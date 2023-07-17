Почему Уимблдон выиграли Алькарас и Вондроушова? Колонка Екатерины Макаровой

Олимпийская чемпионка рассуждает о поражениях Джоковича и Жабер.

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс первой ракетки мира в парном разряде — о финальных матчах Уимблдона. В мужском одиночном разряде Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в пятисетовом матче за 4 часа 43 минуты. Испанец выиграл свой второй «Шлем» в карьере и сумел прервать победную серию серба на британском «мейджоре», которая составляла 43 матча. У женщин победу неожиданно одержала Маркета Вондроушова. В финале чешская теннисистка, которая не входила в число «сеяных», переиграла шестую ракетку мира Онс Жабер.

— Начну с мужского финала. Он по-настоящему удался и был феноменальным. Хочу сделать акцент на состоянии Новака. В конце чувствовалось, что на фоне Алькараса он менее раскрепощен в своих действиях. Обычно мы привыкли, что он максимально хладнокровен, активен, знает, в какой момент прибавить и додавить соперника. В этот раз такого не было. И мне кажется, что дело не в усталости или возрасте. Просто Джокович чрезмерно хотел выиграть титул, чтобы еще больше упрочить свой рекорд по количеству «Шлемов» у мужчин.

Новак Джокович. Фото Reuters

Такое состояние уже возникало у него в те финалы, когда он проигрывал на «Шлемах». С Энди Марреем, Стэном Вавринкой, Даниилом Медведевым. Как будто Джоковичу надо прожить такие эмоции, чтобы быть еще сильнее. На «Ролан Гаррос»-2023 он показывал другой теннис. Был максимально мобилизован, транслировал какое-то невероятное желание играть и творить. В Лондоне, на мой взгляд, он будто немного сомневался и побаивался.

Стиль игры Карлоса отлично подходит для травы. Он классно двигается, за счет этого везде успевает. В то же время играет в активный теннис, быстро входит в корт. Да, Новак сказал, что ожидал сопротивления от испанца только на грунте и харде, но не на траве. Полагаю, он так думал из-за неопытности Алькараса. Но то, как испанец быстро адаптировался к травяному покрытию, заслуживает большого уважения. Как показывает практика, новое поколение быстро адаптируется к разным типам покрытия. Та же Мирра Андреева, которая никогда не играла на траве, из квалификации сразу дошла до четвертого круга.

Что касается женского финала, то он вышел не таким зрелищным, при этом максимально сенсационным. Вряд ли перед началом турнира кто-то мог предположить, что его выиграет Вондроушова. Она не вошла в число «сеяных», но провела Уимблдон на одном дыхании, показала шикарный теннис. Поймала ритм, поймала ощущение, что способна выиграть любой розыгрыш, любой матч. Такое бывает.

Маркета Вондроушова. Фото Reuters

К тому же Маркета левша, хорошо двигается, активная, агрессивная. Играть против нее чрезвычайно сложно. Она только возвращается в тур после тяжелой травмы. Уверена, что у чешской теннисистки было огромное желание доказать всем свою состоятельность.

Тем не менее Онс Жабер должна была забирать титул. Если судить по ТВ-картинке, представительница Туниса была очень собранна и настроена. Но, на мой взгляд, она перегорела. Не смогла показать свой фирменный теннис от слова «совсем». Не творила на корте, а пыталась сыграть надежнее. Хотя обычно Онс выстраивает очень интересные комбинации, действует очень разнообразно. В финале Уимблдона же она была в своих мыслях и желаниях, а на корте присутствовала только физически. Когда ты ведешь с брейком и тут же теряешь свое преимущество — это показатель.

При этом Жабер в любом случае может занести этот турнир себе в актив. Обыграла прошлогоднюю чемпионку Елену Рыбакину, не позволила Арине Соболенко стать первой ракеткой мира, до финала отдала всего два сета.