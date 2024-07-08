Лучшие теннисистки мира не умеют играть на траве. Они вновь провалились на Уимблдоне

Первая и вторая ракетки мира Ига Свентек и Кори Гауфф не дошли даже до четвертьфинала.

Уимблдонский теннисный турнир в женском одиночном разряде уже подарил массу сенсаций. Прежде всего, речь о невыходе во вторую неделю травяного «Большого шлема» двух лидеров рейтинга WTA — первой ракетки мира Иги Свентек из Польши и второй ракетки мира американки Кори Гауфф. По идее, отсутствие Свентек и Гауфф в четвертьфинале Уимблдона — громкая сенсация, но не стоит забывать, что это далеко не первый провал Иги и Кори на данном покрытии. Судя по всему, они просто не умеют играть на траве. По крайней мере, они отнюдь не так хороши, как на грунте и харде.

Беспомощная Свентек

Свентек вылетела в третьем круге Уимблдона-2024 от бывшей россиянки Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан. Безусловно, для Путинцевой нынешний сезон является одним из лучших в карьере, да и матч против Иги она провела вдохновенно, после проигранного стартового сета просто-напросто уничтожив на корте польскую теннисистку — 3:6, 6:1, 6:2. «Не она проиграла матч, а это я его взяла», — прокомментировала свой успех Юлия. Однако это утверждение верно лишь отчасти, поскольку на другом покрытии вряд ли бы мы увидели столь беспомощную, срывающую удар за ударом Свентек. А на уимблдонской траве — еще как увидели! Причем отнюдь не в первый раз.

Ига Свентек. Фото Reuters

«Я позволила ей вернуться в игру во втором сете. И еще я ошибалась. Я знаю, что сделала неправильно после «Ролан Гаррос». Я не отдохнула должным образом и не собираюсь повторять ту же ошибку снова», — заявила польская теннисистка. Хотя это утверждение как минимум спорно, ведь после «Ролан Гаррос» Ига не выступала в турнирах на протяжении трех недель, снявшись в том числе с WTA 500 в Берлине из-за «общей физической и ментальной усталости».

Конечно, грунтовый сезон получился для Свентек весьма насыщенным — она выиграла турниры WTA 1000 в Мадриде и Риме, а также Открытый чемпионат Франции, доведя победную серию благодаря двум выигрышам на старте Уимблдона до 21 матча. Но сказать, что это было очень изматывающе, все-таки сложно. Во-первых, у Свентек было внушительное время на отдых и восстановление после грунтового сезона, во-вторых, за 21 встречу она проиграла всего три сета! А на «Ролан Гаррос» в шести из семи проведенных встреч не отдала больше шести геймов. Так что физически Ига, судя по всему, была в порядке, вот только трава для нее — заколдованное покрытие, что подтверждают и результаты.

Она никогда не доходила на траве до финалов на уровне WTA, а за пять Уимблдонов ее лучший результат — четвертьфинал в 2023-м, в котором она уступила украинке Элине Свитолиной. «Мой форхенд не работал должным образом. Я отдавала все силы, но не чувствовала, что могу показать лучшую игру. Мне даже сложно сказать, что конкретно не получилось», — признавалась Свентек после той неудачи. В 2022-м, когда Ига буквально доминировала в туре, именно на Уимблдоне ее 37-матчевую победную серию в третьем круге прервала француженка Ализе Корне. «Я пробовала много разных вещей, чтобы почувствовать себя лучше на травяном покрытии. Ничего не сработало. Поэтому я даже не злюсь на себя. Логично, что раз мне не удавалось поймать свой ритм на тренировках, то я не смогла найти его и в матчах», — философски заявила тогда Ига.

Коко Гауфф. Фото Reuters

Оправдывающаяся Гауфф

Судя по всему, травяное покрытие просто не подходит для тенниса Свентек, а значит, крайне маловероятно, что она когда-нибудь замахнется на выигрыш четырех турниров «Большого шлема» за один сезон. К тому же на австралийском харде в начале года у нее также регулярно возникают сложности.

Хотя лидерству в рейтинге Иги, похоже, ничего в ближайшие месяцы не угрожает. Ведь две ее ближайшие преследовательницы также не претендуют на победу на Уимблдоне-2024. Белоруска Арина Соболенко, напомним, снялась с турнира перед стартом из-за травмы плеча, а Гауфф, которая могла подобраться в рейтинге, образно выражаясь, на дистанцию атаки, вылетела на следующий день после Свентек, уступив соотечественнице Эмме Наварро 4:6, 3:6.

Причем поражение получилось настолько будничным, что говорить о какой-то сенсации сложно. Просто Коко была слабее. После чего в свое оправдание заявила, что позициям в рейтинге придают слишком большое значение, а «это просто число». «Мы видели, как вылетает много фаворитов. Мы видели, как действующие чемпионы выбывали из турнира. Это ничего не значит», — добавила она.

Как бы то ни было, для Гауфф, как и для Свентек, Уимблдон остается худшим с точки зрения результатов турниром «Большого шлема». Она ни разу не проходила на нем дальше четвертого круга. Остановилась на этой стадии и на сей раз. Кроме того, у нее на траве нет титулов и финалов, хотя несколько недель назад в Берлине Кори добралась до полуфинала, уступив там еще одной американке Джессике Пегуле. Но в общем и целом похоже, что универсальности у двух нынешних лидеров женского тенниса, в отличие от лидеров тенниса мужского, нет и в помине. Они просто не способны хорошо адаптироваться к травяному покрытию. По крайней мере, на данный момент.