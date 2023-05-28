Скандал после победы белоруски Соболенко в Париже: украинку Костюк освистали трибуны

Белоруска начала путь за вторым «мейджором» сезона и званием первой ракетки мира.

Ролан Гаррос. Женщины

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:2

Основная сетка «Ролан Гаррос» началась в воскресенье, 28 мая, сразу с нескольких топ-матчей. Белоруска Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии в этом году, а теперь претендует на звание первой ракетки мира — при определенных условиях. Арина обыграла украинку Марту Костюк — борьба (словесная) началась еще до самой игры, но кто в ней победил, непонятно.

Разговоры о ненависти

Рекламу матчу теннисистки сделали еще до его начала, развернув дискуссию в СМИ. Все началось с того, что Арину спросили об отказе украинских спортсменов пожимать руки россиянам и белорусам. «Я представляю, столько сообщений они получат из своих стран, если будут пожимать руки россиянкам и белорускам. Поэтому я отчасти понимаю, почему они этого не делают. При этом мне кажется, что спорт не стоит смешивать с политикой. Мы просто спортсмены. Если им комфортно без рукопожатий, я не против», — рассказала вторая ракетка мира на пресс-конференции.

Далее Соболенко дала понять, как она относится ко всей этой ситуации на корте. В частности, теннисистка прокомментировала, трудно ли ей будет играть, зная, что соперница негативно к ней настроена: «Я не хочу тратить на это свою энергию. Это не мое дело. Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Есть те, кто меня любит, и те, кто меня ненавидит. Если она меня ненавидит, я к ней такого не испытываю».

Марта Костюк не стала пожимать руку Арине Соболенко после матча. Фото Reuters

Марта ответила на эти слова. Ее слова приводит «Большой теннис Украины»:

— Я приезжаю на турнир, хочу выиграть каждый матч, который играю, единственное, что я делаю, — не пожимаю руку. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении ни Арине Соболенко, ни кому-либо другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить, я даже не знаю, как это комментировать. В целом я скажу так: у меня нет ненависти ни к кому из игроков из России и Беларуси. Я просто их не уважаю. Для меня, если честно, нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит, или любит, или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение — это не эмоция, — заявила украинская теннисистка.

Неоднозначная реакция болельщиков

Соболенко без особых проблем выиграла матч, хотя несколько неоднозначных моментов все-таки возникло. Первая партия началась довольно несобранно — Арина под ноль проиграла свою подачу, допустив сразу несколько двойных ошибок. Но после собралась и выиграла четыре гейма подряд. По «виннерам» белоруска лидировала, но и невынужденных ошибок у нее было больше.

На второй сет теннисистка вышла более собранной. Костюк отчаянно сражалась, но противостоять не смогла. Уже в первом же гейме Соболенко оформила брейк, а потом довела счет почти до разгромных 5:1. И могла бы закончить матч в свою пользу уже на приеме, но украинка не позволила. Потом еще пришлось немного побороться на своей подаче — в запасе было два брейка, получилось не упустить ни одного.

Марта Костюк. Фото Reuters

После окончания матча теннисистки традиционно не пожали друг другу руки. Публика начала свистеть, и Арина Соболенко приняла это на свой счет. Белоруска иронически поклонилась и пошла собирать вещи. Чуть позже ей подсказали, что реакция трибун была не на нее, поэтому Арина вернулась на корт и поблагодарила зрителей. А потом покрутила пальцем у виска.

В послематчевом интервью Соболенко объяснила, что посчитала свист направленным в свою сторону: «Это был очень тяжелый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Извините, ребята, я сначала не поняла, думала, что вы освистываете меня, поэтому была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо». И добавила, что и Марту не стоит критиковать: «Костюк не заслужила, чтобы ее освистали».

Арина призналась, что у нее было чувство, что ее первым титулом «Большого шлема» будет «Ролан Гаррос». Свой график Соболенко опередила, победив в Австралии. Теперь на кону второй «мейджор» и звание первой ракетки мира.