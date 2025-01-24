Драма Джоковича: серб снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы. 25-й «Шлем» откладывается

Печально.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Мужчины. Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 7) — 7:6 (7:5), отказ 2-го игрока.

Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии 2025 года. 37-летний серб отказался продолжить полуфинальный матч против немца Александра Зверева из-за травмы. Теннисист успел отыграть только один сет — он уступил 6:7.

Ноле допустил, что больше не приедет в Австралию

Сразу после матча Джокович был подавлен. Но все же нашел силы пообщаться на пресс-конференции.

«Я не тренировался после встречи с Карлосом Алькарасом и сделал все, чтобы залечить травму. Физическая работа мне несколько помогла, но к концу сета я чувствовал все большую боль, это было невыносимо. Я пробовал...» — признался Новак.

По словам серба, если бы он выиграл первый сет — мог бы еще потерпеть. Но понимал, что отыграться в таком состоянии будет нереально.

«Возможно, попробовал бы еще несколько геймов, но становилось все хуже и хуже. Я знал, даже с победой в первом сете это будет невероятная борьба за то, чтобы остаться со Зверевым в разменах. Я не был готов терпеть еще несколько часов», — заявил Джокович.

Кроме того, теннисист раскрыл подробности травмы: «Разрывы мышц есть. Два года назад с этим было получше, но на этот раз все не так. В этом аспекте можно работать лучше. У меня было два выходных, я думал, что этого достаточно, но, к сожалению, нет», — подчеркнул теннисист.

Пока Новак не знает, продолжит ли сотрудничество со своим некогда извечным соперником, а теперь тренером Энди Марреем: «Мы оба расстроены из-за произошедшего, поэтому будущее пока не обсуждали. Конечно, я поговорю с Энди, поблагодарю его за то, что он был со мной здесь. Поделюсь впечатлениями от работы — разумеется, они положительные. Узнаю его мнение. А потом будем двигаться дальше. Сейчас сложно переключиться, перевернуть страницу и рассуждать о дальнейших шагах. Нам обоим надо остыть».

Наконец, Джокович допускает, что это был последний Australian Open для него. «Вернусь ли? Шанс есть, кто знает. Мне нужно посмотреть, как сложится сезон, я хочу продолжить, но посмотрю, как смогу составить график. Я хотел бы приехать еще раз, у меня здесь был большой успех. Но, конечно, есть шанс, что не приеду», — с грустью поделился Новак.

Александр Зверев и Новак Джокович. Фото Getty Images

Откуда травма?

Нельзя сказать, что в медицинском отказе Джоковича есть что-то удивительное. Случай в матче против Зверева — уже седьмой подобный в карьере Новака, по данным tennisabstract.com. Правда, последний раз именно в Австралии серб снимался в 2009-м — не доиграл четвертьфинал против Энди Роддика.

На этом Australian Open проблемы у серба начались еще в четвертьфинале против 21-летнего Карлоса Алькараса. Новак позвал врачей уже в первом сете при счете 4:4 — ему оказали помощь в подтрибунном помещении. И, несмотря на то что первую партию Джокович все же проиграл, встречу он все же забрал — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

После матча во время интервью на корте Новак не стал подробно рассказывать о проблеме, но поделился секретом успеха: «Как удалось победить? Двумя руками и двумя ногами. Вернее, ноги было полторы, но... Я все еще в турнире, так что не хочу рассказывать про травму. Лекарства сработали и помогли. Потом мне пришлось принять еще дозу — звучит ужасно: «принять дозу». Но правда пришлось».

Как и в случае со Зверевым сейчас, тогда Джокович заявил: проиграй он второй сет — снялся бы: «Если бы я проиграл второй сет, то не знаю, стал бы продолжать. Но я чувствовал себя все лучше, провел два отличных гейма и забрал партию. Потом я заметил, что Карлос не очень уверенно играет с задней линии. И я начал играть лучше, двигаться лучше. Травма мне не мешала».

Фото Getty Images

В будущее Джокович смотрел с оптимизмом: «Теперь посмотрим, что будет, когда лекарства перестанут действовать. Завтра утром. Но сейчас я просто буду наслаждаться победой. В 2023-м у меня была похожая травма с самого начала турнира — и мне пришлось играть агрессивнее. Иногда это помогает. Сегодня точно помогло в конце второго и третьем сете».

Однако оптимизм не помог. На тренировку за день до игры со Зверевым Джокович не вышел. И в итоге снялся.

Новак — один из самых титулованных теннисистов в истории. На его счету рекордные 24 «Больших шлема», 10 из которых были завоеваны как раз в Австралии. Но теперь большой вопрос: сможет ли серб когда-нибудь выиграть 25-й? В этот раз 37-летнюю сербскую легенду подвело здоровье.