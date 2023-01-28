Белоруска без флага выиграла первый «мейджор» в карьере. В битве за титул Соболенко была сильнее Рыбакиной

С понедельника Арина — снова вторая ракетка мира.

Финал Australian Open. Женский одиночный разряд

Арина Соболенко (Белоруссия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:6, 6:3, 6:4

Финал женского турнира на Australian Open обещал быть интригующим. Елена Рыбакина и Арина Соболенко практически без потерь проходили по сетке первого турнира «Большого шлема» сезона, выбивая на пути топ-теннисисток. Москвичка Рыбакина выступает за Казахстан и уже выигрывала Уимблдон. Правда, не получила за это рейтинговых очков. Белоруска Соболенко в прошлом была второй ракеткой мира, но титулов «мейджоров» не брала.

Елена Рыбакина. Фото Reuters Фото Reuters

Стабильность Рыбакиной

Елена Рыбакина на своем пути к финалу Australian Open выбила сразу несколько первых ракеток мира. Сначала — Игу Швентек, лидера женского тенниса и фаворита чемпионата. Потом — Викторию Азаренко, хотя у белоруски были шансы в первом сете. Но Вика позволила Лене сыграть в свой теннис, действовать уверенно, хотя казахстанка и не обошлась без ошибок. Тем не менее тот матч остался именно за Рыбакиной. Потом еще был выигрыш у победительницы «Ролан Гаррос» — 2017 Елены Остапенко. Так Лена Рыбакина, которая «посеяна» в Австралии под 22-м номером, попала в финал и получила возможность побороться за второй титул турнира «Большого шлема».

В прошлом сезоне Рыбакина выиграла Уимблдон — мы помним, что рейтинговые очки там не присуждались из-за ситуации с россиянами, так что в самый топ Лена не пробилась. Из-за этого же не попала на Итоговый турнир. Но тем проще теннисистке в этом сезоне — хотя бы очки за лондонский турнир защищать не придется.

Арина Соболенко уже была второй ракеткой мира несколько лет назад, но вот в финал «мейджора» белоруска вышла впервые. С начала сезона она впечатляет своим настроем — не проиграла ни одного матча и уверенно борется против любых спортсменок. Даже ни одного сета не отдала соперницам. Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич взяла у Соболенко семь геймов, полька Магда Линетт в полуфинале — восемь.

Обе девушки, безусловно, хотели выиграть. Рыбакина — взять еще один «Шлем», уже с рейтинговыми очками, и войти наконец в десятку. Соболенко — получить первый титул на «мейджоре». По личным встречам ведет Арина, которая победила Лену в трех матчах. Казахстанка выигрывала только один раз, и то матч выставочного турнира. Противостояние, конечно, интересное — белоруска, которая играет без флага из-за мировой политической ситуации, и экс-россиянка и москвичка.

В первом сете лучше была Рыбакина. Ее отличительной чертой остается стабильность — так, она сделала первый брейк, проигрывая 0:40 на подаче Соболенко, после чего в менее драматичном гейме за счет двойной у Арины выиграла еще одну подачу белоруски. В середине партии Соболенко все-таки сравняла счет, но дисциплина помогла Лене завершить сет в свою пользу. У белоруски все-таки была традиционная для нее ошибка в виде двойных, что обычно сигнализирует волнение Арины.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Мощь Соболенко

А вот дальше сильнее была уже Арина, благодаря своей отличительной черте — силовому теннису. Единственный брейк во второй партии сделала Соболенко после срыва Рыбакиной, но в целом белоруска была активнее. Это отразилось в первую очередь на подаче, хотя в начале сета ей пришлось спасать гейм с двойного брейк-пойнта. Потом, казалось, вся игра сводилась к тому, возьмет ли белоруска еще одну подачу соперницы. Не взяла, но одного брейка хватило.

Все логично перетекло в третий сет, где сначала было равенство при подачах. Хотя и здесь Рыбакина проигрывала — ей приходилось больше бороться за свои же геймы. Усилия Соболенко не прошли зря — после падения Рыбакиной и смеша Арины счет стал в пользу белоруски. Лене нужно было отыгрываться, и, к ее чести, она отчаянно пыталась это сделать.

Соболенко потребовалось четыре матчбола, чтобы взять последний гейм. К тому моменту общее время поединка перевалило за два с половиной часа — сравнимо с мужской игрой. Нервы были накалены до предела — Арина часто ошибалась в решающих моментах, поэтому и Лене было легче отыгрываться.

Очень высокого уровня получился матч — эмоций много у обеих девушек. Арина с понедельника — вторая ракетка мира, Лена — десятая. Про Соболенко раньше много говорили, что у нее огромный талант и потенциал, чтобы выиграть турниры «Большого шлема». И вот, наконец-то, это случилось — Арина Соболенко без флага стала чемпионкой Australian Open.