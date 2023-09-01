Россия — Украина — 1:1. Принципиальные противостояния в женской сетке US Open

Свитолина перетерпела Павлюченкову, находясь в шаге от травмы.

US Open. Женщины. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 26) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:3

В ночь с четверга на пятницу в Нью-Йорке должны были пройти сразу два принципиальных русско-украинских дерби в женской сетке. Екатерина Александрова — Леся Цуренко и Анастасия Павлюченкова — Элина Свитолина. Причем интересно, что муж Свитолиной француз Гаэль Монфис в это же время должен был начинать свой матч против партнера Насти по золотому миксту в Токио Андрея Рублева. Как прошло российско-украинское противостояние в США и поприветствовали ли друг друга теннисистки?

Полотенца не работают

В матче Александровой и Цуренко борьбы не получилось. Хотя Катя может проиграть любой матч даже со счета 6:1 в первом сете — и она пыталась, дав Лесе-украинке сделать брейк во второй партии, но тут же его отыграла и добила до счета 6:3. В 1/16 финала нестабильной россиянке будет очень сложно — на нее вышла победительница Уимблдона Маркета Вондроушова, которая выиграла два предыдущих круга с общим счетом 24:7.

Интересно, что Александрова и Цуренко, хоть и не стали жать руки после матча, но по крайней мере помахали ими друг другу у сетки, причем инициатором была Леся. Катя ответила приветливым взмахом ракетки и «спасибо».

А вот Павлюченкова и Свитолина выдали на корте Луи Армстронга настоящий спектакль с неизвестным исходом до конца третьего часа игры, украденными друг у друга сетболами, комбинациями и упрямыми перестрелками, в которых обе упирались как могли. Дошло до того, что Элина брала последние очки в преддверии судорог — и продлись матч еще пару геймов, неизвестно, не пришлось бы украинке вызывать врача. Но она героически выстояла и благодаря первой подаче успела закончить его третьим матчболом.

Настю Павлюченкову называли принцессой русского тенниса, и в 32 с макияжем и сережками она тоже выглядела прекрасно, но матч был никак не для принцесс. Во всяком случае, горошин на корте было полно — начиная с духоты и заканчивая нелояльными трибунами и очень мощным теннисом соперницы. Кстати, вторая ракетка мира Арина Соболенко после своего матча и вовсе жаловалась, что в жаре у нее «не работали полотенца» и физически было очень тяжело.

Екатерина Александрова. Фото AFP

Мощь от Павлюченковой

Анастасия могла выиграть этот матч, но в двух сетах. На трехсетовик ее не хватило — и неудивительно, последние шесть матчей на трех турнирах Павлюченкова провела без решающей партии.

А начиналось все здорово. На старте поединка наша теннисистка даже не допускала брейк-поинтов на своей подаче, без надрыва и нервов держала мяч на задней линии и активно работала под правую руку Свитолиной, чем вынуждала ее уходить в оборону — а затем переводила по линии. Не получались разве что укороченные, которые Элина легко доставала.

Анастасия Павлюченкова. Фото USA Today Sports

В кульминации при счете 5:5 Павлюченкова перебодала украинку. Спасла три скрытых сетбола соперницы на своей подаче и взяла свой гейм, а затем наконец сделала брейк — хотя и Свитолина успела спасти два уже реальных сетбола. Но Настя была разнообразнее — и резала, и раскидывала по углам. Элина к такому напору была не готова.

Переломным моментом во второй партии стал пятый гейм, когда брейки начали сыпаться подряд. Но Настя отдала свой гейм, сделав две двойные ошибки и ведя 40:15 — и уверенность пошатнулась. Да, она моментально сделала счет равным, оставив соперницу без очков на подаче, но рисунок игры изменился, стал хаотичнее. Ошибки внесли в игру непредсказуемость, что было на руку отстающей Элине. Включились и эмоции — даже 40:0 на своей подаче уже не были гарантией взятия гейма.

Крики с трибун и взаимоуважение

Параллельно подключились и трибуны — хотя атмосфера на корте была уважительной. Павлюченкова даже развела руки после одной из удачных комбинаций соперницы и извинялась за желание посмотреть повтор. Свитолина в свою очередь извинялась за задержку в подаче. А трибуны были активнее — разок даже Павлюченковой крикнули под руку на смэше, были и традиционные национальные приветствия и переклички украинцев.

Свитолина взяла второй сет 6:4 и затем резко оторвалась в решающем 4:0. Павлюченкова подсела физически, стало много бить в сетку, перестали удаваться коронные удары, даже простейшие форхенды, а Свитолина перестроилась и стала агрессивнее. Но даже здесь матч не завершился — из ниоткуда нашлись резервы, и Павлюченкова стала резко нагонять. Тем интереснее, что в перерывах она почти не ела, не накрывалась полтенцем, а взяла аскезу и ограничивалась парой глотков воды. Однако через 15 минут счет стал 4:3 — Свитолина начала конкретно «гореть».

Традиционное нерукопожатие

К сожалению, сделать решающий шаг Настя не смогла — все же 4:0 слишком большая фора. В двух геймах, где нужен был брейк, дело доходило до 30:30, но тут у Свитолиной воскресла первая подача и она положила на весы эйсы. Это было тем более вовремя, что Элина начала хвататься за мышцы ног, и на горизонте замаячили судороги. Павлюченкова сделала все, чтобы продлить матч, отыграла два матчбола — но в решающие моменты не хватило сантиметров или скорее ньютонов, в которых измеряется сила, чтобы создать себе атакующую ситуацию. Свитолина же была точна и попала несколько раз в границы корта.

Рукопожатия, несмотря на красивейший матч, не состоялось — обе соперницы сразу пошли к своим сумкам. Теперь останавливать Свитолину будет третья ракетка мира американка Джессика Пегула — и болеть за украинку в Нью-Йорке будут уже не так рьяно.