Грязная игра соперницы дала 16-летней Андреевой путевку во второй круг US Open

Вероника Кудерметова — единственная неожиданная потеря россиян после первого дня «мейджора» в Нью-Йорке.

US Open. Первый круг

Женщины

Мирра Андреева — Оливия Гадецки (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:4

Вероника Кудерметова (16) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 5:7

Анна Калинская — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:2

Элина Аванесян — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 1:6, 6:4

Маргарита Бетова — Юрико Миядзаки (Великобритания) — 3:6, 3:6

Камилла Рахимова — Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — 2:6, 4:6

Татьяна Прозорова — Каролина Возняцки (Дания) — 3:6, 2:6



Мужчины

Роман Сафиуллин — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 6:2, 6:0

Аслан Карацев — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:3, 6:3

Павел Котов — Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — 5:7, 7:5, 3:6, 5:7

Самый смешной факт о US Open — интернет-пользователям из России, как и в прошлом году, до сих пор нельзя зайти на официальный сайт и даже посмотреть результаты. Только через VPN. Зачем это делается и как помогает помешать влиянию России в мире и выполнению санкций — непонятно, но пусть развлекаются.

Что касается матчей Мирры Андреевой — это всегда американские горки без пристегнутых ремней и со свободно изменяемой скоростью и температурой вокруг. Старт на взрослом US Open 16-летней теннисистки из Красноярска — новое доказательство. В итоге Андреева одолела Оливию Гадецки, но игры, которую ожидали, не показала. Скорее Гадецки больше гадила себе, чем Мирра сама завоевала эту победу. Почему победа юной россиянки должна настораживать?

Неожиданный камбэк с криками

Вошла в US Open Андреева катастрофически плохо. Противостоявшая ей австралийка с польскими корнями Оливия Гадецки пробилась через сито квалификации. 139-я ракетка мира, которая должна была скорее разогреть Миру перед более сложными раундами. Но все сразу пошло не по плану. Австралийка четвертый раз подряд на турнире начала матч с 6:1 — как и все предыдущие в отборе. Мирра запомнилась лишь ярким оранжево-гавайским нарядом. Для описания первого сета подойдет всего одна картинка.

И вторая партия началась в одну калитку — австралийка сделала брейк и вела 2:0, пока наконец Мирре не удалось собрать несколько удачных розыгрышей на одном участке игры. И тут же оказалось, что преимущество Гадецки очень хрупкое, и стоит надавить, чтобы этот прыщ брызнул. И вот уже корт для Оливии резко становится слишком узким — несколько раз подряд в попытках быстро закончить розыгрыш она не попадает по ширине. Затем двойной ошибкой она отдает ещё один гейм.

И вот уже на трибунах начались выкрики «давай, Мирр!» Начала кричать и сама сибирячка. И в этот момент произошел эпизод, который мог стать переломным. После рывка соперницы 5:0 Гадецки отыграла один гейм и выходила на брейк-поинт. Мирра несколько раз, едва не плача, кричала «как она попадает!» и «не могу попасть в корт!» В этот раз россиянке это помогло выпустить пар и дожать, хотя момент был на тоненького. Но сработал закон сохранения энергии — и австралийка все-таки вернула 16-летней Мирре все те ошибки, которые произошли раньше.

Победа за чужой счет

Качели продолжились в решающем сете. Гадецки сходила в подтрибунное помещение, зарядилась и стала играть активнее. Все с теми же ошибками, но по крайней мере теннисному богу она всеми силами показывала, что заслуживает второго раунда. Выходила к сетке, мощно атаковала. Впрочем, сдержанная тактика Мирры была оправдана — она просто возвращала мяч на противоположную сторону сетки, пока Оливия в нее не била. Причем часто мяч направлялся именно в саму Гадецки, что не могло ее не деморализовывать.

Несколько раз Оливия была очень близка к тому, чтобы переломить ход встречи, но в итоге Мирра сделала на один брейк больше. Впрочем, ее заслуги здесь мало, и она должна это осознавать. По виннерам в одну калитку выиграла именно Гадецки — 35:13. Перед вторым раундом (вероятно) со скрытым фаворитом, шестой сеяной Коко Гауфф из США надо очень сильно прибавлять и играть весь матч, а не отдельные геймы — иначе обратный билет обеспечен.

Обидно за другую российскую молодую звездочку 19-летнюю Татьяну Прозорову — ей в первом круге выпал необычный жребий. Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки — сейчас 623-й номер мирового рейтинга, до US Open сыграла всего три матча на двух турнирах. Идеальный шанс для громких заголовков и прорыва. И Таня до счета 3:3 шла очень здорово, придумывала укороченные, играла смело и творчески. Но к сожалению, вскоре милое впечатление от этой девушки, которая все время в себе, быстро пропало. Первые же ошибки вывели россиянку из равновесия, корт, болевший за великую датчанку, тоже поддавил, и она отдала очень много ненужных мячей. В перерыве попросила медицинский тайм-аут, пока болельщики на камеру выпивали залпом банки пива. И во втором сете тоже были зацепки и просветы в игре, когда Каролин откровенно везло. И гоняла ее Татьяна прилично, и принимала навылет подачу. Но это были лишь мерцания, которых хватило, чтобы зажечь два гейма. 3:6, 2:6 — но имя Татьяна Прозорова стоит запомнить. Она еще может напомнить о себе на турнирах «Большого шлема».

В других матчах россиян стоит выделить волевую победу Элины Аванесян, которая после 1:6 во второй партии вытащила матч против опытной Ализе Корне. От Вероники Кудерметовой, несмотря на посев, ничего хорошего не ждали — она и самоустранилась с турнира в первом раунде, уступив малоизвестной американке Пера. Татьяна Прозорова очень бодро начала игру против бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки, вернувшей с пенсии, но затем класс датчанки поставил нашу дебютантку на место.

У мужчин очень уверенно прошли первых соперников Роман Сафиуллин и Аслан Карацев, Павел Котов поупирался, но надолго в Нью-Йорке не задержался. Во вторник на корт выйдут основные наши силы среди мужчин — Даниил Медведев и Андрей Рублев.