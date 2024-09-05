Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру так называемый скрытый финал Открытого чемпионата США. Первый номер рейтинга ATP взял верх над пятой ракеткой мира в четырех сетах — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Медведев и Синнер в этом сезоне встретились на третьем из четырех турниров «Большого шлема». В январе Янник вернулся с 0-2 в сумасшедшем финале Australian Open и впервые стал чемпионом «мейджора», в июле Даниил победил в пяти сетах четвертьфинала Уимблдона и прервал затянувшуюся серию поражений от нового лидера тура. В марте соперники сошлись в полуфинале «мастерса» в Майами, тогда итальянец нанес россиянину сокрушительное поражение и довел счет личных встреч до 5-6.
Медведев и Синнер стали одними из главных соперников в туре, что не исключает неожиданных поворотов в их противостоянии. Оба были готовы биться, проводить затяжные розыгрыши и пытаться удивить соперника.
«Физически всегда тяжело нам обоим. Много длинных розыгрышей. Мы оба хорошо бьем, трудно выбить виннерс. Много физической борьбы, розыгрышей. Надеюсь, я готов на все сто», — так Медведев ответил на вопрос о главном вызове при встрече с Синнером перед выходом на корт. Янник в то же время заметил: «Обычно мы проводим затяжные и изматывающие матчи. Мы оба достаточно хорошо знаем друг друга. Это будет тактическое противостояние. Он тот самый игрок, который заставил меня сильно прибавить».
Синнер был готов хорошо подавать, сразу бежать к сетке и использовать укороченные удары. Медведев стремился выстроить фирменную стену в защите, а также действовать активно и выходить вперед, но допускал много невынужденных ошибок. Янник уверенно забрал первый сет, Даниил ответил тем же во втором. Итальянец снова доминировал в третьем, россиянин упустил появившуюся возможность переломить ход игры в четвертом.
23-летний Синнер в четвертый раз в этом году и своей карьере дошел как минимум до полуфинала турнира «Большого шлема». Он всего четвертый из действующих игроков с выходами в топ-4 на каждом из четырех «мейджоров». В этом сезоне Янник проигрывает реже всех лидеров тура — 53 победы при 5 поражениях, а его прорывной рекорд после Открытого чемпионата США-2023 — 73-7. Фаворит выбил последнего из оставшихся в сетке чемпионов US Open предыдущих лет — у турнира в Нью-Йорке будет новый победитель. В этой же половине ранее вылетел Карлос Алькарас, в другой — Новак Джокович. Теперь итальянец сыграет с британцем Джейком Дрейпером, в другом полуфинале сойдутся американцы Тэйлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.
«Было очень тяжело. Мы довольно хорошо знаем друг друга. В этом году мы играли в Австралии, Лондоне. Мы знали, что игра будет изматывающей. Первые два сета получились странными, потому что тот, кто первым делал брейк, начинал лететь. Я очень рад [победе]. Спасибо всем, что оставались так долго [на трибунах]. Я действительно признателен за это», — сказал Синнер в интервью на корте и поблагодарил оставшуюся публику на трибунах стадиона Артура Эша.
Итальянец ответил на дополнительный вопрос об атмосфере главной арены US Open и оговорился о локации турнира: «Это потрясающе. Как сказал, спасибо всем за поддержку. Просто невероятно, когда играешь здесь в вечерней сессии. Что ж, увидимся через пару дней. Будет очень сложный матч, но я жду полуфинала здесь, в Лондоне. Я счастлив».
О встрече с Дрейпером в полуфинале Янник добавил: «Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы хорошие друзья за пределами корта. Снова будет тяжело. Он играет невероятно, еще не уступил тут ни сета. Он играет очень-очень хорошо. Так что увидим, что же будет. Я просто рад выходу в полуфинал. Посмотрим, кто сыграет лучше через пару дней».
На пресс-конференции Янник не избежал вопросов, как он сохраняет концентрацию на теннисе с учетом всех разговоров после скандала с его допинг-пробами на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. История из весенней части сезона на североамериканском харде вскрылась перед US Open, что изменило отношение к первой ракетке мира.
«Есть моя команда и мои люди, которые близки мне. Понимаете, они знают меня и знают то, что я всегда держусь людей, которые понимают меня и верят мне. Это очень важная часть. Очевидно, я счастлив, что они у меня есть — как тренеры и как люди за пределами корта. Да, сначала это была несколько тяжелая ситуация, но, знаете, день за днем она становилась лучше. Так что — да, я рад этому. Посмотрим теперь в полуфинале, что я смогу сделать», — сказал Синнер.
Медведев закончил выступление на любимом «мейджоре» не так, как хотелось бы ему и болельщикам. Чемпион US Open-2021 остается в затянувшейся гонке за вторым «Большим шлемом» и 21-м титулом в карьере. Трофейная засуха 28-летнего теннисиста длится с мая 2023 года, когда он удивительным даже для себя образом выиграл грунтовый «мастерс» в Риме.
«Тяжелое поражение. Определенно недоволен тем, как я играл в целом. Было несколько очень хороших моментов, а некоторые — не так хороши. В общем-то, достаточно тяжелое чувство. Это редкость, когда меня так вяжут [в игре], а сегодня я был очень зажат. Когда промахивался, не чувствовал, почему это происходит, поэтому не мог поправить это. Я был очень скован, так что очень непростые ощущения. Недоволен собой. Но это теннис. Окей, я проиграл и еду домой», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Даниил затруднился найти ответ, что именно пошло не так. Он не смог назвать конкретную причину перепадов в игре.
«В теннисе так бывает, что иногда ты точно не знаешь причину. Может быть что угодно: хорошая игра соперника, его мячи и удары, много разных вещей. У меня пока нет ответа, и, вероятно, точно не пойму, почему именно это произошло. Определенно были перепады. Если искать позитив, то первый сет был для меня ужасным — возможно, даже хуже третьего, но я сумел решить много проблем во втором сете, заиграл лучше. И то же самое в четвертом сете, когда я смог начать искать решения некоторых проблем из третьего. Это позитив, а негатив в том, что я не решил их полностью. И всегда лучше не решать подобные проблемы вовсе, чем сталкиваться с ними. Не знаю, почему именно, но это не лучший мой матч. На самом деле думаю, что не лучший матч для него тоже, немного не хватало здесь и там. Но он выиграл, так что был лучше», — сказал россиянин.
Медведев не стал связывать перепады в уровне тенниса с влиянием соперников друг на друга. Он обратил внимание на то, что даже при хорошем исполнении в эти недели в Нью-Йорке было непросто контролировать игру с такими мячами на корте.
Даниил в целом положительно оценил свое выступление на четырех турнирах «Большого шлема» в этом сезоне в конкуренции с Алькарасом, Синнером и Джоковичем. В 2024 году теннисист в третий раз в карьере проиграл в финале Australian Open, во второй раз дошел до четвертого круга «Ролан Гаррос» (только однажды он забирался в Париже на раунд дальше), во второй раз подряд пробился в полуфинал Уимблдона и теперь впервые покидает Нью-Йорк после четвертьфинала (при титуле, двух финалах и одном полуфинале ранее).
«Сезон на «Большом шлеме» был довольно хорошим. «Ролан Гаррос» и Уимблдон не самые простые для меня турниры, а были достаточно хорошие результаты. Конечно, на Australian Open и US Open у меня были большие надежды, в итоге проиграл одному и тому же парню на обоих. Но с учетом многих вещей, что приехал сюда без уверенности в себе после Монреаля и Цинциннати [с вылетом после стартовых матчей], попытался выступить в Австралии сразу [после межсезонья] и почти выиграл там после нескольких сумасшедших камбэков, я чувствую: это был хороший для меня год на «Шлемах». Вероятно, должен был выступить лучше на других турнирах, даже не на «Большом шлеме». Но у меня еще есть шанс, остается где-то четыре-пять турниров [до конца сезона]. И да, вот на чем должен сосредоточиться теперь», — сказал бывший первый номер рейтинга.
Медведев отдельно оценил свои матчи с Синнером на трех турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Даниила попросили описать опыт этого противостояния в конкретном моменте.
«Это сложно. Я имею в виду, что он один из лучших игроков мира, а по рейтингу — самый лучший, и он заслужил это. Против него тяжело. Он хорошо чувствует игру. Он часто выбирает правильный удар в нужный момент. И именно здесь мне нравится играть с такими соперниками, потому что все становится, знаете ли, напряженным в каждом розыгрыше, любой из них имеет значение, а затем на брейк-пойнте ты пытаешься предугадать, что он сделает и как можно этому противостоять. Чувствую, что все матчи были по-своему интересны публике, я так считаю. И да, буду рад сыграть против него больше матчей на «Больших шлемах», — сказал россиянин.
Медведев рассмеялся на вопрос, стоит ли ему в межсезонье специально готовиться к новым противостояниям со звездами следующего поколения. С одной стороны — есть всего две-три недели, с другой — это самый большой отрезок непрерывной подготовки к любым вызовам сезона.
«Обычно я хорошо вхожу в сезон. Здесь всегда были и есть сложные соперники. Раньше — такие как Рафа [Надаль], Роджер [Федерер] и Новак, теперь — Карлос, Янник и некоторые другие ребята. Просто стараюсь много и серьезно тренироваться, прибавлять в игре и стремлюсь победить их», — сказал Даниил.
Медведев также ответил на вопрос о личном противостоянии с Синнером в туре. После шести подряд побед с февраля 2020-го до октября 2023-го у россиянина против итальянца менее чем за год — только один выигранный матч из семи.
«В последнее время — тяжело для меня. Но в то же время, честно говоря, если сравнивать сегодняшний матч с некоторыми из тех, которые сыграл с ним прошлом году, когда он начал меня побеждать, я чувствую, что делаю правильные вещи. Я просто не смог их хорошо исполнить. По этому матчу ощущение, что он все делал правильно и я все делал правильно. И ощущение, что мы оба вышли после матча с мыслью: «Окей, сейчас я чувствую то же, что и он». Что ж, единственная вещь — я проиграл, а он победил. Так что он будет чувствовать себя лучше. А так — мне нравится. Знаете, такие большие противостояния, как это, всегда подталкивают меня быть лучше, и иногда я проигрываю, иногда побеждаю. Я постараюсь быть лучше в следующий раз, и это единственное, что могу сделать», — сказал россиянин.