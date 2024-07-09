Медведев не боится Синнера. Россиянин готов к битве с первой ракеткой мира на Уимблдоне

Во вторник россиянин сыграет с первой ракеткой мира в четвертьфинале Уимблдона.

Самым интригующим четвертьфиналом Уимблдона-2024 станет игра россиянина Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером. Безусловно, наш теннисист — не фаворит в матче с первой ракеткой мира, особенно после пяти поражений подряд. Однако не стоит забывать, что на траве Синнер все же выглядит более уязвимым, чем на харде. Да и Медведев подходит к предстоящему поединку отнюдь не измотанным.

Свеж и мотивирован

К сожалению, в конце мая Даниил выбыл из первой четверки рейтинга ATP, уступив место Александру Звереву из Германии. И это, конечно, отразилось на его турнирной сетке на «Больших шлемах». На «Ролан Гаррос» Медведев шел в четвертьфинале как раз на Зверева, но не добрался до этой стадии, проиграв в четвертом круге австралийцу Алексу Де Минауру, а на Уимблдоне попал в одну четверть к Синнеру. И к тому же — в одну половину с действующим чемпионом травяного «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Но пенять здесь не на кого, все объективно. И если Даниил вновь поднимется в рейтинге, то получит возможность доходить до полуфиналов, обходясь без битв с другими топ-теннисистами.

В прошлом году россиянин именно так дотянулся до полуфинала Уимблдона, где, правда, в трех партиях уступил Алькарасу. Сейчас (если Медведев настроен на матч-реванш с Карлосом) требуется для начала справиться с не менее опасным соперником. Пусть Синнер раньше тоже никогда не доходил до финала лондонского мейджора (лучший результат — полуфинал в 2023-м), итальянец продолжает совершенствовать игру на травяном покрытии. Что уже успел доказать нынешним летом, завоевав на траве титул в немецком Галле. И, с учетом Уимблдона, взял на этом покрытии девять матчей подряд.

За четыре встречи на нынешнем турнире Янник отдал только два сета, хотя вполне мог вылететь уже во втором круге от соотечественника Маттео Берреттини. Тот матч Синнер вырвал благодаря более собранным действиям на трех тай-брейках — 7:6, 7:6, 2:6, 7:6. Да и игра с американцем Беном Шелтоном в четвертом круге могла затянуться, не возьми Янник тай-брейк третьего сета — 11:9 (общий счет матча 6:2, 6:4, 7:6).

Медведев на Уимблдоне-2024 также отдал только две партии — Александру Мюллеру из Франции во втором круге и немцу Яну-Леннарду Штруффу в третьем. Серьезным испытанием для россиянина обещала стать встреча с Григором Димитровым, но болгарин в середине первого сета поскользнулся и травмировал ногу, снявшись при счете 5:3 в пользу Даниила. Конечно, за Григора обидно, но после нервотрепки из-за дождя с доигрыванием матча со Штруффом такая легкая прогулка может пойти россиянину на пользу. Против Синнера он должен быть свеж.

Янник Синнер. Фото Reuters

Ждем битву

Впрочем, понятно, что одной свежести может оказаться недостаточно, ведь если в шести первых матчах с итальянцем Медведев побеждал, то с осени 2023-го ситуация изменилась: россиянин уступил Яннику в пяти встречах подряд. «Мне надо показать свой лучший теннис. Он обыграл меня пять раз, если не ошибаюсь, но все встречи, кроме последней, получились практически равными, у меня имелись шансы. Так что постараюсь действовать как можно лучше. Мы впервые встретимся на траве, это будет интересная битва. Я выложусь на все сто процентов», — заявил Даниил.

Также на пресс-конференции россиянин похвалил соперника, отметив прогресс Янника в плане подачи и минимального числа ошибок. «Как только Синнер начал реже ошибаться, любому стало очень тяжело его победить, речь ведь не только обо мне. Поэтому Янник — номер один в мире. Но, если не ошибаюсь, по статистике я обычно лучше выступаю против первых ракеток, чем против других теннисистов. Посмотрим, поможет ли это теперь», — полушутя-полусерьезно сказал Медведев.

Синнер настроен на поединок тоже серьезно. «Нам обоим придется непросто. Я тренировался с Даниилом в начале первой недели Уимблдона — он очень хорошо играл. Так что предстоит сложный матч. Меня ждет серьезное испытание, но именно ради этого я работаю... Думаю, для нас обоих очень важна подача. На траве это самый важный удар, а там посмотрим. Наверняка последуют длинные розыгрыши, изматывающая встреча. Надеюсь, окажусь к ней готов», — отметил Янник.

Напомним, что на «Больших шлемах» Медведев и Синнер встречались лишь раз — в январе в финале Australian Open россиянин взял две первые партии, но затем из-за усталости (до этого провел слишком тяжелые матчи по ходу турнира) сбавил обороты и уступил. Посмотрим, удастся ли ему справиться с Янником сейчас на Уимблдоне.