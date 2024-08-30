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«Большой шлем»

Сегодня, 02:30

Камбэк Самсоновой и принципиальный матч Шнайдер. Как наши девушки выступают на US Open

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports
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Мирра не добралась до реванша со Свентек, Калинская впервые в третьем круге.

Турнир «Большого шлема» US Open
Открытые корты, хард. Женщины
Одиночный разряд. Второй круг
Анна Калинская (Россия, 15) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:2, 6:4
Людмила Самсонова (Россия, 16) — Мари Бузкова (Чехия) — 3:6, 7:6, 6:3
Диана Шнайдер (Россия, 18) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Элизабетта Коччаретто — 5:7, 6:1, 6:2
Анастасия Потапова (Россия) — Варвара Лепченко (США) —6:3, 6:4
Эшлин Крюгер (США) — Мирра Андреева (Россия, 21) — 6:1, 6:4

В четвертый игровой день US Open сразу пять россиянок шагнули в третий круг. Анна Калинская, Диана Шнайдер и Анастасия Потапова выиграли свои матчи в двух сетах, а Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова одержали волевые победы. Последней пришлось провести на корте почти три часа, совершив невероятный камбэк в матче с Марией Бузковой. Чешская теннисистка выиграла первый сет и вела во втором 5:2, но дальше прошла именно россиянка. Увы, но уже во втором раунде турнир в Нью-Йорке покидает Мирра Андреева. На двух турнирах «Большого шлема» после полуфинала «Ролан Гаррос» восходящая звезда мирового тенниса выиграла всего один матч.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open

Сорвавшийся реванш

На US Open Андреева-младшая провела один классный сет. Первый против Камилы Осорио. Во второй партии с колумбийкой Андреева мучилась на своей подаче и с большим трудом выиграла матч на тай-брейке. В матче с Эшлин Крюгер, которая сейчас находится на подъеме, эти проблемы только усугубились. За матч американка сделала шесть брейков, а Мирра очень часто допускала невынужденные ошибки. Всего за 17 геймов их набралось аж 25-ть. Соперница сыграла гораздо аккуратнее и эффективнее. Во второй партии у Андреевой был шанс перехватить инициативу при счете 2:5 она раскрепостилась и заиграла свой лучший теннис, но Крюгер все-таки довела дело до победы, хотя и поволновался своих болельщиков.

Таким образом, после классного выступления на «тысячнике» в Цинциннати (две недели назад были победы над праймовыми Ясмин Паолини и Эммой Наварро), Мирра не смогла развить свой успех и вновь встретиться с Игой Свентек (многие ожидали их реванша в 1/8 финала). На втором «Шлеме» подряд она вылетает на ранней стадии. На Уимблдоне в первом круге от ровесницы Бренды Фрухвиртовой, на US Open от 20-летней Крюгер. Впрочем, требовать суперстабильности от 17-летней теннисистки тоже неверно. Андреева-младшая и так идет с серьезным опережением графика и еще сохраняет шансы закончить год в топ-20.

Эшлин же впервые в карьере вышла в третий круг «Шлема». Учитывая ее результаты в Торонто (из квалификации дошла до 1/8 финала) и Цинциннати (обыграла Наоми Осаку и Донну Векич), — это совсем не удивляет. За выход во вторую неделю Крюгер поборется с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой. Уроженка Оленегорска вышла в третий круг на третьем «Шлеме» подряд. Причем победа над Боузковой смело можно назвать героической. Теннисистки провели на корте два часа и 50 минут. Плюс Самсонова отыграла подачу на матч при счете 5:3 во второй партии. Такая воля к победе заслуживает аплодисментов.

Уверенность Шнайдер и проблемы Рыбакиной

Диана Шнайдер вышла в третий круг на втором ТБШ подряд. 20-летняя россиянка на классе обыграла Клару Таусон. Диана была очень стабильна на своей подаче, поэтому по одному брейку в каждой партии ей хватило, чтобы довести матч до победы. Дальше ее ждем принципиальный матч с Сарой Эррани. Итальянка практически в одиночку лишила Шнайдер и Мирры золота Игр в Париже, показав феноменальный теннис в финале Олимпиады. Так что сейчас Диане представилась хорошая возможность, чтобы отыграться.

А вот Анна Калинская и Анна Потапова впервые вышли в третий круг US Open. Вторая ракетка России оказалась сильнее тезки Анны Бондар, а Потапова обыграла представительницу США Варвару Лепченко (отыграв шесть брейк-пойнтов). За выход во вторую неделю 23-летняя уроженка Волгограда сыграет с Наоми Осакой или Каролиной Муховой. Калинскую же ждет матч с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

В третьем круге и быстро вернувшаяся в элиту после тяжелой травмы Анастасия Павлюченкова. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 обидно проиграла первую партию, позволив Элизабетта Коччаретто сделать брейк в 12 гейме. Зато во втором и третьем сете Павлюченкова доминировала на корте, позволив сопернице взять всего три гейма.

Также стоит отметить решение Елены Рыбакиной сняться с турнира. Четвертая ракетка мира не вышла на матч второго круга с Джессикой Понше из-за травмы, но какой именно 25-летняя москвичка не сообщила. Она сказала только, что послушала свое тело. US Open стал уже седьмым крупным турниром текущего сезона, с которого Елена снялась из-за проблем со здоровьем. Звучит тревожно.

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Калинская
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
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