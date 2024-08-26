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Сегодня, 21:00

Российские теннисистки победно стартовали на US Open. Но без нервотрепки не обошлось

Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
Сергей Подушкин
Обозреватель
Дарья Касаткина.
Фото Dan Hamilton, USA Today Sports
Эрика Андреева.
Фото Global Look Press
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Первая ракетка страны Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг Открытого чемпионата США.

Теннис. US Open. Женщины
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 12) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:2, 6:4
Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 7:6 (9:7)

Успешно для россиянок начался в Нью-Йорке US Open-2024. Одними из первых на корт в стартовый день вышли Дарья Касаткина и Эрика Андреева, выиграв свои матчи в двух партиях, но не без нервотрепки во вторых сетах. Причем для Андреевой эта победа стала всего лишь второй в карьере на «Больших шлемах».

Касаткина находит игру после серии неудач

Может, кто-то уже подзабыл, но именно Касаткина довольно долгое время остается первой ракеткой России. В рейтинге WTA Дарья занимает 13-е место, а в чемпионской гонке 2024 года — 12-е. Там она, кстати, также является лучшей из соотечественниц. При этом у нее остаются неплохие шансы и на попадание на Итоговый турнир, ведь от занимающей восьмую строчку в чемпионской гонке американки Эммы Наварро отставание составляет чуть более 400 очков.

Однако после великолепного выступления в Истборне в середине июня, где Касаткина на пути к титулу WTA 500 превзошла в том числе будущую финалистку Уимблдона Жасмин Паолини из Италии, в результатах 27-летней россиянки наметился заметный спад. На Уимблдоне Касаткина в третьем круге проиграла испанке Пауле Бадосе. Затем пропустила Олимпийские игры в Париже, сыграв сразу три турнира в Северной Америке (в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати), где проиграла три матча из четырех. Единственную победу она одержала в Цинциннати над еще одной россиянкой Екатериной Александровой, после чего уступила американке Тейлор Таунсенд. В общем, серия турниров перед US Open у Дарьи, мягко говоря, не задалась.

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Тем не менее сетка на Открытом чемпионате США Касаткиной досталась, скажем так, вполне рабочая вплоть до четвертьфинала, где есть перспектива встретиться с крайне неудобной для нее соперницей — белоруской Ариной Соболенко. Хотя, с другой стороны, для кого сейчас Соболенко можно назвать удобной оппоненткой? В любом случае до этой стадии еще надо дойти, выиграв четыре встречи. А Касаткина за два с лишним месяца выиграла в общей сложности перед турниром в Нью-Йорке только три матча.

Но в игре с Жаклин Кристиан на старте US Open-2024 она не испытала особых проблем. Румынку нельзя назвать совсем уж слабой соперницей, в рейтинге она занимает 69-е место. Причем в апреле на грунте в Чарльстоне Касаткина и Кристиан встречались между собой, и тогда Дарья взяла верх лишь в трех сетах. Зато сейчас в Нью-Йорке все получилось куда проще, пусть во многом благодаря ошибкам румынки. Жаклин пыталась действовать активно, вот только против Касаткиной, которая умело защищалась и контратаковала, такая тактика не работала, особенно с учетом большого количества брака от Кристиан.

Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Эрика Андреева вышла на олимпийскую чемпионку Парижа

В первом сете равная борьба шла только до счета 2:2, после чего россиянка взяла затяжной пятый гейм на приеме. Она выдала очень мощный отрезок из семи выигранных геймов подряд, взяв первую партию и повела 2:0 во втором сете. Правда, после этого у нее также начался небольшой спад, а румынка пришла в себя и сравняла счет в партии. Касаткина вновь вышла вперед (4:2) и вновь позволила сравнять счет, причем отдала девять розыгрышей подряд. Вот только затем в этой качельной партии россиянка вновь прибавила, пару раз продемонстрировала класс на приеме, оказала на соперницу давление в розыгрышах и оформила еще один, как выяснилось, решающий брейк. В заключительном гейме Дарья отметилась сперва эйсом, а затем и двойной, но все же поставила победную точку.

Впрочем, для Касаткиной победы в первых кругах турниров «Большого шлема» — обыденность. Чего не скажешь про Эрику Андрееву. 20-летняя старшая сестра Мирры, конечно, прогрессирует не так стремительно. Но все же прибавляет в результатах и в рейтинге. На минувшей неделе в Монтеррее она впервые обыграла соперницу из топ-20 (11-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз), добралась до четвертьфинала и, как следствие, поднялась на рекордную пока для себя 75-ю строчку рейтинга WTA. Причем, несмотря на маленький (165 см) рост, подавала очень недурно, да и вообще эпизодами демонстрировала мощную атакующую игру, не забывая и про эффектные укороченные.

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На «Больших шлемах» в основной сетке Эрика прежде выиграла всего один матч — у Эмины Бектас из США на Уимблдоне-2024. Теперь же она сумела справиться с китаянкой Юань Юэ, между прочим, 37-й ракеткой мира. В первой партии преимущество Андреевой-старшей было очевидным до счета 5:0, но затем китаянка выиграла три гейма подряд и довольно-таки опасно приблизилась. К счастью, россиянка все же не позволила сопернице себя догнать, поставив точку в партии в девятом гейме. А затем повела 2:0 и заработала двойной брейк-пойнт на подаче Юань Юэ.

Вот только китаянка спасла-таки гейм, затем при 3:1 в пользу Эрики отыграла еще один, после чего взяла подачу россиянки и сравняла счет. Все в итоге решилось на тай-брейке, где Андреева и китаянка упустили по одному сетболу на приеме. Однако получив второй шанс, Эрика воспользовалась им превосходно. Сперва продемонстрировала прекрасную игру в защите, после чего перехватила инициативу и не очень мощным, но очень грамотным ударом по месту завершила встречу в свою пользу. Теперь ее ждет матч с куда более статусной китаянкой — олимпийской чемпионкой Парижа Чжэн Циньвэнь.

US Open
Дарья Касаткина
Эрика Андреева
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