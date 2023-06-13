Ушла из нефтянки, стала лицом бренда купальников, старше мужа и прекрасно выглядит: чем известна жена Джоковича

Сегодня, 15:30
Новак Джокович победил в финале «Ролан Гаррос» норвежца Каспера Рууда и завоевал 23-й титул на «Больших шлемах». Он опередил по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.
Одной из первых Джоковича поздравила его супруга Елена. Новак признался, что во всех завоеванных им титулах большая заслуга его жены.
В Париж Елена приехала болеть за супруга с группой поддержки — сыном и дочкой.
Стефан родился в 2014 году, его сестра Тара три года спустя. Супруги Джокович долгое время старались не выкладывать фотографии своих детей. Но в Париже они устроили настоящую совместную фотосессию.
Елена Ристич, как и ее знаменитый муж, родилась в Белграде. Она почти на год старше Новака. Их роман начался в спортивной школе в столице Сербии, где молодые люди учились и занимались теннисом.
В 2005 году Елена закончила спортивную карьеру и уехала учиться экономике и менеджменту в престижный университет Милана. Начинающий карьеру Джокович разъезжал по турнирам. Пара редко встречалась, но обстоятельства только укрепляли их отношения.
Елена старалась ездить на турниры, на которых выступал Джокович., привлекая внимание фотографов своими яркими эмоциями на трибуне.
Пара старалась вместе проводить время и на светских мероприятиях.
Несколько раз они прошлись по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.
Узами брака Елена и Новак связали себя в 2014 году. На их свадьбе в прибрежном черногорском городке Свети-Стефана присутствовало сто самых близких людей.
Елена ушла с работы из нефтяной компании и все свое время стала уделять детям и знаменитому мужу.
Ее экономическое образование помогает активно развиваться благотворительному фонду Джоковича, который финансирует образование малоимущих талантливых детей из Сербии и других стран.
В свободное время Елена любит совершать пешие походы. Много времени уделяет физкультуре и остается в потрясающей форме. Неслучайно несколько лет назад она стала лицом одного из брендов нижнего белья и купальников.