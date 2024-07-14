Беременная Марго Робби, редкое появления принцессы Кейт, Шарапова и другие селебрити на Уимблдоне

Сегодня, 23:35
Звездные зрители самого гламурного турнира «Большого шлема».
Матчи Уимблдона каждый год собирают у экранов и на аренах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета большое число болельщиков, а в вип-ложах и на других заметных местах — разных знаменитостей. Бывшие звезды тенниса и других видов спорта, популярные актеры и музыканты, члены королевской семьи — как и всегда, эти селебрити попадали в камеры весь турнир, а к решающим матчам их число только растет.
В последний день турнира в королевской ложе центрального корта, к радости поклонников семьи монархов, появилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. По многолетней традиции она прибыла наградить финалистов мужского одиночного разряда и стала свидетелем второй подряд победы Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем.
В марте стало известно, что у супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма обнаружили онкологическое заболевание. Несколько месяцев с начала года она не выходила в свет — до парада в честь официального дня рождения короля Карла III, он прошел 15 июня. 14 июля принцесса Уэльская посетила корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вместе со своей дочкой, принцессой Шарлоттой. Публика на центральном корте устроила им овацию.
Кейт вручила салатницу финалисту Джоковичу и кубок — чемпиону Алькарасу. Британская принцесса отметила успех испанца в день финала футбольного Евро-2024 между Англией и Испанией. Карлос сделал свое дело и отправился смотреть футбол, а организаторы Уимблдонского турнира даже изменили время традиционного ужина чемпионов.
На трибунах Уимблдона также присутствовала младшая сестра Кейт — Филиппа Шарлотта (в замужестве — Мэттьюз). Известную светскую львицу часто называют Пиппой, она очень любит теннис.
Джоковича на трибуне персонально поддерживала супруга Елена и двое детей. В следующем году звездная пара отметит двадцатилетний юбилей совместной жизни.
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после вылета с Евро-2024 заглянул на решающие матчи Уимблдона. Особенно рад визиту футболиста из любимого «Реала» был Алькарас, который при таком зрителе победил сначала Даниила Медведева, а потом Джоковича.
Из вип-ложи за финалами следил Том Круз. В субботу за ним со своих мест неподалеку устроила видеоохоту Мария Шарапова, которая разместила соответствующую сториз в своих соцсетях.
В воскресенье компанию американцу составили самый популярный британский Шерлок Холмс — Бенедикт Камбербэтч, а также известная красотка Джулия Робертс.
Известный актер Хью Грант старается не пропускать главные матчи теннисных турниров в своем родном городе. На трибуне Уимблдона он имел оживленную беседу с обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса» Рами Малеком, сыгравшим лидера легендарной культовой британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».