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Сегодня, 18:30

Свентек доказала на «Ролан Гаррос», что остается королевой грунта. Но до величия еще далеко

Ига Свентек обыграла Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос»
Сергей Подушкин
Обозреватель
Ига Свентек обыграла Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос».
Фото AFP
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Ига отдала в финале Открытого чемпионата Франции только три гейма.

«Ролан Гаррос». Женщины. Финал
Ига Свентек (Польша, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 6:2, 6:1

Польская теннисистка Ига Свентек в третий раз подряд и четвертый в карьере выиграла «Ролан Гаррос», разгромив в финале итальянку Ясмин Паолини. Безусловно, Свентек доказала на нынешнем турнире и в грунтовом сезоне в целом, что остается королевой грунта, а также только увеличила отрыв в рейтинге WTA от преследовательниц. Но сравнивать ее с величайшими теннисистками в истории, само собой, пока явно преждевременно. Не стоит забывать, что на других покрытиях у 23-летней Иги всего один титул на турнирах «Большого шлема».

Ига Свентек&nbsp;&mdash; Ясмин Паолини. Свентек победила Паолини в финале «Ролан Гаррос»: онлайн-трансляция

На волоске от вылета

В победе Свентек над Паолини в решающем матче Открытого чемпионата Франции было мало сомнений. Во-первых, итальянка прыгнула выше головы на этом «Ролан Гаррос», да еще и заметно устала, добравшись до финала в двух разрядах (также в женских парах с соотечественницей Сарой Эррани). К тому же с теннисистками такого типа, хорошо двигающимися, но играющими достаточно мягко, Ига умеет довольно легко и уверенно разбираться. Как минимум на грунте — сложности у нее возникают в поединках с более мощными соперницами вроде Арины Соболенко из Белоруссии и Елены Рыбакиной из Казахстана, да и то не всегда.

Ясмин Паолини.
Фото AFP

Как бы то ни было, именно Рыбакина нанесла Свентек два последних поражения на грунте — в 2023-м в полуфинале в Риме (тогда, впрочем, польская теннисистка снялась в начале решающего сета) и в 2024-м в полуфинале в Штутгарте. После поражения в апреле в Германии она, кстати, выиграла 19 матчей подряд, сделав гроссмейстерский чемпионский хет-трик — в Мадриде, Риме и теперь в Париже. Хотя следует напомнить, что во втором круге «Ролан Гаррос» во встрече с японкой Наоми Осакой Свентек, образно выражаясь, висела на волоске. В решающей партии Наоми вела с брейком, подавала на матч и даже имела матчбол. Но японку подвели нервы, а затем Ига воспользовалась ошибками соперницы, вернулась в игру и добилась победы 7:6, 1:6, 5:7.

Мирра Андреева проиграла Ясмин Паолини в&nbsp;полуфинале &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Мирра Андреева не справилась с давлением. Россиянка — без финала «Ролан Гаррос»

После чего Свентек в пяти матчах не проиграла ни одной партии и отдала всего 17 геймов за десять проведенных сетов. Россиянке Анастасии Потаповой она и вовсе повесила две «баранки», выиграв 6:0, 6:0. Но и остальным было немногим легче. Конечно, создать сложности могли Рыбакина с Соболенко, однако Елена расклеилась в четвертьфинале как раз с Паолини, а Арина плохо почувствовала себя в четвертьфинале с россиянкой Миррой Андреевой и тоже не смогла пробиться в полуфинал. Так, по сути, у Иги не осталось реальных конкуренток в борьбе за титул.

Ига Свентек.
Фото AFP

Проблемы на других турнирах «Большого шлема»

Хотя понятно, что Паолини старалась. В дебюте финала, пока Свентек еще только набирала обороты, итальянка даже повела с брейком 2:1. Однако это так и осталась локальным успехом, затем Ясмин проиграла десять геймов подряд! Она пыталась оказывать сопротивление, но либо слишком сильно рисковала и ошибалась, либо действовала пассивно, подставляясь под методичные и уверенные атаки соперницы из Польши. И хотя она избежала «баранки» во втором сете, сам решающий матч получился быстрым и не особо интригующим, завершившись за час и 8 минут. В общем, это явно не было пиршеством для теннисных гурманов.

Ига Свентек. Свентек сделала хет-трик на «Ролан Гаррос». Польская теннисистка остается теннисной королевой

Благодаря этому успеху Свентек догнала по титулам на «Больших шлемах» (пять) россиянку Марию Шарапову и швейцарку Мартину Хингис, а на «Ролан Гаррос» и вовсе стала самой юной (23 года и 9 дней) четырехкратной чемпионкой в Открытой эре, уверенно побив достижение бельгийки Жюстин Энен, которой на момент завоевания четвертого трофея в Париже было 25 лет и 8 дней. Раньше Иги только пять теннисисток выигрывали пять «Больших шлемов» — это Моника Селеш из Югославии, Хингис, немка Штеффи Граф и американки Серена Уильямс с Крис Эверт.

Спору нет, Свентек очень сильна, почти неуязвима на земляном покрытии, но вот на других, особенно в рамках «Больших шлемов», ее достижения пока очень скромны и точно не могут претендовать на легендарность. Судите сами, Свентек выиграла только US Open-2022, а больше ни разу не выходила даже в финал. Да и в полуфиналах «Больших шлемов» играла еще лишь однажды — на Australian Open-2022. Кроме того, и четвертьфиналов у нее еще только два — на «Ролан Гаррос» — 2021 и Уимблдоне-2022. Получается, в 22 турнирах «Большого шлема» до четвертьфинала и дальше она проходила лишь восемь раз.

Ясмин Паолини и Ига Свентек.
Фото AFP

Поэтому хотя 10 июня польская теннисистка будет лидировать в рейтинге с преимуществом в 3707 очков над ближайшей преследовательницей, коей станет, кстати, не Соболенко, а американка Коко Гауфф, говорить о ее тотальном доминировании можно будет только в случае прогрессе на других «Больших шлемах». В частности, на Уимблдоне, который стартует 1 июля. Пока же Ига еще отнюдь не великая теннисистка, а выдающаяся, да и только.

Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Ясмин Паолини
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