Бывшая ученица Турсунова не в состоянии выступать из-за боли. Контавейт уходит в 27 лет

Обаятельная блондинка из Эстонии и подруга Дарьи Касаткиной завершит карьеру после Уимблдона.

Бывшая вторая ракетка WTA Аннет Контавейт вынужденно приняла решение о завершении карьеры. Своих главных успехов 27-летняя эстонка добилась с российским тренером Дмитрием Турсуновым в 2021 и 2022 годах — отметилась на итоговом турнире, выиграла несколько хороших турниров. Кроме того, она дружила с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной и выступала с ней в парном разряде. Увы, начиная с прошлого сезона Контавейт испытывала проблемы со здоровьем, много пропустила из-за болей в спине и в итоге приняла решение отказаться от выступлений ради возможности продолжать нормальную жизнь.

Фото Global Look Press

Жизнь еще может многое предложить мне

«Я начала заниматься теннисом 22 года назад, соревнуюсь с 7 лет, а с 2007 года выступаю и на международной арене. Все эти годы я упорно и самоотверженно работала, чтобы войти в число лучших профессиональных теннисисток, — написала Аннет в соцсетях. — Сегодня я сообщаю, что завершаю свою профессиональную карьеру. Это чрезвычайно эмоциональное решение для меня, потому что я люблю теннис. Я люблю эту игру, которая до сих пор была центром моей жизни, моей страстью и желанием добиться наилучших из возможных результатов. Каждый профессиональный игрок знает, как трудно достичь вершины в теннисе и еще труднее удержаться на ней. Для каждого завоеванного титула приходится много работать не только физически, но и морально».

В настоящее время эстонка занимает 79-е место в рейтинге WTA и ее текущие результаты оставляют желать лучшего. В этом году девушка ни разу не одержала двух побед подряд. Последним ее крупным успехом был титул на турнире в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года. После этого последовало расставание с Дмитрием Турсуновым — якобы из-за того, что российский паспорт этого специалиста мешал ему свободно перемещаться по миру вслед за спортсменкой, имевшей базу в Швейцарии. Ну и затем главные усилия теннисистки уходили на борьбу с больной спиной.

«Как оказалось, у меня дегенерация поясничного межпозвонкового диска, которая не позволяет продолжать тренировки или соревнования с полной нагрузкой. Поэтому дольше оставаться на высшем уровне в дисциплине со столь высоким уровнем конкуренции невозможно, — призналась эстонка. — Теннис дал мне очень многое, я очень благодарна за это. Для меня было важно нести эстонский флаг на теннисных кортах и давать эмоции моим болельщикам. Я надеюсь, что вдохновила многих тем, что, будучи выходцем из маленькой страны, можно подняться на вершину теннисного мира. Я верю, что жизнь еще может многое предложить мне. Я готова к новым вызовам. Сейчас я работаю ради последнего турнира — хочу насладиться игрой и играть столько, сколько возможно, на Уимблдоне».

Фото Global Look Press

Хочу быть лучшей версией себя

На корте Контавейт всегда производила позитивное впечатление — не устраивала скандалов, не отказывалась пожимать рук, не высказывалась плохо о коллегах из России, несмотря на жесткую политическую позицию своей страны. В прошлом она проявляла интерес к русскому языку, хоть и стеснялась говорить на нем публично.

— Я учила русский в школе, но со мной в Туре на нем никто не говорит — никто, даже Турсунов, — признавалась Анетт. — И Даша Касаткина тоже — они оба со мной общаются по-английски. А сама я стесняюсь говорить по-русски с ошибками, мне не хватает практики. Но мне надо учить русский, вспомнить его, я хочу. Я реально собираюсь это сделать.

А еще Контавейт известна своей любовью к собакам. Несколько лет подряд она выставляла свои спортивные костюмы, теннисные сумки и другие предметы, связанные с теннисом, на благотворительный аукцион ради оплаты ветеринарных счетов бездомных животных. «К сожалению, в приют попадают животные, которым раньше приходилось жить в очень плохих условиях и состояние здоровья которых оставляет желать лучшего. Я очень надеюсь, что деньги, собранные на благотворительном аукционе, помогут изменить их судьбу к лучшему», — говорила теннисистка.

Также среди хобби Аннет — выращивание растений и лепка из глины. «Это действует на меня успокаивающе. Работа с глиной и уход за цветами немного облегчают нагрузку и помогают сбалансировать жизнь. Кроме того, общение с собакой всегда поднимает настроение. Это все те домашние мелочи, которые придают мне энергии и позволяют подзарядиться между турнирами. Я просто постоянно хочу быть лучшей версией себя», — говорила эстонка.

В последнее время Контавейт публиковала в соцсетях совместные фото со своим бойфрендом, футболистом «Левадии» и сборной Эстонии Брентом Леписту. Теперь у Аннет появится дополнительное время для романтических отношений. В конце концов, с завершением спортивной карьеры жизнь не заканчивается. Хотя уходить в 27 лет по состоянию здоровья — это явно не то, на что рассчитывала эстонка, когда начинала играть на профессиональном уровне в 2010 году.