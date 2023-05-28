Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:00

Скандал после победы белоруски Соболенко в Париже: украинку Костюк освистали трибуны

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Белоруска начала путь за вторым «мейджором» сезона и званием первой ракетки мира.

Ролан Гаррос. Женщины
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:2

Основная сетка «Ролан Гаррос» началась в воскресенье, 28 мая, сразу с нескольких топ-матчей. Белоруска Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии в этом году, а теперь претендует на звание первой ракетки мира — при определенных условиях. Арина обыграла украинку Марту Костюк — борьба (словесная) началась еще до самой игры, но кто в ней победил, непонятно.

Разговоры о ненависти

Рекламу матчу теннисистки сделали еще до его начала, развернув дискуссию в СМИ. Все началось с того, что Арину спросили об отказе украинских спортсменов пожимать руки россиянам и белорусам. «Я представляю, столько сообщений они получат из своих стран, если будут пожимать руки россиянкам и белорускам. Поэтому я отчасти понимаю, почему они этого не делают. При этом мне кажется, что спорт не стоит смешивать с политикой. Мы просто спортсмены. Если им комфортно без рукопожатий, я не против», — рассказала вторая ракетка мира на пресс-конференции.

Марта Костюк. «Может, они думали, что мы будем драться?» Украинка Костюк продолжает нападки на российских теннисисток

Далее Соболенко дала понять, как она относится ко всей этой ситуации на корте. В частности, теннисистка прокомментировала, трудно ли ей будет играть, зная, что соперница негативно к ней настроена: «Я не хочу тратить на это свою энергию. Это не мое дело. Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Есть те, кто меня любит, и те, кто меня ненавидит. Если она меня ненавидит, я к ней такого не испытываю».

Марта Костюк не стала пожимать руку Арине Соболенко после матча.
Марта Костюк не стала пожимать руку Арине Соболенко после матча.
Фото Reuters

Марта ответила на эти слова. Ее слова приводит «Большой теннис Украины»:

— Я приезжаю на турнир, хочу выиграть каждый матч, который играю, единственное, что я делаю, — не пожимаю руку. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении ни Арине Соболенко, ни кому-либо другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить, я даже не знаю, как это комментировать. В целом я скажу так: у меня нет ненависти ни к кому из игроков из России и Беларуси. Я просто их не уважаю. Для меня, если честно, нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит, или любит, или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение — это не эмоция, — заявила украинская теннисистка.

Марта Костюк. Украинские теннисистки снова скандалят с WTA. Заявления на турнире в Майами

Неоднозначная реакция болельщиков

Соболенко без особых проблем выиграла матч, хотя несколько неоднозначных моментов все-таки возникло. Первая партия началась довольно несобранно — Арина под ноль проиграла свою подачу, допустив сразу несколько двойных ошибок. Но после собралась и выиграла четыре гейма подряд. По «виннерам» белоруска лидировала, но и невынужденных ошибок у нее было больше.

На второй сет теннисистка вышла более собранной. Костюк отчаянно сражалась, но противостоять не смогла. Уже в первом же гейме Соболенко оформила брейк, а потом довела счет почти до разгромных 5:1. И могла бы закончить матч в свою пользу уже на приеме, но украинка не позволила. Потом еще пришлось немного побороться на своей подаче — в запасе было два брейка, получилось не упустить ни одного.

Теннисистка Марта Костюк.
Марта Костюк.
Фото Reuters

После окончания матча теннисистки традиционно не пожали друг другу руки. Публика начала свистеть, и Арина Соболенко приняла это на свой счет. Белоруска иронически поклонилась и пошла собирать вещи. Чуть позже ей подсказали, что реакция трибун была не на нее, поэтому Арина вернулась на корт и поблагодарила зрителей. А потом покрутила пальцем у виска.

Варвара Грачева. Никаких рукопожатий. Украинка Костюк проявила неуважение к россиянке Грачевой после финала в Остине

В послематчевом интервью Соболенко объяснила, что посчитала свист направленным в свою сторону: «Это был очень тяжелый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Извините, ребята, я сначала не поняла, думала, что вы освистываете меня, поэтому была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо». И добавила, что и Марту не стоит критиковать: «Костюк не заслужила, чтобы ее освистали».

Арина призналась, что у нее было чувство, что ее первым титулом «Большого шлема» будет «Ролан Гаррос». Свой график Соболенко опередила, победив в Австралии. Теперь на кону второй «мейджор» и звание первой ракетки мира.

Теннис
Арина Соболенко
Марта Костюк
9
Читайте также
Российско-украинский финал не в нашу пользу. Но на «Ролан Гаррос» все может быть по-другому
Российского паралимпийца дисквалифицировали за политику. Причина — сообщения в соцсетях
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Рахимова обыграла Бейлек и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Веснина заявила, что Кудерметова и Касаткина могут хорошо сыграть на «Ролан Гаррос»
Соболенко обыграла Костюк в первом круге «Ролан Гаррос»
Эрика Андреева стала лаки-лузером «Ролан Гаррос», она заменит травмированную Анну Калинскую
Джокович включил Медведева в число фаворитов «Ролан Гаррос»
Анна Калинская снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кто возьмет «Ролан Гаррос» в отсутствии Надаля? Шансы Джоковича, Медведева и Руне