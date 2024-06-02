Кошмар, который надо поскорее забыть. Потапова покидает «Ролан Гаррос» с двумя «баранками»

Тяжелое поражение нашей теннисистки от первой ракетки мира Иги Свентек.

«Ролан Гаррос» — 2024

Четвертый круг. Женщины

Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:0

Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:4, 6:2

Восьмой день «Ролан Гаррос» начался без сюрпризов. В двух стартовых матчах на кортах Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен фавориты уверенно забрали свои матчи. И если Ольга Данилович в первом сете еще оказала сопротивление действующей чемпионке Уимблдона Маркете Вондроушовой, то Анастасия Потапова без борьбы отдала матч Иге Свентек, впервые в карьере уступив с двумя «баранками». У этого поражения есть логичное объяснение: в пятницу, 31 мая, россиянка отдала все силы в матче с китаянкой Ван Синюй, совершив мощнейший камбэк. Восстановиться не получилось.

Сочный камбэк

Как бы странно это ни звучало, это был прекрасный «Ролан Гаррос» для восьмой ракетки России. В первом круге Потапова в двух сетах обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), а во втором — еще более уверенно разделалась с Викторией Голубич (6:2, 6:2) из Швейцарии. В 1/16 финала Анастасии противостояла Ван Синюй. В Париже китаянка обыграла Юлю Нимайер и Викторию Томову, а также здорово проявила себя в Риме, где в сложнейшем трехсетовом поединке уступила Беатрис Хаддад Майя.

Потаповой Ван Синюй также создала проблемы, и это еще мягко сказано. В первой партии россиянка уступала 0:5, но затем выиграла семь геймов подряд. А при счете 2:5 воспитанница Александра Островского отыграла сетбол. Стоит отметить, что Анастасии повезло. При счете 0:4 матч был прерван из-за дождя.

«Я даже не знаю, какие приличные слова подобрать, — делилась с журналистами Потапова. — Не знаю, как у меня это вышло. Когда пошел дождь [при счете 0:4], мы с командой разобрали, что шло не так, и вывод был в том, что ничего критически ужасного я не сделала. Где-то она лучше попала, были ровные геймы — вопрос везения в том числе. Когда вышли после дождя, я думала о том, что выкарабкивалась, извините, и не из такой задницы. Было намного хуже, матчболы тройные у соперниц. Мы полностью изменили тактику, и это начало работать. Самый ли это безумный матч? Не на первом месте, потому что однажды я проигрывала сет и 2:5 на приеме с 0:40 — но выиграла тот матч».

Анастасия впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Казалось, что этот факт и такая яркая победа над китаянкой добавят ей сил. Однако соперница была уж слишком сложной — трехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» и абсолютный лидер текущего грунтового сезона Ига Свентек.

Ига Свентек. Фото Reuters

Скрытый финал?

Казалось, что в статусе очевидного андердога можно сыграть раскрепощенно, но россиянка, наоборот, зажалась. Уже спустя 11 минут Потапова проигрывала 0:3, выиграв всего один розыгрыш. За первый сет она выиграла лишь пять мячей и символично закончила партию двойной ошибкой.

Во втором сете преображения не случилось. Ноги у россиянки не работали, плюс еще зрители очень сильно поддержали соперницу, которая играла без ошибок. По лицу Потаповой было видно, что она хочет побыстрее уйти в раздевалку. В итоге помучиться пришлось всего 39 минут.

«Действительно, это было очень странно, — подчеркнула в послематчевом интервью Свентек. — Такой короткий матч, обычно на «Шлемах» такого не бывает. Я была сосредоточенной и включенной во всех геймах. Мне это помогло».

Ига допустила, что сегодня ей еще придется выйти на тренировку. Раньше так делал Рафаэль Надаль, когда очень легко разделывался со своими оппонентами. Свентек, которая вполне может добиться схожего величия на французском «мейджоре», равняется на испанца.

Дальше Иге играть с Маркетой Вондроушовой. Чешка уверенно переиграла девушку футболиста Яна Облака Ольгу Данилович. Сербка произвела настоящий фурор на этом «Ролан Гаррос», выбив из борьбы разыгравшуюся Даниэль Коллинз и Донну Векич. Причем последней она уступила с «баранкой» в первом сете, но затем дожала хорватку в концовках двух заключительных партий.

Маркета Вондроушова. Фото Reuters

Данилович очень мощно играла на грунте, но, столкнувшись с соперницей из топ-5, развалилась. Допустила слишком много невынужденных ошибок, а первая подача почти не работала. Четвертьфинал между Вондроушовой и Свентек многие называют скрытым финалом. Хотя на «Ролан Гаррос» — 2020 Ига позволила чешской теннисистке взять всего три гейма.