Алькарас принял загадочную таблетку во время матча. Теперь его обвиняют в допинге

Болельщики Джоковича считают, что главный соперник серба играет нечестно.

В мужском теннисе идет ожесточенная борьба за первую строчку мирового рейтинга. На данный момент лидером ATP является Карлос Алькарас, однако в live-таблице его опережает Новак Джокович. Серб точно станет первой ракеткой мира после US Open, кто бы ни выиграл в финале. Новак пропустил этот турнир «Большого шлема» в прошлом году из-за правила обязательной вакцинации для въезда в США, поэтому баллы с него не спишут. А Карлос, как победитель US Open-2022, точно не улучшит свою сумму баллов.

«Моя цель — вернуть себе звание первого номера. Я уже говорил, что у нас с Новаком идет потрясающая битва, — говорил во время турнира испанец. — Я знал, что он может стать первым после US Open. Когда турнир закончится, постараюсь вернуться туда как можно скорее. Это моя цель, буду ради этого работать».

Матчи Джоковича и Алькараса становятся новой классикой современного тенниса. Однако битва идет не только между игроками, но и их болельщиками. После матча испанца в третьем круге US Open пришло время активизироваться фанатам Новака. Они обвиняют Алькараса в допинге, а теннисную общественность — в двойных стандартах.

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Волшебное зелье

За выход в четвертый круг испанец боролся с британцем Дэном Эвансом. Для победы испанцу понадобилось четыре сета (6:2, 6:3, 4:6, 6:3) и загадочный пузырек. В начале второй партии Алькарас о чем-то попросил членов своей команды. Один из бокса испанца подошел к краю трибуны, перегнулся через ограждение и передал боллбою стеклянную бутылочку, в которой, по всей видимости, находилась таблетка. Мальчик вручил бутылочку теннисисту.

Наверное, сложно представить, что лидер мирового тенниса открыто и на глазах сотен людей на трибунах и объективами телекамер совершил что-то незаконное и противоречащее правилам. Однако момент не остался незамеченным фанатами Новака. Их вердикт — в бутылочке был допинг. Но больше болельщиков возмутила разное отношение к одним и тем же действиям двух теннисистов: «Алькарас принимает таблетки, полученные от его команды, но никто ничего не говорит... Если бы это сделал Джокович, появилась бы куча дерьмовых заголовков», — написал один из фанатов.

Сравнение болельщиков — не гипотетическое. В прошлом году Джокович попадал под волну критики и обвинений за похожие действия. Во время Уимблдона-2022 журналисты обратили внимание на странный ритуал серба, когда во время матчей он что-то вдыхает из бутылки. Теннисиста спросили об этом на пресс-конференции, на что Новак пошутил, что это «волшебное зелье», которое его физиотерапевт готовит в своей лаборатории. Джокович пообещал, что когда-нибудь расскажет о содержимом бутылки.

Однако от серба не отстали. На «мастерсе» в Париже в том же году камера засняла, как физиотерапевт Новака что-то смешивает в бутылке. Заметив «слежку», члены команды игрока постарались скрыть процесс приготовления «зелья» за своими спинами. Такие действия многим показались подозрительными: «Я всегда считал, что в теме, которая касается веществ, принимаемых игроками — особенно по ходу матчей, — должно быть больше прозрачности. Но при этом у меня редко возникала мысль, что что-то может быть не так. Однако, черт побери, язык тела на этом видео странный. Что, по мнению команды Джоковича, надо скрывать?» — написал известный теннисный обозреватель Бен Ротенберг.

Новак тогда на выпады журналистов не ответил, но это сделала за него жена Елена: «Не вижу в этом видео ничего страшного. Вижу лишь людей, которые пытаются скрыть свои дела в мире, где каждый может навести на тебя камеру в любой момент. В наши дни попытки сохранить хоть немного приватности воспринимают как хитрость».

Фото USA Today Sports

Один врач с Надалем

У болельщиков не в первый раз возникают подозрения по поводу Алькараса. Когда в начале прошлого года испанец стремительно полетел к первой строчке рейтинга, некоторые обратили внимание, насколько внешне изменился теннисист в межсезонье: из щуплого подростка в мускулистого мужчину.

Неосознанно масла в огонь подлил Каспер Рууд. После финала US Open-2022 норвежца спросили, как, на его взгляд, Карлосу удается так быстро восстанавливаться, ведь до титульного матча в Нью-Йорке испанец провел три тяжелейших пятисетовые встречи подряд. Рууд увидел причину в физиотерапевте Алькараса: «Думаю, ему также помогает врач, который много лет помогал Рафе. Он знает, что делает. Он мог сохранить тело Рафы свежим и готовым ко многим турнирам «Большого шлема». Так что ему хорошо помогают. Он делает все правильно. Это впечатляет».

Упоминание врача Надаля стало триггером для фанатов Джоковича. Рафу в его карьере часто обвиняли в применении препаратов, запрещенных в профессиональном спорте. Испанец тоже поражал своим умением быстро восстанавливаться. «Совсем не удивлен его физической формой. Это не впервой, когда Надаль получает травму и с трудом ходит, а через пару дней выходит и физически готов на 100 процентов», — говорил в прошлом сезоне Новак, как будто на что-то намекая.

В 2016-м Рафе пришлось даже судиться с экс-министром спорта Франции Розелин Башело. Она в эфире национального телевидения прямо обвинила теннисиста в употреблении запрещенных веществ. Также она заявила, что семимесячное отсутствие Надаля в туре в 2012 году вызвано не травмой, а негласной дисквалификацией. Рафа выиграл дело, а суд обязал Башело выплатить истцу 10 тысяч евро за моральный ущерб и еще две тысячи — за судебные издержки.

Резко о Рафе высказался другой француз — велогонщик Гийом Мартен. Он возмутился, что испанцу делали инъекции прямо на корте во время победного «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне: «То, что сделал Надаль, было бы невозможно в велогонках. Если мы больны или травмированы, мы не соревнуемся. Мне это кажется здравым смыслом. Кроме того, анестезии не только обладают лечебным эффектом, они, безусловно, могут влиять на производительность или быть перенаправлены для улучшения производительности».

Карлоса Алькараса никакие сравнения с Надалем не пугают. Напротив, 20-летний теннисист во многом хочет быть похожим на своего кумира. На US Open-2023 Алькарас играет в футболке без рукавов. Карлос признался, что вдохновение для стиля взял именно у Рафы.