее, сама встреча продолжалась по чистому времени довольно скромные два часа и 17 минут, на час с лишним меньше матча с Мюллером. Но вот по грязному времени...

Теннисисты должны были появиться на корте в пятницу вторым запуском, но в итоге начали ближе к вечеру. Причем Даниил сразу взял быка за рога, на фоне многочисленных невынужденных ошибок соперника он просто доминировал, сразу поведя 5:0 и легко забрав стартовый сет. Мало того, во второй партии россиянин продолжал владеть заметным игровым преимуществом, со счета 3:3 взяв три гейма подряд, в том числе два на подаче Яна-Леннарда.

Вот только затем такое тотальное преимущество подействовало на концентрацию россиянина не лучшим образом. Срыв случился при 3:3, когда Даниил внезапно отдал гейм на своей подаче под ноль. Правда, он сразу же сравнял счет на приеме, однако проиграл вторую свою подачу подряд двойной ошибкой. И затем отдал сет. Вроде это и не следовало из логики игры, но счет стал скользким. А затем стала скользкой и трава из-за вновь пошедшего дождя.

Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф. Фото Reuters

Не так просто, как по статистике

В итоге теннисисты вернулись на корт № 2 почти сутки спустя, при 1:1 в четвертом сете, а спустя еще три гейма вновь отправились в подтрибунное помещение из-за нового заряда осадков. К счастью, на сей раз пауза ограничилась часом. Штруфф, кстати, подавал значительно лучше, чем днем ранее. При первой возможности шел к сетке и действовал в стиле «серв-энл-воллей» очень недурно. Неудивительно, что все завершилось тай-брейком.

Если посмотреть статистику матча, то преимущество Медведева не вызывает вообще никаких вопросов. Он сделал больше эйсов (13 против 10), меньше двойных ошибок (пять против девяти), лучше подавал первым мячом (72 процента против 60), действовал на первой (79 процентов выигранных розыгрышей против 72) и второй (56 процентов против 44) подачах, реализовал пять брейк-пойнтов против двух, совершил 17 невынужденных ошибок по сравнению с 37 немца и даже сделал больше виннерсов — 47 против 41. Вот только при всем этом превосходстве Даниил вполне мог доиграться до пятого сета с непредсказуемым исходом.

Тай-брейк Штруфф начал очень уверенно, повел 3:1, и тут включился Медведев. После роскошной подачи он блестяще сыграл на приеме, дважды великолепно обведя немца свечами. Чем, похоже, не только добыл важное преимущество в счете, но и надломил оппонента. Больше Ян-Леннард не выиграл ни одного розыгрыша. Таким образом, Даниил всего лишь в третий раз за карьеру добрался до четвертого круга Уимблдона, где сразится с Димитровым. По личным встречам он ведет у болгарина 7:3, но единственную встречу на траве проиграл, правда, в далеком 2017-м.

«Он хорошо играет, с ним всегда интересные матчи, интересные розыгрыши. На траве мы играли один раз, это была наша первая встреча, и она была отличной. Надеюсь, я покажу свой лучший теннис. Постараюсь победить», — сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.

Был хороший шанс на выход в четвертый круг и у прошлогоднего четвертьфиналиста Сафиуллина. Роман вел у Фиса 2:1 по партиям, но в четвертом сете неожиданно начала сбоить подача. Сперва россиянин проиграл ее при 3:4, затем не дал французу подать на партию, но на своей вновь дал слабину. Причем на старте пятого сета проиграл собственную подачу в третий раз подряд. Это и стало для него роковым, зацепиться на приеме у Сафиуллина не получилось.