Шнайдер впервые выходит в третий круг Мельбурна. Прошла Томлянович на морально-волевых

Уступала в первом сете 1:3 и позволила сопернице сравнять счет во второй партии с 4:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:4, 7:5

Диана Шнайдер в упорной борьбе смогла пройти экс 32-ю ракетку мира Айлу Томлянович. Особенно нервным получился второй сет, в котором Диана позволила Айле сравнять счет с 1:4 до 5:5, но все же завершила встречу в двух партиях. Несмотря на мощную поддержку трибун в пользу местной теннисистки. Это первый выход в третий круг Australian Open для Дианы, и дальше ей играть с Донной Векич или Хэрриет Дарт.

Особенный турнир

После сверхуспешного прошлого сезона две победы и два поражения в Брисбене и Аделаиде заставили болельщиков говорить о том, что Диана Шнайдер поспешила расстаться с тренером Игорем Андреевым, работой с которым 20-летняя теннисистка была очень довольна в 2024-м. Не самым уверенным вышел и старт в Мельбурне, где она была на грани поражения в первой партии, но отыграла два сетбола и затем переломила ход поединка с Элизабеттой Коччаретто в свою пользу.

Дальше надо было играть с Айлой Томлянович. В прошлом сезоне представительница Австралии вылетела из топ-100, а нынешний сезон начала с поражения от Эшлин Крюгер в Аделаиде. Волею жребия Айле снова пришлось играть против Крюгер на старте Australian Open. На этот раз уроженке Хорватии удалось взять реванш в трех сетах и защитить свои очки за прошлый сезон.

Айла выполнила задачу-минимум и могла играть со Шнайдер в свое удовольствие. Чувствовалось, что Томлянович раскрепощена и при мощной поддержке своих болельщиков уверенно повела с брейком (3:1). Однако Шнайдер удалось сделать обратный брейк, а вскоре и выйти вперед (5:4). И тут Томлянович занервничала. За счет ошибок соперницы Диана заработала два сетбола, но Айла смогла отыграть их. После этого был затяжной дьюс, где обе соперницы имели шансы на успех, но удача в итоге благоволила россиянке (Шнайдер отыграла три геймбола и взяла сет с четвертого сетбола).

Во втором сете Шнайдер сделала быстрый брейк (3:1), а вскоре повела со счетом 4:1. Томлянович долго сопротивлялась на «ровно», но все же не смогла сделать обратный брейк. В тот момент Диана играла очень здорово, и казалось, что вскоре матч завершится. Но тут наступил перелом. Айла взяла два гейма подряд, но при счете 4:3 не смогла сравнять счет на своей подаче.

Айла Томлянович и Диана Шнайдер. Фото Getty Images

Шнайдер вышла подавать на матч, но Томлянович вытащила очень много крутых ударов с задней линии и справедливо осталась в игре. Однако два важнейших гейма партии все-таки остались за Шнайдер. При 5:5 она смогла удержать свою подачу, хотя играла очень аккуратно и больше надеялась на ошибки соперницы. Далее Томлянович не смогла обеспечить себе тай-брейк. При 30:30 австралийка сделала двойную ошибку. А в следующем розыгрыше уверенно пошла к сетке, но Диана классным ударом обвела Айлу у сетки.

«Australian Open особенный турнир для меня, — рассказала после матча Шнайдер. — Все началось здесь, в Мельбурне, два года назад против Марии Саккари на «Арене Маргарет Корт». Я всегда вспоминаю этот матч с улыбкой на лице, потому что атмосфера была такой приятной. За этот матч тоже спасибо болельщикам. Они пришли и болели за нас обеих. Мне очень понравилось, и я рада, что победила».

Свобода и агрессия

Также Диана прокомментировала, как ей удается сохранять хладнокровие в решающих розыгрышах и принимать оптимальные решения. «Я стараюсь играть в свой теннис — стараюсь действовать свободно и агрессивно. Какой бы ни был счет в матче. Начало это или конец сета, я буду стараться гнуть свою линию. С нетерпением жду следующего матча. Хочу сыграть так же хорошо, как с Айлой, или даже лучше», — подчеркнула Шнайдер.

Россиянка впервые вышла в третий круг на Australian Open (и третий раз выступит на этой стадии на турнирах «Большого шлема»). В прошлом году в Мельбурне она проиграла на старте.

Диана Шнайдер. Фото Reuters

«Диане удалось одержать победу над Томлянович, которая, на самом деле, долгое время была травмирована, — отметила «СЭ» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Несмотря на это, Айла всегда является одной из самых опасных соперниц, поэтому еще больше радует то, что Диане удалось провести такой ровный матч. Стоит сказать, что в этом случае не стоит смотреть лишь на счет потому, что игра на самом деле была очень напряженная. Здорово, что Диана прибавляла в самые решающие моменты и смогла победить, с чем я ее и поздравляю».

Отметим, что Шнайдер также продолжает выступать в Мельбурне в парном разряде с Миррой Андреевой. Скорее всего, во втором раунде им придется играть с Жасмин Паолини и Сарой Эррани, которым они уступили в финале Олимпиады в Париже-2024.