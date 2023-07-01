Первая ракетка России во второй раз в 2023 году не сумела сделать последний шаг к титулу.

Турнир WTA Rothesay International. Финал

Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:2, 7:6 (15:13)

Дарья Касаткина благодаря своим выступлениям на турнире в Истборне сможет вернуться в топ-10 рейтинга WTA накануне Уимблдонского турнира. В финале соревнований россиянка показала красивую игру и сумела навязать борьбу Мэдисон Кис. Однако удача была на стороне американкой теннисистки.

Второй финал

Финал турнира WTA 500 в Истборне стал первым для Касаткиной за долгое время. Последний раз россиянка играла в решающем матче в январе 2023 года — тогда она в Аделаиде уступила Белинде Бенчич. После этого игра Дарьи пошла на спад — до последнего момента.

Выход в финал в Истборне уже позволил Касаткиной поправить свои рейтинговые дела. Но победа на турнире стала бы приятным бонусом накануне Уимблдона. Тем более что сейчас Дарья находится в неплохой форме: на пути к решающему матчу россиянка отдала всего лишь один сет.

Правда, соперница Касаткиной, занимающая 25-ю строчку в рейтинге Мэдисон Кис, и вовсе не проиграла ни одной партии в Истборне. Этот финал турнира WTA стал для американки первым за полтора года. При этом обе теннисистки имели в своей копилке по шесть титулов WTA, а статистика личных встреч говорила в пользу Кис. К тому же ей уже удавалось брать титул в Истборне.

Последняя встреча теннисисток, которая состоялась в апреле в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне, завершилась волевой победой Касаткиной. Тем не менее шансы на успех у обеих были примерно равными.

Дарья Касаткина и Мэдисон Кис. Фото Reuters

Бурное начало

Американка очень бодро начала этот матч. Мэдисон сумела взять три сета подряд и смотрелась намного увереннее в подачах. Однако Дарье все-таки удалось включиться в игру, и она стала действовать на равных на задней линии.

Касаткиной удалось отыграть два сета и в целом наладить свою подачу. Но Кис выполнила множество ударов навылет и в целом смотрелась намного агрессивнее своей соперницы. Поэтому неудивительно, что этот гейм остался за Кис. Но Дарья сдаваться не собиралась.

Второй гейм начался чуть лучше для россиянки — соперницы обменялись подачами, но американке все же удалось вырваться вперед. Казалось, что Кис своего уже не упустит, но при счете 1:4 Касаткина сумела вернуться в игру и заставить соперницу понервничать.

Дарья Касаткина. Фото AFP

Упорная борьба

Дарья держала свою подачу, а потом и сократила количество брака в своей игре. Кис, наоборот — начала ошибаться и позволила Касаткиной не просто сравнять счет, а даже вырваться вперед. Американке пришлось отыгрывать подачу на партию при счете 5:6.

А дальше между соперницами началась упорная борьба. Кис трижды сумела выйти на матчбол, однако Касаткина упорно отыгрывала их. Затем уже Дарья упустила четыре сетбола, но не сдавалась — сумела спасти четвертый матчбол!

В конечном итоге американка все-таки дожала соперницу и победила на тай-брейке со счетом 15:13. Титул в Истборне стал седьмым в карьере Кис. А Касаткина даже несмотря на поражение начнет новую неделю и Уимблдонский турнир в топ-10 рейтинга WTA.

С одной стороны здорово, что первая ракетка России набрала неплохую форму перед важным «Шлемом». С другой — возникает вопрос, не слишком ли много сил потратила россиянка на малозначительном турнире? Ну и если уж Касаткина добралась до финала, неплохо было бы, наконец, реализовать свой шанс. А то наша спортсменка без титулов уже почти год, и эту ситуацию необходимо исправлять, иначе место в десятке будет потеряно очень быстро.