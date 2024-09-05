Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем»
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:20

Остапенко и Кичинок разгромили Кудерметову и Чань в полуфинале US Open. У сетки обошлись без рукопожатий

Отдел спорта «СЭ»
Елена Остапенко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
У латвийско-украинского дуэта второй финал «Шлема» в этом сезоне.

Турнир «Большого шлема» US Open
Открытые корты, хард
Женщины. Парный разряд. Полуфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 7) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — 6:1, 6:2

Россиянка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня провели яркий US Open-2024. По ходу турнира они выиграли три трехсетовых матча, в том числе в четвертьфинале выбив первых «сеяных» Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф (Во втором сете уступали с брейком дважды (1:3 и 3:4), в третьем — однажды, при 1:3). Это сражение продолжалось почти 2,5 часа и, видимо, отняло много сил у девушек. На следующий день они были далеки от своей лучшей формы, взяв всего три гейма в полуфинале.

Прорывной год

Справедливости ради стоит отметить, что Елена Остапенко и Людмила Киченок были «посеяны» под высоким седьмым номером. В этом году они уже вместе играли в финале Australian Open (уступили Се Шувэй и Элизе Мертенс), четвертьфинала Уимблдона (проиграли Катерине Синкопой и Тейлор Таусенд), а также здорово проявили себя на ряде «тысячников». В Нью-Йорке же они просто неудержимы. До полуфинала Елена и Людмила выиграли три матча в двух сетах, испытав проблемы только в двух партиях.

Во многом это можно объяснить ранним вылетом Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 проиграла в первом круге Наоми Осаки и смогла полностью сконцентрироваться на парном разряде, временами показывая невероятный теннис. А когда такую мощную форму демонстрирует лидер пары, то и партнер старается к нему подтянуться. В матче с Кудерметова и Чань Хаочин Киченок здорово смотрелась на задней линии, ни в чем не уступая Кудерметовой (Вероника проводит слабый год в одиночке, однако в паре c Чань даже добиралась до титулов и после US Open вернется в топ-25).

Чань Хаочин же полуфинал откровенно провалила, допустив очень много невынужденных ошибок. За первый сет российско-вьетнамский дуэт взял всего 8 розыгрышей, проиграв партию за 24 минуты. Второй сет начался для Остапенко и Киченок с двух брейков подряд (3:0), однако в геймах начала завязываться хоть какая-то борьба.

Янник Синнер и&nbsp;Даниил Медведев. Медведев против Синнера и другие матчи 1/4 финала. Онлайн-трансляция US Open

Упущенные шансы

А вот затем мог случиться перелом. Сначала Кудерметова и Чань впервые взяли подачу соперников, а следом Вероника очень классно несколько раз подала первым мячом (3:2). В шестом гейме Киченок серьезно занервничала и дело дошло до «ровно». Проиграй «седьмые» сеяные третий гейм подряд и неизвестно как бы дальше развивался этот матч. Однако пару красивых виннерсов в исполнении Остапенко убили интригу (4:2). Концовка второго сета оказалось пустой формальностью.

У сетки Остапенко пожала руку Кудерметовой и Чань Хаочин, Киченок только представительнице Тайваня, проигнорировав россиянку. В финале латвийско-украинский дуэт встретится с победителем пары Катерина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия / США) — Кристина Младенович и Шуай Чжан (Франция / Китай).

Теннис
US Open
Вероника Кудерметова
Елена Остапенко
Читайте также
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Материалы сюжета US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Медведев против Синнера и другие матчи 1/4 финала. Онлайн-трансляция US Open
Даниил Медведев — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча 1/4 финала US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 4 сентября: Медведев против Синнера в четвертьфинале
Дрейпер обыграл де Минаура и вышел в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open
Медведев vs Синнер: Даниил должен восстановить справедливость?
Сегодня
Вчера
Неделя