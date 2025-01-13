«Выгнала маму с трибуны». Одна из надежд России на Australian Open удивляет своим поведением и нарядами

20-летняя Диана Шнайдер обыграла Элизабетту Коччаретто на старте турнира «Большого шлема» в Мельбурне.

Australian Open. Первый круг

Женщины. Одиночный разряд

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:6 (7:4), 6:4

Вторая ракетка нашей страны Диана Шнайдер не без приключений, но выполнила задачу успешного старта в одиночной сетке Открытого чемпионата Австралии. В матче первого раунда против Элизабетты Коччиаретто из Италии 20-летняя россиянка была на грани поражения в первой партии, но отыграла два сетбола и затем переломила ход поединка в свою пользу. К состоянию Дианы пока есть вопросы, также большие непонятки с ее тренерским штабом. Тем не менее потенциал у этой теннисистки огромен. И если она поймает кураж, то способна пройти на кортах Мельбурна очень далеко. В парном разряде ее олимпийский дуэт с Миррой Андреевой вообще в списке из верных претендентов на титул.

Диана Шнайдер. Фото AFP

Победный настрой

Диана — одна из самых недооцененных молодых теннисисток тура, особенно на фоне суеты из-за ее партнерши по выступлениям в паре Мирры Андреевой и вздохов вокруг Анны Калинской, девушки первой ракетки мужского рейтинга Янника Синнера. В прошлом году Шнайдер выиграла четыре турнира WTA, прорвалась с 97-й строчки мирового рейтинга на 13-ю, завоевала серебро Олимпиады и все равно не стала кумиром болельщиков. Хотя и с имиджем у девушки все неплохо — неизменные косынки выделяют ее на общем фоне. А в Мельбурне Диана появилась на корте в эффектном красном платье с кокетливыми вырезами в районе плеч спереди и сзади. Впрочем, игра против Коччаретто все равно сложилась для россиянки непросто.

«Встреча получилась очень сложной — как физически, так и психологически, — рассказала Шнайдер в интервью на корте. — Первый матч всегда один из самых тяжелых: новый корт, условия, атмосфера. Надо адаптироваться. Поэтому было нелегко, и я горжусь, что со всем справилась. В первом сете говорила себе, что все соперницы сильные и будут сражаться до конца. Напоминала, что может быть три сета — и надо бороться. Маму я выгнала с трибуны. Пусть побережет нервы. Ей очень тяжело — может быть, даже тяжелее, чем мне. Мне передается ее напряжение, и я тоже больше нервничаю. Семье очень трудно смотреть матчи, но я благодарна им за поддержку».

Семья сейчас — это главная опора Дианы, ведь в конце года она не продлила контракт с тренером Игорем Андреевым, с которым сотрудничала с начала лета. По слухам, теперь одну из звезд женского тенниса тренирует отец Максим — юрист и бывший боксер. Как такое возможно на столь высоком уровне — непонятно. И как итог, после отпуска с семейной поездкой в гонконгский Диснейленд (с мамой и 12-летним братом Львом, который также начинает теннисную карьеру) результаты Шнайдер не впечатляли — поражение в первом же матче в Брисбене от украинки Ангелины Калининой и неудача в четвертьфинале в Аделаиде против Юлии Путинцевой из Казахстана. Дай бог, чтобы после нервной игры Коччаретто в Мельбурне, которая продолжалась почти два часа, к Диане вернулся победный настрой.

Диана Шнайдер и Элизабетта Коччаретто. Фото AFP

Парные горизонты

Далее на Australian Open Шнайдер ждет матч второго круга с австралийкой Айлой Томлянович, которая накануне одолела американку Эшлин Крюгер (6:4, 4:6, 6:4). Далее может быть сложнейший поединок с 18-й ракеткой мира хорваткой Донной Векич, ну и потом — при удачном развитии событий — супербитва в четвертом круге против олимпийской чемпионки и прошлогодней финалистки Australian Open Чжэн Циньвэнь. Также в одной четверти сетки с Дианой — первая ракетка мира Арина Соболенко, но в состоянии ли при текущих раскладах вторая ракетка России добраться до четвертьфинала — большой вопрос. Тем не менее будем болеть и верить.

При этом очевидно: чем раньше Шнайдер вылетит из одиночной сетки, тем больше у нее будет возможностей сконцентрироваться на парном разряде, где шансы намного выше. В первом круге Диане и Мирре Андреевой (которые в нынешнем сезоне уже взяли один титул) выпало играть с Анджеликой Морателли из Италии и Катаржиной Питер из Польши. Наши девушки, конечно, фаворитки, но во втором круге публику, возможно, ждет повторение олимпийского финала — соперницами россиянок должны стать чемпионки Парижа-2024 — итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани. И, скорее всего, ключевым моментом станет занятость девушек в одиночном турнире. С датами парных поединков, правда, пока непонятно. Расписание из-за воскресного дождя будет меняться, и прогнозировать эту историю невозможно.

В целом первый турнир «Большого шлема» пока складывается без гиперсенсаций, если, конечно, не относить к ним новый провал 11-го «сеяного» Стефаноса Циципаса. Грек с российскими корнями проиграл в четырех сетах американцу Алексу Микельсену (5:7, 3:6, 6:2, 4:6) и продолжит падение в рейтинге. В прошлом году один из самых талантливых игроков своего поколения уступил в Австралии в четвертом круге, затем дошел до четвертьфинала во Франции и не добрался до второй недели ни на Уимблдоне, ни на Открытом чемпионате США. В интервью Стефанос жаловался на утрату мотивации и личностный кризис. На этом фоне он пытался расстаться со своей девушкой — испанкой Паолой Бадосой, но затем вернулся к многолетней пассии. Увы, любовь Циципаса пока не спасает. Сама Бадоса, кстати, успешно преодолела в Мельбурне барьер первого раунда, победив китаянку Ван Синьюй — 6:3, 7:6 (7:5).