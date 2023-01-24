Сегодня, 10:05
Теннис. Australian Open. Мужчины. Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия, 18) — Себастьян Корда (США, 29) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0
Российские теннисисты снова порадовали на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Накануне мы видели победный пятисетовый блокбастер от Андрея Рублева, теперь невероятный Карен Хачанов врывается в полуфинал Australian Open. И хоть произошло это немного на минорной ноте — соперник нашей звезды Себастьян Корда снялся с турнира из-за травмы запястья, — суть от этого не меняется. Карен в топ-4 и теперь дожидается своего соперника — Стефаноса Циципаса или Иржи Лехечки.
Ничто не предвещало беды. Ребята подходили к встрече с равными шансами на победу: оба в отличной форме, и с хорошей подачей. Как и в матче против Хуберта Хуркача, Корда, выходя на корт, отбил пять в чемпионском коридоре отцу (победителю AO-1998) и Андре Агасси, который отчасти принимает участие в тренировках молодого американца. В этот раз ему это не помогло.
Хачанов резво начал матч, за 20 минут сделав счет 4:2 в свою пользу, но легко закрыть партию ему не удалось — дальше был небольшой спад. Корда хорошо подавал и воспрянул духом в середине сета, но Карен собрался и, играя вопреки публике, которая была определенно за американца, взял уже непростой тай-брейк. Эмоционально было очень важно взять этот сет.
Во второй партии игра с обеих сторон стала ровнее, без проседания кого-либо, но, конечно, не без невынужденных ошибок. В седьмом гейме мячи Корды вылетают в аут и «натыкаются» на сетку, даря брейк Карену. Американец взял медицинский тайм-аут — правое запястье. Однако Карен не особо обращал на это внимания и по-прежнему был сконцентрирован на своей игре. Хачанов не позволил вернуться американцу и забрать инициативу, хоть у того и были неприятные брейк-поинты.
Постепенно ошибок было все больше — запястье уже конкретно беспокоило Корду. Карен вел уже 3:0 по геймам в третьей партии, но после перерыва игра не возобновилась. Печальный Себастьян подошел к Хачанову, пожал руку, поблагодарил за игру и снялся с турнира. Жалко, что Корда не смог провести целостный матч, но четвертьфинал в 22 года — это уже достойно. Изначально предположить, что американец вообще дойдет до такой стадии, было сложновато.
Побеждая топовых игроков, Корда очень ярко проходил по турниру (при этом он выиграл всего один титул ATP): Гарин, Медведев, Хуркач, но травмы для теннисистов, да и для всех спортсменов — худшие враги. Как никогда, наверно, сейчас его понимает Рафаэль Надаль, который хоть и не снялся, но определенно так рано вылетел с Australian Open из-за травмы бедра. Но все, что ни делается, делается к лучшему. Американец показал свой потенциал, и в ближайшие сезоны нам определенно стоит ждать его появления в топ-10. Рискнем предположить, что и ТБШ в кармане у него тоже будет.
А Карен... А Карен выходит во второй полуфинал «Большого шлема» подряд. Вот любит он нас удивлять. И давайте не принижать его заслуг, Хачанов показывает очень хорошую игру в Австралии, и этот выход он заслужил, пересмотрите хотя бы первую партию. Переломить ход встречи после 2:0 по сетам было почти невозможно (Корда и так уже на австралийских кортах провел суммарно 13,5 часа).
В живом рейтинге ATP Карен сейчас 13-й (Медведев 12-й). Чтобы подняться еще выше, нужно брать полуфинал. С кем россиянин там встретится, решится в ближайшие часы в матче Стефаноса Циципаса и Иржи Лехички (одной из сенсаций турнира). Надеемся, что компанию по другому полуфиналу ему составит Андрей Рублев, которому для этого нужно обыграть Новака Джоковича. Дело за малым...