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Сегодня, 21:55

Шнайдер показывает невероятный теннис в Лондоне! Диана, похоже, наша главная надежда

Диана Шнайдер обыграла Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
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Юная россиянка сверхуверенно переиграла чемпионку US Open-2017 и обошла в рейтинге Мирру Андрееву.

Уимблдон-2024. Второй круг. Женщины
Диана Шнайдер (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:1

Диана Шнайдер проводит классный травяной сезон. Уроженка Жигулевска уже выиграла 10 матчей на этом покрытии (и семь — подряд), взяв титул в немецком Бад-Хомбурге и дойдя до четвертьфинала в Бирмингеме. В первом круге Уимблдона Диану ждало суровое испытание в лице Каролины Плишковой. Чешская теннисистка выиграла первую партию, а во втором сете повела 3:2 с брейком. Однако Шнайдер сразу же сравняла счет. В решающей партии Диана вновь уступала, на этот раз 0:2, но в итоге победила 7:5. Россиянка впервые прошла первый круг на Уимблдоне (в прошлом году не смогла пробиться через квалификацию) и встречалась со Слоан Стивенс. Лучшие годы 31-летней американки позади, но столь уверенная победа россиянки говорит о ее серьезном потенциале на британском «мейджоре». Дальше встреча с 19-й «сеяной» Эммой Наварро.

Мощь от Дианы

В недавнем интервью «СЭ» Диана рассказывала, что собирается провести всю карьеру в косынке. «Это гарантия, что солнечного удара точно не будет, об этом переживать точно не надо. Понятно, что надо принимать и другие меры от обезвоживания, но мне в косынках очень удобно». В Лондоне погода пока не радует игроков солнечными лучами, поэтому Шнайдер играет без фирменного аксессуара. Но ее игра все равно вызывает восторг.

В матче первого круга она очень здорово переигрывала грозную Плишкову ударами с задней линии, забрав все важные мячи во втором и третьем сетах. В матче же со Стивенс борьбы не получилось. Диана сделала быстрый брейк, а вскоре и второй раз взяла подачу соперницы (4:0). Показалось, что первый сет будет выигран с «баранкой», но чемпионка US Open-2017 и финалистка «Ролан Гаррос» — 2018 все же взяла гейм престижа, а потом едва не наиграла на свой брейк. Но Шнайдер, отыграв брейк-пойнт (единственный у Слоан за весь матч), на «ровно» двумя красивыми бэкхендами завершила первую партию.

Диана Шнайдер. «В косынке буду играть всю карьеру». Интервью Дианы Шнайдер

Второй сет Диана начала с брейка, но затем проигрывала 0:30 на своей подаче. За счет классной подачи удалось спасти подвисший гейм, но показалось, что американка наконец-то почувствовала свою игру. На своей подаче она повела 40:0, и в этот момент начался довольно сильный дождь. Теннисистки убежали в раздевалку, а корт застелили специальным настилом.

Игра возобновилась спустя 25 минут. Стивенс логично выиграла свою подачу, но после этого на корте была только одна теннисистка — Шнайдер. Диана играючи забивала один виннерс за другим, наглядно показав, почему букмекеры считали ее фаворитом этой встречи.

Дальше ей играть с Эммой Наварро, которая на Уимблдоне прошла Ван Цян и неожиданно легко разобралась с Наоми Осакой (6:4, 6:1), которая в этом году старается перезапустить свою карьеру. Интересно, что Шнайдер и Наварро играли друг с другом меньше недели назад в полуфинале Бад-Хомбурга — тогда россиянка обыграла третью «сеяную» в трех сетах. Так что у Эммы будет большое желание взять реванш, но уровень игры Дианы позволяет ей рассчитывать на выход во вторую неделю. Это точно не будет сенсацией.

Диана Шнайдер.
Фото AFP

Поверить в себя

В live-рейтинге Диана уже обошла Мирру Андрееву и сейчас занимает 26-е место. Хотя еще в начале апреля была 58-й.

«Мне кажется, я поверила в себя только после Australian Open-2023, когда прошла квалификацию, один раунд основного турнира и провела запоминающийся матч во втором круге с Марией Саккари (Шнайдер проиграла в трех сетах, причем после победы в первом уступила во втором лишь 5:7. — Прим. «СЭ»). Тогда только и подумала, что могу играть с ними (элитными игроками), а еще чуть-чуть — и буду обыгрывать. Конечно, здорово помог и Таиланд (Диана взяла дебютный титул на уровне WTA в Хуахине в феврале 2024-го. — Прим. «СЭ»). Титулы всегда были для меня чем-то особенным и важным, потому что всегда стараюсь играть для них. Сейчас еще очень сложно попадать и в финалы, и в полуфиналы. Но каждый из них помогает потом добиваться следующего. А в Таиланде была просто невероятная неделя! У меня были сильные соперники и игра, которая принесла много удовольствия. Это, безусловно, останется в моей памяти».

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Выше из россиянок в live-рейтинге только Екатерина Александрова (24), которая после снятия с Уимблдона лишилась 240 очков, Анна Калинская (17, во втором круге сыграет с Марией Боузковой), Людмила Самсонова (12, во втором круге ее ждет российское дерби с Элиной Аванесян) и Дарья Касаткина (10). Матч первой ракетки России и Юрико Миядзаки из-за дождя был перенесен на четверг, 4 июля.

Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
Слоан Стивенс
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