Спортивный визовый хаос продолжается. Лидера индийского тенниса не пускают на важный турнир в Китай

Сумит Нагал взывает о помощи в соцсетях.

Ситуации, в которых спортсменам не дают визы для выступления на международных соревнованиях, увы, становятся нормой. Совсем недавно отгремел скандал с израильскими гимнастами, которых не пустили на чемпионат мира в Джакарту. Не рады видеть российских спортсменов на турнирах в Европе: трудности ожидаются у наших саночников при въезде на этап Кубка мира в Латвию, для пловцов из России недоступен континентальный чемпионат в Польше... И вот новый инцидент. В выдаче китайской визы отказано лидеру индийского тенниса Сумиту Нагалу, который планировал выступить на важном турнире в Чэнду.

Почему Нагал рвется в Чэнду?

Соревнования в Китае, которые пройдут с 24 по 29 ноября, являются квалификационными на Открытый чемпионат Австралии-2026. Участвуют в них спортсмены из Азии и Океании (кроме самой Австралии). Это самый простой путь для теннисистов с низким рейтингом из этих регионов попасть на турнир «Большого шлема».

Всего в китайской квалификации выступают 16 спортсменов. Восемь из них отбираются в Чэнду по рейтингу. В этой восьмерке оказался и лидер индийского тенниса Сумит Нагал. 275-я ракетка мира посеян под седьмым номером. Выше него — три спортсмена из Японии, два из Китая и один из Гонконга. Из 16 участников четверо игроков получают wild card на «Шлем» в Мельбурн. Причем сразу в основную сетку.

Фото Getty Images

Для Нагала Открытый чемпионат Австралии — это знаковый турнир. В 2024-м он пробился в основу через стандартную квалификацию, а потом преодолел первый круг главного турнира. Индиец тогда затормозил Александра Бублика из Казахстана, а во втором раунде не справился с китайцем Шан Цзюньчэном.

Успех в Мельбурне помог Сумиту подняться в топ-100 рейтинга ATP, а летом он забрался на наивысшую позицию в карьере — 68-е место. Следующий Открытый чемпионат Австралии индиец начинал уже в основной сетке. Однако в этот раз первый круг ему не покорился — поражение от чеха Томаша Махача. Тем не менее за короткое выступление в Мельбурне в 2025-м он заработал 86 тысяч долларов. Такую сумму Нагал, сейчас скатившийся на 275-е место в рейтинге и выступающий на мелких турнирах, больше нигде не заработает. Поражение от Махача в Мельбурне принесло ему почти 40 процентов от заработанных призовых за весь 2025 год.

Поэтому турнир в Чэнду — это не только шанс выступать среди сильнейших теннисистов планеты, но и дорога к солидному денежному чеку. В Чэнду игроков топ-100 рейтинга нет. Самая высокая позиция у китайца Бу Юньчаокэтэ — 121-е место. И Сумиту необязательно побеждать хозяина турнира, чтобы попасть на «Большой шлем», ведь wild card разыгрывается сразу четыре.

Без объяснения причины

Понимая, что теряет, Нагал написал пост в соцсетях, отметив китайского амбассадора в Индии и представителя китайского посольства в Нью-Дели. «Срочно! Я Сумит Нагал, первая ракетка Индии. Я должен был лететь в Китай в ближайшее время, чтобы представлять страну на Australian Open Playoff. Но мне было отказано в выдаче визы без объяснения причин. Буду признателен вашей срочной помощи», — написал игрок.

Индийские журналисты обращались с запросами в различные организации, в том числе в Федерацию тенниса Австралии, в сотрудничестве с которой проводится турнир в Чэнду. Однако никакой реакции на крик о помощи Сумита пока нет.

Это не первый отказ Китая в выдаче виз атлетам из Индии. В сентябре 2023 года не пустили в страну трех спортсменок из команды по борьбе ушу на соревнования по этому виду единоборств в рамках Азиатских игр, которые проходили в Чэнду. Об отказе девушки узнали по прибытии в Гонконг. Решение было вызвано тем, что ушуистки родом из штата Аруначал-Прадеш. Он образован в 1962 году после китайско-индийского пограничного конфликта. С тех пор страны оспаривают эту территорию. В Пекине регион на северо-востоке Индии считается частью входящей в состав КНР территории Южного Тибета.

Фото Global Look Press

Вот только Нагал родился не на спорных территориях, а в штате Харьяна на севере Индии. Формальной связи его с Арунчал-Прадеш не прослеживается. Теннисист учился на юге страны, некоторое время проживал в Канаде, а сейчас его резиденцией является Нью-Дели. В каких-то резких высказываниях в сторону соседа или спорных территорий спортсмен замечен не был. Поэтому пока непонятно, чем индийский теннисист не угодил китайским пограничникам. И почему вообще тема невыдачи виз участнику соревнований снова всплыла в большом спорте.