Мирра осталась на победной волне. Андреева — во втором круге Уимблдона!

16-летняя россиянка в трех партиях обыграла китаянку Ван Сиюй.

Уимблдон. Первый круг

Женщины

Мирра Андреева (Россия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:4, 3:6, 7:5

Открытию сезона Мирре Андреевой своего первого матча в основной сетке Уимблдона пришлось ждать очень долго. Изначально она должна была сыграть еще во вторник, но из-за дождей матч начался только в среду около восьми вечера по Москве. 16-летняя россиянка в трех сетах обыграла китаянку Ван Сиюй и вышла во второй круг Уимблдона.

На первой тренировке упала три раза

Большое количество лондонских кортов не имеет крыши, поэтому при дожде там играть невозможно. С утра матчи продолжались только на центральном и первом кортах, но на них были свои проблемы. Организаторы то открывали, то закрывали крыши, надеясь на окончание дождя. У погоды свои правила, и непонятно, почему нельзя было сразу закрыть площадку и поставить максимум игр на эти корты. Первый заход на Уимблдоне начинает играть в 13.00 по московскому времени, а на главных кортах — только с 15.00 или 15.30. Еще один матч и там и там точно бы уместился, и дождь не стал бы для них помехой.

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Из россиян во вторник должны были сыграть Даниил Медведев, Александр Шевченко, Анна Блинкова, Мирра Андреева. Свои матчи успели начать Маргарита Бетова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова. Роман Сафиуллин не доиграл матч против испанца Роберто Баутисты Агута еще в понедельник и закончил его только в среду.

Мирра Андреева уже снова отличилась — она является самым юным игроком, кому удалось пройти квалификацию, после американки Коко Гауфф четыре года назад. Трава — не самое распространенное покрытие, на котором играют теннисисты, юниоры вообще могут познакомиться с ним только на юниорском Уимблдоне. Вот и 16-летняя россиянка впервые оказалась на нем.

«На первой тренировке на траве я упала три раза. Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и все еще чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока все идет довольно неплохо», — рассказала теннисистка пресс-службе WTA.

Фото Reuters

Вдали от внимания болельщиков

Андреева так и не успела познакомиться с травяным покрытием во время юниорских соревнований — в прошлом году россиян не пустили на Уимблдон не только во взрослом разряде. Так что встречаться с ним пришлось только сейчас — благо была квалификация, которую Мирра успешно преодолела. А на старте основной сетки россиянка встретилась с китаянкой Ван Сиюй, 65-й ракеткой мира.

Соперница Андреевой еще ни разу не проходила дальше первого круга на Уимблдоне. Два и четыре года назад завершала выступление в Лондоне на стадии квалификации, в прошлом году — как раз в первом круге основной сетки. В текущем сезоне китаянка уже играла на траве — в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне. Мирра подобному пути не последовала и сразу приехала на Уимблдон, благополучно получив визу.

Китаянка и россиянка встречались на корте номер 9, вдали от внимания болельщиков. Андреева рассказывала, что такое ей нравится. Видно, что Мирре по душе внимание, но она еще не слишком к нему привыкла. Так давление почти не чувствуется.

Фото Reuters

Во второй круг — с первой попытки

Первый сет получился непростым, хоть Андреева его и выиграла. Китаянка действовала активнее, но у нее набралось чуть больше невынужденных ошибок. Девушки ожесточенно боролись на приеме, и все решил единственный брейк. В концовке у Мирры образовался тройной сетбол, но россиянке не удалось им воспользоваться. Но свою подачу Андреева уже не отдала и забрала партию.

Дальше китаянка продолжила ошибаться, но, несмотря на это, сравняла счет по сетам. Сначала Сиюй подавала очень уверенно и брала геймы на своей подаче тоже очень уверенно — иногда под ноль. Мирра же однажды дала слабину и оказалась в том же положении, что и Ван в первой партии. Все получалось зеркально — единственный брейк решил исход сета. Был один шанс при счете 0:30, но китаянка взяла сразу четыре розыгрыша.

В решающей партии все было непонятно до самого конца. Девушки с переменным успехом брали геймы на своей подаче, так что дело близилось к тай-брейку. Но вот как раз на концовку китаянку и не хватило — она даже допустила двойную последним ударом, а Мирра показала характер. Всего три брейка сделали соперницы в матче, по одному в каждом сете. Андреева обыграла более опытную конкурентку, с первой попытки выйдя во второй круг Уимблдона.

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