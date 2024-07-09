Медведев сыграл свой лучший матч на Уимблдоне. Выбил первую ракетку мира и вышел в полуфинал

Россиянин за пять сетов и четыре часа справился с Янником Синнером.

Уимблдон. Мужчины

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, 1) — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Даниил Медведев в тяжелейшем четырехчасовом и пятисетовом матче обыграл на Уимблдоне первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и во второй раз подряд вышел в полуфинал на травяном «Большом шлеме». При этом россиянин не просто прервал серию из пяти поражений подряд от Синнера, он выдал, пожалуй, свой лучший матч на травяном покрытии за всю карьеру — здорово подавал, нашел баланс между терпением и остротой в обменах ударами и частенько доминировал в розыгрышах против лидера рейтинга ATP. С такой игрой он может даже замахнуться и на титул, пусть, само собой, полностью восстановиться после такого теннисного подвига будет очень непросто.

Драма в первом сете

Конечно, пять поражений подряд от Синнера явно не делали Медведева фаворитом матча против первой ракетки мира. Но, во-первых, каждая новая игра таких больших мастеров всегда начинается с чистого листа. А во-вторых, на траве прежде Даниил с Янником не встречались, поэтому было сложно сказать, кто лучше приспособится к таким условиям, насколько велик будет вклад подачи в это соперничество (да у кого она вообще пойдет лучше) и кто будет чувствовать себя увереннее на задней линии.

По идее центральный корт нравился Медведеву меньше, чем корт № 1, но по крайней мере во втором круге против Александра Мюллера из Франции он уже получил возможность к нему прибиться, адаптировав свою игру. Тогда он отметил, что корт достаточно медленный, и, похоже, был прав. Поскольку на быстрой траве розыгрыши по 30 и более ударов — это нонсенс, а Медведев с Синнером публику такими затяжными обменами с атаками и контратаками в четвертьфинале побаловали.

Уже в дебюте первого сета Даниил дал повод для оптимизма. Дело в том, что он не просто хорошо вводил мяч в игру, но и чувствовал корт, что позволяло играть активно, мощно, не отбиваться в глухой обороне, а атаковать, заставляя оппонента в отдельных розыгрышах очень много двигаться и, как следствие, уставать. До поры до времени итальянцу это ничуть не мешало, он также здорово подавал, уверенно удерживая свою подачу. У соперников на двоих в стартовой партии вообще не было брейк-пойнтов, поэтому логично, что она завершилась на тай-брейке.

Синнер на нынешнем Уимблдоне был на тай-брейках просто-напросто неуязвим. Он взял три 13-х гейма у соотечественника Маттео Берреттини в матче второго круга, а также один у американца Бена Шелтона в четвертом круге. Медведев также обычно хорош на тай-брейках, но на Уимблдоне-2024 он до четвертьфинала один все же проиграл (стартовую партию Мюллеру) и два выиграл (у того же Мюллера вторую партию и четвертую у немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге).

На сей раз он сразу повел 3:1, причем четвертый розыгрыш продлился рекордные на тот момент 33 удара. Даня его выиграл, но после этого сделал двойную, а вскоре счет сравнялся. Однако первым сетбол, причем на своей подаче заработал Медведев. Вот только после неплохой подачи он сорвал удар справа, а потом в следующем розыгрыше еще один. И хотя первый сетбол Синнера на приеме он отыграл, на втором совершил двойную ошибку. Худшего окончания столь близкого сета и придумать было сложно.

Даниил Медведев. Фото Reuters

В решающей партии итальянец дрогнул

Но при этом отнюдь не показалось, что Даниил сломлен. Напротив, он выглядел более свежим, чем Синнер. И дебют второго сета это продемонстрировал. Янник стал хуже двигаться, у него пропала первая подача, и Медведев сперва заработал двойной брейк-пойнт, а затем с первой попытки его реализовал.

В этой фазе игры преимущество Даниила выглядело практически подавляющим. Итальянец с трудом спас еще одну свою подачу после двух двойных ошибок, но догнать россиянина в сете не сумел. Вторую партию Медведев завершил эйсом. И столь же уверенно начал следующую. В затяжных розыгрышах он выглядел намного более предпочтительно, а Янник не скрывал дискомфорта. После того как Синнер при 1:1 в третьем сете отдал свою подачу, он вызвал врача, пожаловавшись на головокружение. Возможно, у Янника на фоне повышенной влажности (крыша была закрыта, поскольку шел дождь) поднялось давление, ему специальным прибором измерили уровень кислорода в крови и пульс, а затем увели в подтрибунное помещение. В общей сложности перерыв продлился чуть более десяти минут.

Янник Синнер. Фото AFP

Итальянец после врачебной помощи стал морщиться между розыгрышами поменьше, решив применить новую тактику в виде большого количества укороченных. Они работали, и постепенно Синнер воспрянул и стал прибирать инициативу к рукам. При 5:4 в пользу Даниила он впервые заработал брейк-пойнт, причем сразу тройной. И со второй попытки сравнял счет по геймам. Мало того, вскоре он повел 6:5 и заработал два сетбола на подаче Медведева, который явно начал терять ритм. К счастью, россиянин проявил характер и отыгрался. После чего провел великолепный тай-брейк, сделав ключевой мини-брейк при 2:2. Завершил он партию эйсом, прервав впечатляющую серию соперника из девяти (с учетом турнира в Галле) выигранных тай-брейков подряд.

Но если Синнер выключился после выигранного тай-брейка № 1, то Медведев повторил нечто подобное после победы в тай-брейке № 2. Первая подача стала работать похуже, а вторая и вовсе почти разладилась. Синнер, что называется, почувствовал кровь и выиграл с 1:1 четыре гейма подряд. Стало понятно, что все решится в пятой партии. В прошлый раз пятисетовый триллер в финале Australian Open россиянин итальянцу проиграл, но там у него уже не было сил. Сейчас же он перегруппировался, удержал в дебюте партии свою подачу, пусть в гейме при 1:1 сделал две двойные и заставил понервничать.

Однако уже в следующем гейме дрогнул Синнер — Янник двойной позволил сопернику заработать тройной брейк-пойнт. Затем выиграл два розыгрыша, а третий не смог. Ключевым стал во многом даже не этот, а следующий гейм. Пять раз было «больше» у Медведева, но забрать подачу все никак не получалось. И если бы он проиграл тот гейм... К счастью, с шестой попытки удалось сделать счет 4:1. После чего россиянин не стал даже бороться за подачи Синнера, сосредоточившись на своих. И при 4:2 и 5:3 не проиграл на них ни розыгрыша! Победу над первой ракеткой мира и выход во второй подряд полуфинал на Уимблдоне он в фирменном стиле даже не праздновал, хотя это достижение сложно переоценить!