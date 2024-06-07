Алькарас выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос». Испанец взял верх в битве молодых суперзвезд

В полуфинале Карлос справился в пяти сетах с Янником Синнером.

«Ролан Гаррос». Полуфиналы. Мужчины

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 2) — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Испанец Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос» благодаря победе над итальянцем Янником Синнером в захватывающем пятисетовом матче. Многие называли эту встречу досрочным финалом Открытого чемпионата Франции-2024. Хотя, конечно, в теннисе никогда нельзя торопиться с выводами.

Новая теннисная классика?

Соперничество между 21-летним Алькарасом и 22-летним Синнером продолжается довольно давно. Итальянец громко заявил о себе чуть раньше на правах более старшего, но затем инициативу перехватил испанец. Карлос в 2022-м впервые выиграл турнир «Большого шлема» и стал первой ракеткой мира. Причем во многом благодаря победе в фантастическом по драматизму и протяженности (5 часов и 14 минут) поединке в четвертьфинале триумфального US Open против Янника, где ему удалось спастись почти из безнадежной ситуации, отыграв в четвертом сете подачу на матч и даже матчбол.

Фото Reuters

В 2023-м Алькарас стал чемпионом Уимблдона, но во второй половине прошлого сезона Синнер начал подтягиваться к нему по результатам. А в конце 2023-го — начале 2024-го и вовсе выдал феноменальную серию, взяв в том числе и титул на Australian Open. В начале апреля он стал второй ракеткой мира, обойдя Карлоса. А на нынешнем «Ролан Гаррос» после отказа серба Новака Джоковича от игры в четвертьфинале из-за травмы колена уже гарантировал себе статус первой ракетки мира с 10 июня 2024 года. Впрочем, понятно, что итальянец был совсем не прочь заполучить лидерство в рейтинге ATP, скажем так, в комплекте с трофеем Открытого чемпионата Франции.

После самоустранения Джоковича именно Алькараса с Синнером считали главными претендентами на победу на нынешнем «Ролан Гаррос», при всем уважении к немецкому теннисисту Александру Звереву и норвежцу Касперу Рууду, которым позже предстояло разыграть вторую путевку в решающий матч. Поэтому ярлык «досрочный финал» для матча молодых теннисных суперзвезд был неизбежен. Кто-то уже называет противостояние Янника и Карлоса новой теннисной классикой, хотя на уровне ATP это была всего девятая встреча этих игроков. Счет предыдущих встреч был равным — 4:4. Кстати, этот полуфинал стал самым, если так можно выразиться, молодым на «Больших шлемах» с 2008 года — тогда на этой стадии US Open сражались 22-летний испанец Рафаэль Надаль и 21-летний британец Энди Маррей.

Фото Reuters

Король пятых сетов

Напомним, что Синнер до этого года не доходил до стадии полуфинала на «Ролан Гаррос», а вот у Алькараса был такой опыт в прошлом году. Причем весьма драматичный — Карлос в первых двух партиях встречи с Джоковичем продемонстрировал тогда великолепный теннис, но затем из-за возникших судорог сник и не смог оказать в концовке встречи должного сопротивления.

На сей раз в полуфинале, если у Алькараса и были судороги, то это не бросалось в глаза. В отличие от состояния Синнера, который по ходу третьей партии дважды вызывал врача, массировавшего ему предплечье и ноги. Как бы то ни было, будущая первая ракетка мира старалась не расклеиваться — итальянец продолжал биться в каждом розыгрыше. Но, возможно, именно судороги в каких-то моментах помешали ему добиться решающего преимущества.

Не стоит забывать, что перед «Ролан Гаррос» оба теннисиста испытывали сложности со здоровьем, пропустив «мастерс» в Риме. Они подумывали даже сняться с грунтового турнира «Большого шлема», но успели восстановиться и без особых приключений добрались до полуфинала. Где в дебюте преимущество Синнера выглядело подавляющим — он повел 4:0. И хотя затем проиграл два гейма подряд, забрал следующие два, а с ними и сет. Отметим четыре брейка за стартовую партию, что даже на грунте для встреч такого уровня немного удивительно.

Карлос Алькарас и Янник Синнер. Фото Reuters

Мало того, затем изобилие брейков продолжилось. Второй сет Янник начал с 2:0, после чего Карлос перехватил инициативу и забрал пять геймов подряд, Он успокоился, стал допускать меньше брака, не снижая агрессивности, и заставлять Синнера чаще ошибаться. Кстати, не сказать, что уровень тенниса был феноменален, пусть и весьма высок. В третьей партии показалось, что итальянец в свою очередь нашел противоядие против улучшившейся игры Алькараса. Несмотря на судороги, а может, и благодаря им, он добавил мощи ударам, стал чаще владеть инициативой и дважды выкрутился из непростой ситуации (проигрывал 1:2 с брейком, а при счете 2:2 отыграл четыре брейк-пойнта), после чего сам сделал решающий брейк и забрал сет.

В принципе, в тот момент итальянец был близок к победе. Тем более и в четвертой партии он смотрелся недурно, не хуже испанского оппонента. Вот только при 4:5 и 30:0 на его подаче последовал сбой. Особенно обидным был срыв при 30:15 при исполнении достаточно простого смеша. Все это явно расстроило Синнера, а Алькарасу придало дополнительных сил. Он взял два следующих розыгрыша и перевел матч в пятый сет.

Известно, что Карлос в решающих партиях на «Больших шлемах» великолепен — он выиграл 10 из 11 предыдущих пятисетовых встреч. Вот и сейчас сил у него осталось явно больше, что удалось конвертировать в ранний брейк. Реальные шансы зацепиться на приеме у Синнера были. Особенно когда Алькарас подавал на матч и немного нервничал. Но испанец справился с волнением и вышел в свой третий в карьере финал на «Больших шлемах». Два предыдущих он, напомним, выиграл.